VC Emilie-Romagny 2020: Bagnaia přišel o pole position v MotoGP, první je Viñales

Osmým závodem letošní sezóny MS silničních motocyklů je Grand Prix pojmenovaná po regionu Emilia-Romagna, pochopitelně vůbec poprvé v historii světového šampionátu. Stejně jako předchozí VC San Marina se koná na okruhu v Misanu. Týmy všech tří kubatur se tedy nikam nepřesouvaly.

Jezdci MotoGP zde dokonce v úterý testovali. Chyběli Cal Crutchlow, který se zotavuje z operace předloktí a Stefan Bradl, toho stihly problémy s loketním nervem v pravé paži. Franco Morbidelli byl zdravotně indisponován a také na svůj stroj neusedl. Vzrušení způsobil Tito Rabat, jehož ducati se porouchala. Na řadu přišly červené vlajky kvůli hrozbě unikajícího oleje.

Fabia Quartarara zase bylo možné vidět celkem třikrát – a v tu samou chvíli. Vtípek s dvojníky zaujal, ale na motorku usedl zcela jistě pravý. Yamaha zkoušela nové šasi a výfuk, Nakagami střídal stroje letošní a loňské (s ním jezdí šampionát) specifikace, u Suzuki se testovala jiná kyvka. Zkoušela se také komunikace mezi jezdci a ředitelstvím závodu, tu měl na starosti Bradl už minulý víkend. Nejrychlejším mužem na okruhu byl nakonec Maverick Viñales.

MotoGP

Grand Prix nejprestižnější třídy se musí obejít bez Bradla a Crutchlowa, vítěz ze San Marina Morbidelli však nechybí. Spekuluje se o příchodu týmu Valentina Rossiho do královské kubatury, uvidíme v blízké budoucnosti. Dříve sem určitě přejde Luca Marini. Spolu s Bastianinim by se měli objevit u Avintie. Jenže s tou má smlouvu Tito Rabat...

Nejlepší čas prvního tréninku zaznamenal Quartararo. Nejrychlejším mužem toho druhého se stal Brad Binder na KTM. Pád postihl Johanna Zarca, ale naštěstí bez následků. Třetí v sobotu dopoledne ovládl Francesco Bagnaia, a to navzdory nedobrovolnému opuštění motocyklu. Jemu ani Jacku Millerovi, který upadl též, se však nic nestalo.

Ve čtvrtém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, divoce havaroval Takaaki Nakagami. Zavřel se mu předek a letěl. Na finální čtvrthodinu nasedl v nové kombinéze na druhou motorku. FP4 (free practice) slouží k nastavení strojů před kvalifikací i k simulaci závodního režimu. Aprilia Bradleyho Smithe skončila v bariéře. Nejrychlejší čas ze všech zajel opět Bagnaia, jeho výkon je o to obdivuhodnější, že Ital po zranění z Brna pořád kulhá.

Průběžný lídr seriálu Andrea Dovizioso má vzadu na kombinéze nápis „unemployed“ (nezaměstnaný). Musel do první kvalifikace. Tady se na nic nečekalo jako v Moto3. „Dovi“ se dlouho držel na druhém a posledním postupovém místě za Ikerem Lecuonou (Tech 3 KTM), ale všechny porazil Jack Miller. Zarco na to tlačil tak, že upadl, dokonce se zůstal držet motorky. Ve stejném vracáku později havaroval i Aleix Espargaró. „Dovi“ se ve finále na druhou příčku vrátil a šel do druhé kvalifikace k Top 10. Lecuona sice dál nešel, ale doprovodil do boxu Álexe Rinse, tomu došel benzin!

„Pecco“ Bagnaia ukazoval svou rychlost také v boji o pole position, zdatným konkurentem mu byl ovšem Maverick Viñales. Na stejném místě jako v FP4 upadl Nakagami, jeho honda udělala několik efektních salt. Bagnaia se dostal pod 1:31 min, ale poslední a nejrychlejší kolo mu bylo zrušeno, protože si vyjel do zelené zóny. To se stávalo během celého víkendu ve všech kubaturách, tady se ale jednalo o rozhodující faktor. Z pole position se tedy nakonec může radovat Maverick Viñales. Druhý skončil Miller a třetí Quartararo, „Pecco“ vyrazí až ze druhé řady, konkrétně pátého místa, Dovizioso až zkraje čtvrté.

Moto2

Mezi jezdci prostřední kubatury stále chybí nemocný Jorge Martín. Tým Akiho Aja za něj má tentokrát náhradníka – a jednoho z nejpovolanějších. Mattia Pasini, vítěz 12 Grand Prix tříd 125, 250 a Moto2 ještě letos nestartoval, stálou smlouvu neměl mimochodem ani loni. Úplným nováčkem je Polák Piotr Biesiekirski (NTS RW Racing GP), ten zaskakuje za Jeska Raffina.

