V Česku už natankujete obnovitelnou naftu HVO100. Je hodně drahá

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

První česká čerpací stanice začala nabízet HVO100, tzv. obnovitelnou naftu. Tou stanicí je samoobslužná pumpa sítě Nikey v truckparku v Červeném Kříži u Jihlavy, nedaleko sjezdu 112 z dálnice D1.

Tato nafta má až o 90 % nižší emise CO 2 při měření metodikou well-to-wheel, tedy od zdrojové suroviny po otáčení kola automobilu. Zatímco u fosilní nafty to je 92,1 g CO 2 na megajoule energie, u HVO to je 7–11 gramů. Emise pevných částic mají být nižší o 30 % a emise oxidů dusíku o 9 %, uvádí společnost International Diesel Service na svém webu.

„Každý den se v Evropě registruje přibližně tisícovka nových dieselových kamionů, což cestu k dekarbonizaci neulehčuje. Ovšem díky HVO100 může být i kamion s dieselovým pohonem téměř úplně uhlíkově neutrální. Obnovitelná nafta tak umožňuje odvětví komerční silniční dopravy rychle a nákladově efektivně snížit emise CO 2 ,“ popisuje Matthias Maedge, viceprezident pro oblast dekarbonizace komerční silniční dopravy u firmy Eurowag.

Video se připravuje ...

Ta stanici zprovoznila jako 177. evropskou benzinku s HVO100 v nabídce. „Nejrozšířenější je tento typ biopaliva v zemích Beneluxu a Skandinávie,“ uvádí firma a dodává, že je v plánu rozšíření i do dalších truckparků.

Onen háček je ovšem právě na stránce nákladů. HVO100 je podle webu Zdopravy.cz zhruba o 10 korun na litru dražší než klasická fosilní motorová nafta. V době vydání tohoto článku byla její cena na stojanu 48,90 Kč za litr, kdežto běžná ropná nafta stála 37,90 Kč za litr. Další nevýhodou je také omezená dostupnost surovin pro výrobu obnovitelné nafty i malý počet rafinerií, které ji umí vyrábět.

Do nových aut bez problému

Označení HVO100 znamená, že jde o stoprocentní HVO, tedy hydrogenovaný rostlinný olej. Tato nafta je vyrobena ze zbytků a odpadů a má podobné chemické složení jako motorová nafta z fosilních zdrojů. Na rozdíl od bionafty B100, která je tvořena metylestery mastných kyselin (FAME), je možné ji používat ve vznětových motorech, aniž by bylo třeba úpravy.

To potvrdila Michaela Sklenářová, mluvčí automobilky Škoda: „Všechny aktuálně vyráběné modely Škoda s dieselovými motory jsou schváleny pro provoz s naftou B7 dle normy EN590 a HVO dle normy EN15940. Informace pro zákazníka je uvedena na palivovém štítku umístěném na vnitřní straně víčka palivové nádrže, kde B7 platí pro naftu dle EN590 a XTL platí pro HVO.“

Podobně se vyjádřila Jitka Skaličková z automobilky Renault a Eva Bláhová z Volkswagenu. „Pokud vozidlo nemá na víčku nádrže označení XTL, je možné zjistit schopnost používat toto palivo servisně, pomocí testu v diagnostickém přístroji, který určí, zda ano či ne,“ dodala Bláhová.

Jitka Jechová z automobilky Toyota uvádí, že modely Land Cruiser a Hilux budou s HVO100 kompatibilní v blízké budoucnosti. David Haidinger z BMW uvedl, že použití HVO100 ve vozech značky BMW by mělo být možné. V každém případě, je-li u tankovacího hrdla XTL („X-to-liquid“) bez přeškrtnutí, znamená to, že obnovitelnou naftu můžete tankovat.