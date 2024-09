V Mostě se tuto sobotu ukáže jedno z nejkrásnějších aut všech dob

Na letošním ročníku akce The Most Classic bude k vidění spousta zajímavých a nádherných aut. Jedním z nich je Lamborghini Miura P400 ze sbírky Jiřího Sudíka.

Miura je považována za první moderní supersport s motorem umístěným uprostřed a pohonem zadních kol. Navíc se také jedná o jedno z nejkrásnějších aut historie. Design má na svědomí návrhářská legenda Marcello Gandini, který nakreslil také Lamborghini Countach, Lancia Stratos, Bugatti EB 110, ale i tahač Renault Magnum.

Jeden exemplář Lamborghini Miura se veřejnosti ukáže již tuto sobotu 28. září v rámci tradiční akce The Most Classic na mosteckém autodromu. „Auto je z Itálie, koupeno v roce 2001 v Modeně. Vystaveno bylo pouze jednou, a to na Legendách v roce 2017. V celém východním bloku je jen tato miura,“ říká Josef Sudík, majitel Autogalerie JM v Průhonicích. Vůz s výrobním číslem 3559 je 212. vyrobeným kusem. „Zajímavostí je, že 214. vyrobeným kusem, a tedy o dvě místa za ní na výrobní lince, byla miura, která hrála v původním ikonickém filmu Italian Job,“ dodává Sudík, který do Mostu přiveze také Jaguar D-Type a Ford Galaxie.

K vidění ovšem budou další lahůdky. Představí se například závodní vůz Jawa 750 nebo Alfa Romeo 8C 2300 z roku 1931. „Naše alfa je raritní vůz. Jde o provedení Monza, ale na delším podvozku Le Mans. Číslo podvozku končí číslicí 14 a je dohledatelné v originálních záznamech továrny Alfa Romeo. Vůz si původně objednal Enzo Ferrari v době, kdy provozoval svoji závodní stáj s těmito vozy. Vozy Ferrari v té době ještě neexistovaly, proto je na voze i znak Ferrari,“ říká Radek Šrubař ze společnosti Samohýl Motor Veterán.

Samostatnou expozici bude mít také Škoda Auto, která vystaví čtyři generace Octavie RS, Fabii RS Rally 2 a také legendární Škodu 200 RS. The Most Classic přivítá také automobilové kluby, mezi nimiž nebudou chybět Ferrari Classiche Scuderia S.F. Praha, Porsche Classic Club a další. Novinkou letošního ročníku je sraz motocyklů Jawa.

Návštěvníci budou mít možnost na polygonu otestovat i nové Škody Enyaq Coupe RS, Kodiaq, Superb a Octavia RS. Nebude chybět ani program pro děti, které si mohou užít zábavu i v Bagrparku. Vstup na festival je pro diváky zdarma.