V prvním tréninku zajel nejrychleji Enea Bastianini. Ve druhém se přetahovali o vedení Arón Canet s Lucou Marinim. Nakonec byl úspěšnější domácí lídr průběžného pořadí. Před finišem se ocitl na zemi Marcel Schrötter, ale nic se mu nestalo. Třetímu měření sil dominoval opět Bastianini.

Hned na začátku první kvalifikace šel k zemi Hafizh Syahrin. Žádné vyčkávání se nekonalo, všichni vyrazili na trať krátce poté, co se rozběhla časomíra. Konečně byl vidět loňský mistr světa Moto3 Lorenzo dalla Porta, ten dosáhl nejlepšího času. Mattiovi Pasinimu nechtěl ve finále jeho stroj nastartovat, ale nakonec si dal říct, Ital postoupil dál jako třetí, kromě něj ještě Fabio di Giannantonio a Héctor Garzó. Lorenzo Baldassarri si musel nechat zajít chuť, ve finiši vyjel z trati.

Souboj osmnácti jezdců o nejvýhodnější postavení na startu v Moto2 dnešní program zakončil. Kuriózní pád stihl Augusta Fernándeze, toho motorka nakopala tak, že musel do trávy, tam se ale na ní neudržel a následovala cesta k zemi. Xavi Vierge absolvoval lehký pád na přední kolo. Ani ten mu ale nezabránil ve velkém úspěchu: zítra se podstaví do první řady. Rychlejší byli jen jezdci VR46: Marco Bezzecchi a „poleman“ Luca Marini. Italové aktuálně vládnou, jejich nadvládu trochu zmírnil ještě čtvrtý Sam Lowes, pátý skončil Bastianini.

Moto3

Druhý závodní víkend v Misanu začal nejlépe pro Raúla Fernándeze. Jeremy Alcoba, Barry Baltus, Darryn Binder, Max Kofler, Stefano Nepa, Ai Ogura, Tatsuki Suzuki a Carlos Tatay byli vyloučeni prvních deset minut za pomalou jízdu ve třetím volném měření sil při GP San Marina.

Ve druhém tréninku dosáhl nejlepšího času Jaume Masiá. Niccolò Antonelli, Albert Arenas, Jeremy Dupasquier, Romano Fenati, Raúl Fernández, Sergio García, Khairul Idham Pawi, Riccardo Rossi, Filip Salač, Ayumu Sasaki a Kaito Toba vynechali první čtvrthodinu kvůli stejnému prohřešku jako výše jmenovaní, ale už druhému.

V sobotu ráno se na čele výsledkové listiny objevil Celestino Vietti. Posledních patnácti minut se nemohli účastnit Tony Arbolino, Dennis Foggia, Jaume Masiá, Davide Pizzoli a Ryusei Yamanaka. Ti byli záměrně pomalí v San Marinu už potřetí. Znamená to tedy, že trestům neušla naprostá většina pole. Vyčkávání na soupeře se nevyplácí... Dramatický pád potkal našeho Filipa Salače, vyšetření ve zdravotním středisku přímo na okruhu ukázalo lehce pochroumanou levou nohu, která mu ovšem nebránila v další účasti.

Musel do první kvalifikace, tréninkové časy na víc nestačily. Pořadí vévodil zpočátku, pak zmizel v boxech. Jeho týmový kolega Tony Arbolino měl zřejmě nějaký technický problém, absolvoval jediné rychlé kolo, až to finálové. Spolu s Filipem se mu ale podařilo postoupit ke čtrnáctce nejrychlejších z prvních tří tréninků. Nejlepší čas zaznamenal Turek Deniz Öncü, dál šel ještě nenápadný Kaito Toba. Vítěz ze San Marina John McPhee zůstal před branami postupu, stejně jako Gabriel Rodrigo. Skot ale minule startoval ze 17. pozice a vyhrál...

Do boje o pole position se vyráželo až po třech minutách ze čtvrthodiny. Albert Arenas se rozčiloval na Barryho Baltuse, který se ho držel jako klíště a nechtěl pustit. První časy se objevily osm minut před koncem. Migno a Vietti z týmu VR46 tradičně spolupracovali, Celestino byl velmi rychlý. To samé ale platilo i o Romanovi Fenatim a Arbolinovi. Tatsuki Suzuki měl pád a Tony kvůli němu musel vyjet do trávy.

Italskou trojici v předposledním měřeném kole pokořil Fernández a v samotném závěru ještě zrychlil, patří mu tedy pole position. Do první řady se vyhoupl Andrea Migno – za Arbolina. Salač jezdil spolu s Arenasem, zatímco lídr seriálu obsadil čtvrtou příčku, Filipovi to stačilo jen na čtrnáctku.

Zdroje: MotoGPsport.autorevue.cz, iSport.cz, MotoGP.com, Wikipedia, MotoGP Twitter, Nova Sport, BT Sport MotoGP

Foto: Václav Duška jr.