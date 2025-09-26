Ojetý Saab 900 (NG) a 9-3 (OG) – Ukřivděný sob

Ojetý Saab 900 (NG) a 9-3 (OG) – Ukřivděný sob
Konstruktéři devítistovky druhé generace měli nesmírně těžkou úlohu: nahradit ikonický model fi nančně nestabilní značky, udělat to na základech od General Motors a neztratit při tom tvář. Vlažné přijetí nakonec vystřídal docela úspěšný test časem.
Legendární původní devítistovka od Saabu je dnes již sběratelským artiklem a je úplně jedno, jaká je to verze. Kdo by se tomu divil – její hranatý profi l, malý rozvor, velké převisy, charisma a v neposlední řadě i každodenní použitelnost z ní dělají téměř dokonalého veterána. A to se vším všudy, takže díly dnes stojí ranec, pokud vůbec jsou, stárnoucí materiály způsobují problémy neslučitelné s denním provozem a tak nějak vám je podobný vůz zkrátka líto ničit.
Přesně naproti původní devítistovce stojí vůz, který máme dnes na operačním stole. Druhá generace přišla na trh v roce 1993 a jako první přinesla základ v platformě GM2900, podobně jako o čtyři roky později větší 9-5. Původně to ale mělo být úplně jinak. První skici novinky, pocházející z počátku devadesátých let, se datují již hluboko do let osmdesátých a dobové obrázky dokumentují, že design modelu byl z velké části hotový již v roce 1985. Z něj je i koncept EV2, který bývá za předlohu nové generace přímo označován.
Oproti prvním návrhům je na výsledném designu patrná mnohem užší stavba karoserie. A opravdu, šířka vozu je menší o téměř 10 centimetrů, není to však bez důvodu. Původní model totiž měl stát na platformě Tipo4, kterou využívala větší devítitisícovka. Osud, a to konkrétně v podobě účetních společnosti General Motors, to ale zařídil přesně opačně a jak 9-3, tak i větší 9-5 stály na základech amerického koncernu.
