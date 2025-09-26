Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ojetý Saab 900 (NG) a 9-3 (OG) – Ukřivděný sob

Model 900 přinesl vyztužené dveře a airbagy ve standardní výbavě. Na výsledek lepší než dvě hvězdičky v testech Euro NCAP si ale musel počkat až do roku 2000.
Novější modely 9-3 Aero s motorem B205R mohly mít bodykit připomínající zběsilý viggen
Hrany byly zaobleny, masivní sloupek C a charakteristický sklon zadního okna chválabohu zůstaly na svém místě chválabohu zůstaly na svém místě
Otevřená verze modelu se tradičně vyráběla ve fi nském Valmetu a i dnes se dá sehnat pod 100 000 Kč
53 Fotogalerie
František Pisarovič
František Pisarovič
Diskuze (0)

Konstruktéři devítistovky druhé generace měli nesmírně těžkou úlohu: nahradit ikonický model fi nančně nestabilní značky, udělat to na základech od General Motors a neztratit při tom tvář. Vlažné přijetí nakonec vystřídal docela úspěšný test časem.

Legendární původní devítistovka od Saabu je dnes již sběratelským artiklem a je úplně jedno, jaká je to verze. Kdo by se tomu divil – její hranatý profi l, malý rozvor, velké převisy, charisma a v neposlední řadě i každodenní použitelnost z ní dělají téměř dokonalého veterána. A to se vším všudy, takže díly dnes stojí ranec, pokud vůbec jsou, stárnoucí materiály způsobují problémy neslučitelné s denním provozem a tak nějak vám je podobný vůz zkrátka líto ničit.

Přesně naproti původní devítistovce stojí vůz, který máme dnes na operačním stole. Druhá generace přišla na trh v roce 1993 a jako první přinesla základ v platformě GM2900, podobně jako o čtyři roky později větší 9-5. Původně to ale mělo být úplně jinak. První skici novinky, pocházející z počátku devadesátých let, se datují již hluboko do let osmdesátých a dobové obrázky dokumentují, že design modelu byl z velké části hotový již v roce 1985. Z něj je i koncept EV2, který bývá za předlohu nové generace přímo označován.

Oproti prvním návrhům je na výsledném designu patrná mnohem užší stavba karoserie. A opravdu, šířka vozu je menší o téměř 10 centimetrů, není to však bez důvodu. Původní model totiž měl stát na platformě Tipo4, kterou využívala větší devítitisícovka. Osud, a to konkrétně v podobě účetních společnosti General Motors, to ale zařídil přesně opačně a jak 9-3, tak i větší 9-5 stály na základech amerického koncernu.

Tento článek je součástí balíčku AUTO+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Více informací
Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů