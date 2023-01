TEST Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 140 kW Elegance – Veterán, který stále umí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Interiéru tak kromě dotykového ovládání ventilace vlastně není moc co vytknout, je to takový normální příjemné auto. Povedený je digitální přístrojový panel, volant hezky padne do rukou, skvělá jsou sedadla a z vozu je dobrý výhled.

Motor, jízdní vlastnosti

Motor povedný...

Volkswagen aktuálně Tiguan prodává se dvěma výkonovými verzemi vznětového motoru 2.0 TDI (110 a 147 kW), zážehovou jednotkou 1.5 TSI (110 kW), dvěma variantami 2.0 TSI (140 a 180 kW), jako plug-in hybrid eHybrid a v ostrém provedení R (235 kW). Testované auto se 140 kW dvoulitrovým „té-es-íčkem“ tedy představuje prostředek standardní benzinové palety.

Turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec poskytuje maximální výkon mezi 4200 až 6000 otáčkami za minutu a nejvyšší točivý moment 320 Nm poskytuje dokonce už od 1500 min-1, k dispozici je až do 4100 min-1. Už tyto údaje naznačují, že motor dokáže efektivně využít prakticky celé spektrum dostupných otáček. I v praxi funguje velice sympaticky.

Dvoulitr skutečně hezky zabírá už lehce nad 1500 otáčkami, okolo dvou tisíc ještě ožije a přes silný střed pak poctivě táhne skoro až k omezovači. Díky tomu motor působí pružně a živě. Také dynamika je velice dobrá, 2.0 TSI má dost síly na bezpečná a svižná předjíždění, na rychlé přesuny po dálnicích nebo táhlá stoupání. Nedovolil bych si tvrdit, že je s ním Tiguan vyloženě rychlým vozem, ale příjemně svižným rozhodně a jede vážně moc moc hezky. Motor je také chvályhodně kultivovaný.

Obě varianty 2.0 TSI v Tiguanu můžete mít výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol s vícelamelovou mezinápravovou spojkou.

Převodovka řadí většinou hladce a rychle, jen při popojíždění v nižších rychlostech občas cukne, ale to je vlastnost typická snad pro všechny dvouspojky. V nesportovním nastavení se také snaží motor udržovat v co nejnižších otáčkách. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby v takových chvílích převodovka po přidání plynu zareagovala rychlým podřazením a „probudila“ jím motor, jenže někdy se tak neděje. Neděje se totiž prakticky nic - přidáváte plyn, ale auto nechce zrychlovat. Teprve po razantnějším prošlápnutí dvouspojka podřadí a motor pošle do vhodnějších otáček. Tiguan pak s nepříjemným cuknutím konečně zrychlí, bohužel ale až moc divoce. Je to škoda, plynulejší chování pohonného ústrojí by autu slušelo. Trochu letargicky vůz působí nejen v úsporném, ale i v normálním a komfortním režimu. Ve sportovním módu je odezva celého pohonu na plyn lepší. Ale převodovka v něm zase nechává déle zařazené kvalty…

Příjemnou schopností pohonné soustavy je umění plachtit, když nedržíte nohu na plynu. Díky tomu dovede být dvoulitr poměrně úsporným motorem, samozřejmě k tomu ale potřebuje vhodné podmínky. Vyhovuje mu například plynulá jízda po silnicích I. třídy, po jedné cestě v tomto stylu mi palubní počítač v cíli ukazoval průměr 6,3 l/100 km. Na dálnici Tiguan jezdil za 8,6 l/100 km a v Praze za 11,2 l/100 km, to už tak parádní hodnoty nejsou. Dlouhodobá spotřeba tak pochopitelně bude velice záviset na způsobu používání, řekl bych od 7,5 do 10 l/100 km.

... podvozek rovněž

Silnou stránkou současného Tiguanu jsou jízdní vlastnosti. Kompaktní SUV od Volkswagenu sice vyloženě nevyniká v nějaké konkrétní oblasti, celkově ale nabízí vysoce nadprůměrný balanc mezi stabilitou, ovladatelností a komfortem. V testovaném autě dojem zlepšoval příplatkový adaptivní podvozek (za 27.600 Kč), který ovšem musel krotit 20palcová kola obutá do pneumatik o rozměru 235/45.

Rozdíl mezi jednotlivými nastaveními je patrný, v komfortním režimu se auto ladně pohupuje, ve sportovním působí znatelně utaženěji. V obou případech je naladění „tak akorát“.

V normálním a komfortním módu podvozek hezky tlumí nerovnosti, nejen jednotlivé, ale i „v sériích“. Vědět o nich většinou budete, ale ani na rozbité vozovce Tiguan nedrncá a neposkakuje, „nekvalitu“ povrchu prozrazuje jen decentní dusot. A s pohupováním to také nepřehání, karoserii drží podvozek hezky na uzdě. Vymetení hlubší díry pak přece jen může doprovodit nepříjemně patrná rána, ale nejde o nic hrozného – za týden se mi nestalo, že bych si řekl, že Tiguan „bouchá“. A to jsem jezdil i na hodně špatných cestách.

Ve sportovním režimu vůz více kopíruje povrch a tlumící účinek podvozku je o něco nižší, takže nerovnosti v kabině pocítíte o něco výrazněji, stále však s velkou rezervou pod hranicí snesitelnosti. Důležité ale je, že Volkswagen ve sportovním nastavení krásně omezuje pohyby karoserie. Na zvlněné silnici působí sympaticky „přišpendleně“ k zemi a při rychlých změnách směru nebo v rychlých obloucích se nenaklání a projevuje se velice stabilně. Na poměry kompaktních SUV se vůz také ochotně stáčí, sympatickým způsobem následuje pohyby volantu a přesvědčivě odolává nedotáčivosti. Řízení je také naladěno hezky, je poměrně přesné a tak akorát strmé.

Sportovním autem Tiguan samozřejmě ani zdaleka není, ale na to, že jde o víceméně „obyčejné“ kompaktní SUV, svezete se v něm v rámci kategorie pěkně. Na vysoké úrovni je přitom i odhlučnění, což oceníte také při svižnějších dálničních přesunech.