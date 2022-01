V letošním roce uvede Lamborghini poslední vůz s čistě spalovacím motorem

Je těžké se smířit s koncem něčeho, co by vlastně končit nemělo. Něco tak skvělého, že by vás ani v tom nejhorším snu nenapadlo, že to již nebude a zároveň nic lepšího nepřijde. Generální ředitel Lamborghini - Stephan Winkelmann, prohlásil, že letošní rok přijde italský výrobce supersportů s posledním modelem, který nebude podpořen jakoukoliv formou elektrifikace.

Lamborghini v roce 2022 plánuje představit čtyři modely. Automobilka však neupřesnila, co a kdy bude představeno. K tomu ještě přijde Aventador Ultimae s úžasným, elektrifikací nepolíbeným atmosférickým dvanáctivalcovým motorem Lamborghini. Posledním svého druhu.

Winkelmann nezapomněl zmínit historicky nejúspěšnější rok značky, co se týče prodeje. V roce 2021 se podařilo Lamborghini dodat 8405 modelů. Nebude těžké hádat, který z modelů na tom má největší zásluhu. Ano, je to luxusní SUV Urus s podílem 59,7 % (5021 kusů) z celkových prodejů. Na pomyslných medailových příčkách Urus doplnili Huracán (2586 kusů) a Aventador (798 kusů). Proti roku 2020 tak došlo k navýšení prodejů na všech kontinentech, celkově pak o 13 %.

Automobilka v nejbližším období přejde na plug-in hybridy. První várka modelů s tímto pohonem má dorazit v příštím roce. Zároveň se má jednat o plynulý přechod na čisté elektromobily. Ten první z Sant’Agata Bolognese se objeví v roce 2025. Konečný vzhled EV modelů zatím není stále vyřešen. Údajně se zvažuje výroba čtyřdveřového “daily car” pro každodenní využití.

Jedno je jisté. Jsme na konci jedné velké éry. Pokud jste milovníky čistě spalovacích motorů, není na co čekat. Značce se zatím nadmíru daří, dokonce nejlépe v celé její historii. Je otázkou, jaký vliv na prodeje bude mít rychle se blížící přechod na plug-in hybridní ústrojí.

Autor: Dominik Kovář