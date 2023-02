Vaculík omrkl ojetou Škodu Kodiaq: Je čas kupovat!

Zcela prvním SUV z produkce Škody Auto byl v roce 2009 model Yeti. Šlo o designově výrazný vůz plný nevšedních nápadů, pro rodinu však příliš malý. Prvním pořádným SUV se tak stal až model Kodiaq, který přišel na trh na podzim 2016. Technicky šlo o bráchu Volkswagenu Tiguan, respektive jeho prodloužené verze Allspace. S rozvorem náprav 2791 mm (yeti jen 2578) nabídl opravdový nadbytek místa pro posádku a z podlahy obrovského zavazadelníku (650 až 835 l dle polohy zadních sedaček) se za skromný příplatek 19.500 Kč mohla vyklápět další dvě, nouzová sedadla. Za 14.500 Kč pak bylo sklopné tažné zařízení, na které dieselové čtyřkolky mohou zapřáhnout až 2500 kg. Kdo si představuje, že rodinný dostavník by měl umět ještě něco víc, je už objektivně rozmazlený.

Respekt i bez mafie

Auto vyráběné v českých Kvasinách se rychle stalo symbolem statusu. V roce 2016 se u prodejců škodovek začaly na protiúčet dokonce objevovat i strojovny, jako Mercedes-Benz ML (později pojmenovaný GLE), BMW X5 či Audi Q7. Škodovka tehdy zkrátka ze dne na den získala zcela novou klientelu. A to takovou, kterou vůbec nešokuje, že sada kvalitnějších pneumatik 19 palců se zátěžovým indexem 104 vyjde na 24.000 Kč a běžná servisní prohlídka na úplně to samé. Nepřeháníme – každých 60.000 km se mění olej ve starších typech automatických převodovek DSG, a to je hned 8000 Kč. Pokud se to sejde s výměnou oleje v zadní mezinápravové spojce za dalších 2500 Kč a zcela správně si od přejímacího technika necháte doporučit i nějaké to čistění brzd a dezinfekci klimatizace, jste na takové částce hned. Další zdražení pravidelné údržby přinesly diesely TDI Evo v roce 2021, kdy se o mnohých jejich výhodách psalo hodně, ale že v sobě mají 5,7 místo 4,5 l oleje, na to se zapomnělo. Pokud dnes značkové servisy prodávají olej běžně za 900 Kč, je to hnedle pěkná pálka.

