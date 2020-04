Volvo začíná omezovat maximální rychlost svých modelů

Automobilka Volvo se v minulém roce pochlubila svou bezpečnostní vizí „Vision 2020“, jejímž cílem má být od roku 2020 snížit počet mrtvých či vážně zraněných osob ve vozech Volvo na nulu. A jedním z kontroverzních kroků má být i snížení maximální rychlosti vozidel na 180 km/h, čehož automobilka dosáhla pomocí elektronického omezovače.

Ohlášení této novinky vyvolalo v minulém roce poměrně velké pozdvižení, Švédi ale názor nezměnili. Podle informací britských kolegů z AutoExpress už totiž začali přísnější omezovač rychlosti do svých vozů instalovat.

Většina modelů z nabídky značky Volvo, včetně populárních řad V60, V90, XC40 nebo XC60, už by se tak neměla dostat na rychlost převyšující hranici 180 km/h. Výjimku by měly tvořit především naftové modely bez hybridní technologie, kterých už má ale Volvo ve své nabídce jen hrstku.

A proč právě 180 km/h? Údajně by se mělo jednat o kompromis, který zohledňuje touhu automobilky po vyšším bezpečí a současně by neměl nijak omezovat zákazníky. Volvo se tak možná bálo, že při přísnějších omezeních (například dle zákonných limitů země) by si odehnalo zákazníky do náruče konkurence, jejíž elektronické omezovače obvykle zasahují až u hranice 250 km/h.

Tím ovšem touha automobilky omezovat rychlost v zájmu vyššího dobra nekončí. Do budoucna Volvo plánuje zavést i tzv. „chytrý omezovač rychlosti“, který by měl být schopen omezit maximální rychlost v závislosti na stavu vozovky nebo oblasti, kterou se vůz pohybuje. Maximální rychlost by tak mohla být snížena například při průjezdu okolo škol nebo nemocnic.

Do budoucna navíc automobilka plánuje vybavit své modely i technologií, která by si poradila s unavenými a rozptýlenými řidiči, případně řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek. Interiér vozu by měl být vybaven novou technikou, včetně kamer a nových senzorů, které by sledovaly chování řidiče. Pokud by se řidič choval nekoordinovaně, pomalu reagoval nebo ztrácel kontrolu nad řízením, vůz by měl být dokonce schopen sám zastavit.

„Chceme vyvolat diskuzi, zda mají výrobci automobilů právo, nebo dokonce povinnost, instalovat do vozů senzory, které změní chování řidiče a omezí jízdu vysokou rychlostí, jízdu pod vlivem alkoholu či drog nebo nevěnování se řízení. Nemáme jasnou odpověď na tuto otázku, ale věříme, že bychom se v této diskuzi měli chopit vůdcovství a být průkopníky,“ uvedl Håkan Samuelsson, šéf automobilky Volvo.