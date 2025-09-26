SWM přivezlo do Česka faceliftovanou novinku. Změny jsou jen uvnitř, ale pořádné
V záplavě čínských značek na našem trhu trochu zapadá SWM, které se zaměřuje na dostupné spalovací modely. To právě v těchto dnech v Česku uvádí modernizovanou variantu modelu G1, který jsme si mohli už staticky prohlédnout.
Od loňského roku u nás působí automobilová značka SWM. Ta má docela zajímavou historii, vznikla totiž už v roce 1971 v Itálii jako výrobce motorek SV.VM. Stihla si udělat slušné jméno, ale zkrachovala už v roce 1984. O 30 let později ji resuscitovala čínská firma Shineray, pod zjednodušeným názvem SWM. Nová firma sídlí a vyrábí motorky v Itálii a prodávají se už i na českém trhu.
Ale krom toho se Shineray rozhodl stejné logo využít také na automobilech, a to ve spolupráci s automobilkou Brilliance. Tu znají i mnozí Češi, protože jako vůbec první čínská značka přišla i k nám, a to už v roce 2007. Dlouho se nezdržela, za což mohly mimo jiné i příšerné výsledky z nárazových testů. Dnes už SWM patří pouze pod Shineray, protože Brilliance již stihlo zkrachovat.
Automobilové SWM se, na rozdíl od motorek, soustředilo pouze na Čínu a první model uvedlo v roce 2017. Zamířilo do tehdy velmi populárního segmentu jednoduchých levných spalovacích MPV, které následovaly taktéž levné SUV. Velmi brzy na to začala expanze do Evropy, kde značka ráda poukazuje na svůj italský prapůvod a také na vývojové centrum v Miláně.
Do Česka se SWM dostalo loni a letos zde má už tři modely. Základem nabídky je levné sedmimístné MPV G03 Tiger, jehož test jsme přinesli v lednu. Nad ním je větší G05, které je tvarem karosérie něco mezi MPV a SUV, a doplňuje je SUV G01. A právě to se dočkalo modernizované verze, která byla právě uvedena na náš trh pod novým názvem SWM G1 Pro.
Vůz jsme si již mohli prohlédnout naživo na prezentaci v Praze a na první pohled se na něm nic moc nezměnilo. Před modernizací se jednička u nás prodávala ve dvou verzích – G01 a sportovněji laděné G01F, které se odlišovalo zcela jinou přídí. Nové G1 Pro vychází právě z efka a zvenku se, krom nového loga, vizuálně nezměnilo.
SWM však provedlo dost zásadní změny uvnitř. G01 doposud mělo už vizuálně poněkud zastaralý interiér, s tradičním rozložením a displejem zapuštěným do palubní desky. Novinka ale uvnitř působí jako moderní čínské elektromobily a dost mi připomněla třeba vozy Nio nebo Leapmotor. Přešel tedy na minimalistický styl, kde se vše ovládá přes centrální displej. Ten má grafiku připomínající třeba vozy Omoda a Jaecoo a funguje relativně dobře, i když by mu prospěla lepší optimalizace. Líbí se mi, jak palubní deska plynule navazuje na dveře, a hezký je i zcela nový volant.
Stejně jako u Omody je i zde problém s příliš vysoko uchycenými sedačkami, ale se svými 187 cm mám pořád dost místa na hlavu vepředu i vzadu. Pasažéři vzadu také nemají tolik místa na nohy, jak jsme v čínských SUV zvyklí, ale tísnit se také nebudou. Kufr má objem 570 litrů a po sklopení opěradel vznikne téměř rovná plocha bez schodu.
SWM láká na bohatou výbavu a v nabídce je pouze jeden výbavový stupeň. V tom je třeba 360° parkovací kamera, bezklíčové odemykání a startování, wifi hotspot, automatická klimatizace, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, kožené čalounění, ambientní osvětlení, šest airbagů nebo audio s devíti reproduktory.
Měnila se i technika, auto dostalo zcela novou přeplňovanou patnáctistovku s výkonem 133 kW a 300 Nm točivého momentu. To je velký posun, protože dosavadní verze G01F měla jen 102 kW a 212 Nm. Ten původní pocházel od Brilliance, po konci partnerství si zjevně muselo SWM najít nového dodavatele. Našlo ho u automobilky Changan, která sídlí ve stejném městě Chongqing jako SWM. Od Changanu je také nová sedmirychlostní automatická dvouspojková převodovka. Původní G01 mělo šestirychlostní automat a v základní verzi také manuál, který už k dostání nebude.
Ve srovnání s dosavadní verzí G01 působí novinka rozhodně lépe a kvalitněji, ale spolu s tím přichází také vyšší cenovka. SWM G01 s manuálem se dalo pořídit za 614.000 Kč a G01F s automatem za 689.000 Kč. Nové G1 Pro už ale má zaváděcí cenu pro prvních 100 kusů 759.000 Kč a běžná cena bude ještě o asi 20.000 Kč vyšší.
V nabídce SWM na další asi dva roky zůstane stejná nabídka jako dosud, na jaře projde modernizací také největší model G5 Pro. V SWM už ale pracují na zcela nových modelech na nové platformě, kde se už počítá primárně s hybridními motory. Zajímavé také je, že tentokrát se už počítá primárně s evropským trhem. Ten čínský totiž SWM již de facto opustilo a stává se čistě exportní značkou. Na nové platformě má vyjet až pět nových modelů, včetně menšího SUV segmentu B nebo MPV.
Zdroj: autorský text, zdroj foto: SWM, zdroj videa: SWM