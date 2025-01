Emise oxidu uhličitého u nových aut v Česku loni klesly. Může za to boom elektromobilů

Web cistadoprava.cz, za kterým stojí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., zveřejnil statistiku průměrných flotilových emisí CO 2 modelů dvaceti nejprodávanějších značek na českém trhu za uplynulý trh. Hodnota 133 gramů oxidu uhličitého na ujetý kilometr samozřejmě odpovídá oficiálně uváděným hodnotám, nikoliv reálnému stavu.

Ve srovnání s rokem 2023 se jedná o pokles o nezanedbatelné čtyři gramy. Za lepším výsledkem stojí především zhruba sedm měsíců trvající státní podpora ve výši až 200.000 Kč bez DPH na pořízení nového či zánovního elektromobilu. Přestože na peníze dosáhli pouze OSVČ a firmy, bylo loni v Česku zaregistrováno 10.933 nových osobních aut s lokálně bezemisním pohonem. To představuje meziroční nárůst o 4293 exemplářů.

Nejnižší emisní průměr měla nepřekvapivě americká Tesla, která vyrábí pouze elektromobily. Tahle automobilka se ostatně stala vítězem zmíněného dotačního programu. Její registrace v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 vystoupaly z 1618 na 3716 vozů, díky čemuž se umístila na 15. místě mezi všemi značkami a přeskočila například devatenáctý Citroën či sedmnáctý Opel.

Za Teslou se umístilo Volvo se 115 g/km, jehož prakticky každé třetí vozidlo bylo s externím dobíjením, následovalo Suzuki a Lexus (shodně 123 g/km). Citroën, který meziročně zvýšil průměrné emise CO 2 o osm gramů na 127 g/km, klesl z prvního místa na osmou příčku. Z 20 nejvíce prodávaných značek jich jedenáct emise oxidu uhličitého meziročně snížilo, nejvíce Volvo o 18 procent. Škoda, která v Česku zaregistrovala nejvíce vozidel, snížila emise o jeden gram na 130 g/km.

Průměrné emise CO 2 20 nejprodávanějších značek v Česku za rok 2024 Pořadí Značka 2024 CO 2 g/km 2023 CO 2 g/km Meziroční rozdíl (g/km) Meziroční změna pořadí 1. Tesla 0 0 0 - 2. Volvo 115 141 -26 12 3.-4. Suzuki 123 124 -1 1 3.-4. Lexus 123 122 1 - 5. Opel 125 129 -4 -2 6.-7. Toyota 126 122 4 - 6.-7. Peugeot 126 123 3 -4 8. Citroën 127 119 8 -7 9. Renault 128 127 1 -4 10. Škoda 130 131 -1 -3 11. Dacia 133 135 -2 -2 12.-13. Hyundai 134 134 0 -1 12.-13. Kia 134 133 1 -4 14. MG 136 150 -14 2 15. Volkswagen 141 140 1 -2 16.-17. Ford 144 145 -1 -1 16.-17. BMW 144 150 -6 - 18. Mercedes-Benz 165 176 -11 - 19.-20. Audi 182 186 -4 - 19.-20. SsangYong 182 186 -4 - Průměr 133 137 -4

„Za 2,9% meziročním poklesem průměrných emisí CO 2 stojí více faktorů, určitě k nim přispěl jak vyšší podíl bateriových elektromobilů, tak hybridních vozidel. Na druhou stranu od průměru zemí EU, které v roce 2022 dosáhly 106,4 g/km, je Česko stále hodně daleko. I přes nárůst počtu nových vozidel s nulovými lokálními emisemi, tvořil jejich podíl pouze 4,7 %, zatímco země EU dosáhly dvouciferného podílu už před třemi lety. Zásadní vliv na celkové emise měla neutuchající popularita naftových motorizací, které byly loni u nás co do podílu registrací spolu s Irskem nejvyšší v zemích Evropské unie. Vliv na emise má bezesporu také obliba segmentu SUV a terénních vozidel, který loni dosáhl dalšího historického maxima: 48,4% podílu,“ uvádí Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

Značky s nejvyšším podílem bezemisních či nízkoemisních vozidel: Tesla (100 %), Volvo (34,8 %), BMW (20,7 %), Mercedes-Benz (14,2 %), Lexus (14,1 %), MG (11,9 %). U Škody se tato vozidla podílela na všech registracích 3,7 %.