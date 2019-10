V Americe mají první pumpu, na které už nenatankujete. Na truc je z ní stanice pro elektromobily

Tento čtvrtek byla oficiálně otevřena dobíjecí stanice pro elektromobily v Takoma Parku v Marylandu. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se ale nejednalo o první stanici, jež vznikla na místě někdejší čerpačky. Dnes byste tu ale stojany pro natankování hledali marně, majitel je nechal odstranit a namísto nich nainstaloval dobíječky pro elektromobily.

Benzínka tu fungovala od roku 1958 a v roce 1997 se stal majitelem jistý Depeswar Doley. Ten v jednom z rozhovorů přiznal, že dobíjecí stanice pro elektrické vozy vznikla na místě bývalé benzínky tak trochu na truc. Vadilo mu, jak si ropné společnosti a jednotliví dodavatelé diktují nesmyslné podmínky. A jednoho dne řekl dost.

„Dlouho jsem přemýšlel, ale nakonec mě přesvědčila má sedmnáctiletá dcera. Když jsem jí svůj návrh sdělil, řekla mi, že je to opravdu dobrý nápad,“ vysvětluje Doley, co bylo finálním impulsem pro velkou restrukturalizaci stanice. Zároveň neočekává, že by díky změně ze dne na den zbohatl. „Všiml jsem si, že na silnicích stále není moc elektromobilů. Nemyslím si tedy, že bych se díky tomu stal přes noc milionářem. Ale věřím, že pro životní prostředí je to dobrá věc,“ vysvětluje.

V Marylandu je aktuálně registrováno 20.700 elektromobilů a ve státě najdeme i taxislužbu, která spoléhá výhradně na vozy s elektrickým pohonem. Rozvíjející se infrastruktura tak v tamním státě určitě přijde vhod.

Doley přestavbu konzultoval s EVI (Institutem pro elektrická vozidla), od kterého má plnou podporu a ještě dostal dotaci 786.000 dolarů, což je v přepočtu asi 18,5 milionu korun. Institut nápad přivítal s nadšením, protože do té doby bychom v Takoma Parku našli jen dvě nabíječky. Jednu na ulici, druhou u nákupního střediska.

„Nabíječky se používaly ve velkém a vznikaly fronty. Město mělo z využití radost, ale lidé si stěžovali, že kvůli kolonám čekajících elektromobilů se na parkoviště nemohou dostat,“ vysvětluje Matthew Wade, generální ředitel EVI. Zároveň říká, že tento problém v případě někdejší čerpací stanice nehrozí, i když tu bude čekajících elektromobilů více.

Vlastník stanice nechal nainstalovat čtveřici stojanů, z nichž každý umí nabíjet výkonem 200 kW, což znamená, že u něj strávíte nanejvýš několik desítek minut. Aby bylo čekání příjemnější, můžete se posadit dovnitř a s kávovou v ruce sledovat průběh nabíjení na televizi. Jsme zvědavi, jestli se tento nápad chytne a Američané začnou soukromé čerpačky přestavovat ve velkém.