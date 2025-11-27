Abarth zvažuje návrat k benzinu. Bude to ale technický oříšek
Abarth se stal ukázkovým příkladem rizik čisté elektromobility. Po ukončení výroby spalovacích verzí se evropské registrace během dvou let propadly na zlomek původních hodnot. Značka tak musí řešit nejen technická omezení nové pětistovky, ale také omezený investiční prostor v rámci koncernu Stellantis.
Úsilí poháněné vizí stoprocentní elektromobility má zajímavý a ve většině případů stejný průběh. Počáteční bití do prsou, že automobilka přešla na čistou elektromobilitu, má utišit klesající prodeje, a následně přichází vrácení spalovacích verzí, nebo alespoň začátek přemýšlení o takovém kroku. Přesně tento scénář postihl také sportovní značku Abarth.
V roce 2023 prodala automobilka v Evropě dle JATO Dynamics (EU+UK+EFTA) přibližně 7900 aut. V srpnu následujícího roku ukončila výrobu spalovacích verzí, což se promítlo do pouhých 7325 registrovaných vozů. To byl první náznak blížícího se problému, ale nikdo asi netušil, jaký propad zažije značka letos. Dle odhadů ItalPassio se počet registrací bude pohybovat kolem 2000 kusů. To přimělo Abarth radikálně přehodnotit přístup.
Evropský ředitel Fiatu a Abarthu v rozhovorech pro Auto Car a Auto Express řekl, že za propadem stojí zákaznické preference. Jsou to většinou nadšenci milující charakter zážehového motoru, který si navíc mohou upravit a naladit dle svého. Bohužel, elektrické modely nic takového nenabízejí, což svádí k nepopulární uniformitě.
Myšlenka vrátit Fiatu 500 výkonný spalovací motor je sice na stole, ale představuje technickou výzvu. Mild-hybridní Fiat 500 pohání litrový tříválec s výkonem 65 koní, který pro Abarth není použitelný. Jednak má lineární průběh, což řidiče nenutí tahat jej do výživnějších vyšších otáček, jednak zkrátka nemá pro Abarth výkonový potenciál. Jenže platforma 500e nenabízí prostor pro větší motor, například dřívější čtyřválcovou čtrnáctistovku, ani tříválcovou dvanáctistovku používanou v Opelu Corsa nebo Peugeotu 208.
A pak je tu celková investiční návratnost projektu. Je jasné, že nepůjde o velkoobjemově prodávaný model, a Stellantis aktuálně velmi dobře zvažuje, kam peníze pošle. Například o přízeň bojuje celá značka DS a ta má přeci jen pádnější argumenty pro financování dalších modelů. Na druhou stranu je jasná přízeň k návratu spalovacích abarthů, což sice nemusí vyjít u současné pětistovky, ale u větší šestistovky ano.
Zdroj: Abarth, Auto car, Auto express, Fiat I foto a video: Abarth