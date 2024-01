Zavádění benzinů E10 v Česku: Panika není namístě

Kvůli příchodu paliv E10 se řada českých motoristů obává, že nebude mít do svých starších vozů co tankovat. Není tomu tak. Poradíme řešení, které bude vaši peněženku bolet co nejméně.

V souvislosti s evropskou směrnicí RED III dochází ke zpřísnění limitů pro vypouštění skleníkových plynů. V segmentu dopravy se výrazně zrychlí tempo snižování jejich emisí. Do roku 2030 by měly klesnout o 14,5 % v porovnání s rokem 2010 (původně to bylo 6,0 %). K naplňování tohoto cíle se zavázaly členské země EU, v Česku je to podchycené zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Následujeme Evropu

Na základě výše uvedeného u nás dojde během letoška k postupnému zavedení benzinu s označením E10. Podle propočtů ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu) přinese toto opatření v letošním roce v české dopravě úsporu na emisích CO 2 0,7 % (biolíh se bere jako obnovitelný zdroj, neboť rostliny CO 2 zase spotřebovávají). V zavádění Česko letos postupuje spolu s Polskem, většina evropských zemí na palivo E10 přešla již dříve. My jsme o chystaném příchodu paliv E10 napsali už v roce 2021 (SM 17). Nyní však nabývá znovu na aktuálnosti a i na základě opravdu četných čtenářských dotazů se k němu logicky vracíme.

Platí, že veškeré soudobé vozy jsou pro spalování E10 přizpůsobené. Problémy však mohou mít některá auta s normou nižší než Euro 4 (platná nejpozději od ledna 2006), ve větší míře auta z devadesátých let, veterány či starší motorky. Nejvíce se to v našich podmínkách dotkne felicií s motory 1.3 BMM i MPI (šestnáctistovky problém nemají) a všech dalších starších škodovek.