Vedení Mercedesu prochází obměnou. Křeslo opustí i generální ředitel AMG
Automobilka Mercedes-Benz zahajuje rošádu na vrcholných postech. Nové výzvy čekají i na Michaela Schiebeho, donedávna šéfa AMG.
Letošní rok je plný změn, zejména na vedoucích postech automobilek. Ředitelské křeslo opustili například Wayne Griffiths (Cupra/Seat), Luca de Meo (Renault) nebo Adrian Mardell (Jaguar Land Rover), a nyní jde vstříc nové výzvě i Michael Schiebe, dosavadní generální ředitel Mercedes-AMG a společnosti Top End Vehicle Group.
Navzdory tomu, že si „kapitánské křeslo“ užil jen necelé tři roky (od března 2023), u Mercedesu pracoval na různých pozicích už od roku 2004. Divizi AMG převzal poté, co se automobilka rozhodla učinit pokus s plug-in hybridním Mercedes-AMG C63 SE Performance, což se později ukázalo jako krok špatným směrem. Schiebe pochopil, že zákazníci se v tomto segmentu bez šestiválců a osmiválců neobejdou, a proto je automobilka vrátila do vývoje pro nadcházející modely.
Zároveň s konceptem AMG GT XX položil základ budoucímu vývoji značky, což ze strategického hlediska usnadní start jeho nástupci. O něm zatím automobilka nemluví, a tak není jasné, zda jej bude teprve hledat, nebo má svého člověka vybraného. Každopádně Schiebe nemusel pro novou pozici chodit daleko.
Jeho přesun je totiž součástí velké laviny personálních změn, kterou odchodem do důchodu spustil Markus Schäfer, dosavadní technický ředitel Mercedesu. Na jeho židli usedne Jörg Burzer, který dosud působil v představenstvu, kde zodpovídal za správu dodavatelských řetězců, kvalitu a běh výroby. A právě sem míří Michael Schiebe.
V rozhovoru pro britský Autocar řekl, že má klíčovou úlohu, která zasahuje i do vývoje motorů pro formuli 1. Zdá se, že Schiebe je více než v ředitelském křesle potřebný v čele výroby, která prochází dramatickou změnou související s vývojem nové generace elektromobilů a spalovacích motorů.
Ty sice hrají prim, ale díky platformě prezentované na GT XX mají perspektivu i elektromobily. Mercedes si totiž nemůže dovolit zaspat za čínskou konkurencí, ačkoliv zájem o bateriové vozy není tak velký. Schiebe je známý svou profesionalitou a přísně puntičkářským přístupem k technice. Proto se pro tuto pozici hodí nejlépe.
Zdroj: Auto car, Car buzz, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG I Video: Mercedes-AMG