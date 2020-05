Ve vozech Volvo už se více než 180 km/h nesvezete. Opravdu kvůli bezpečnosti, nebo šetření?

Již v roce 2013 se vedení automobilky Volvo nechalo slyšet, že v rámci vize Vision 2020 sníží počet mrtvých či vážně zraněných osob ve vozech Volvo na nulu. Jedním z prvků, které tomu mají pomoci, je snížení maximální povolné rychlosti na 180 km/h. Samo o sobě je toto tvrzení o žádných úmrtích za volantem kontroverzní, když si vezmeme, jak málo stačí k neštěstí třeba na takovém železničním přejezdu.

Nejprve se to zdálo jako špatný vtip, Švédové to ale mysleli vážně. A na jaře letošního roku se pustili do realizace. Většina modelů z nabídky Volva tak dostává omezovač na oněch 180 km/h, víc ani ťuk. Týká se to například modelových řad V60, V90, XC40 či XC60. Výjimku mají zatím tvořit naftové modely bez hybridních technologií, kterých už ale Volvo nabízí jen hrstku.

Elektronicky omezená maximální rychlost už dnes není ničím výjimečným, zpravidla se ale u konkurence zastaví rychloměr daleko nad hranicí 200 km/h. Volvo nicméně říká, že 180 km/h je ideální kompromis mezi bezpečností a rychlostí, která nebude nikterak omezovat zákazníky.

„Chceme vyvolat diskuzi, zda mají výrobci právo, nebo dokonce povinnost, instalovat do vozů senzory, které změní chování řidiče a omezí jízdu vysokou rychlostí. Nemáme jasnou odpověď na tuto otázku, ale věříme, že bychom se v této diskuzi měli chopit vůdcovství a být průkopníky,“ uvedl šéf značky Håkan Samuelsson. Hledat odpověď na takovou otázku tím, že reálně riskujete ztrátu nespočtu zákazníků, to je tedy hodně troufalé.

Jenže ono to celé možná nebude jen o bezpečnosti, kterou Volvo dokola omílá. Snížení maximální povolené rychlosti pomůže finančně, vývoj vybraných komponent najednou nebude tak náročný (a drahý), protože je nebude třeba dimenzovat na vysokou rychlost. Řeč je například o aerodynamice, chlazení elektrifikovaného pohonného ústrojí, ale třeba i asistenčních systémech - adaptivní světlomety či tempomaty dnes přeci také fungují jen do určitých rychlostí.

A v diskuzích pod jednotlivými články se objevují další a další názory, že to s tou omezenou maximální rychlostí vozů Volvo nebude tak horké. Někteří připomínají, že hybridní modely značek Toyota a Lexus mají maximální rychlost omezenou na 180 km/h už nějaký čas (připravovat jejich elektrifikovanou techniku na víc by se zkrátka nevyplatilo) a prodávají se jako teplé housky. Ruku na srdce, naše dlouhodobě testovaná Corolla měla se silným dvoulitrovým hybridem také tento omezovač, a v redakci jsem stížnost neslyšel jedinkrát.

Pořád si ale myslím, že minimálně tam, kde to technika umožňuje, by měl řidič o rychlosti rozhodovat sám. Slíbit od toho a toho roku 0 mrtvých za volantem mé společnosti je přeci nesmysl, na který Volvo dřív nebo později dojede, až jednoho dne dojde na soudní tahanice s pozůstalými.

A aby toho nebylo málo, automobilka chce s omezováním rychlosti pokračovat a udělat z něj chytrého palubního pomocníka. Rychlost by se mohla automaticky snižovat v závislosti na stavu vozovky či při průjezdu kolem škol a nemocnic. Bezpečnost je jedna věc, omezování svobody za volantem věc druhá. Jaký názor na to máte vy?