Nová Mazda CX-5 má české ceny. Čtyřkolku seženete za cenu předokolky
Další generace oblíbeného japonského SUV se zatím představila pouze se zážehovým čtyřválcem, který z objemu 2,5 litru vymáčkne velmi nízký výkon. Kolik za ni v Česku dáte?
Představení nové, v pořadí již třetí generace Mazdy CX-5 provázelo rozčarování. Ačkoliv Evropa patří mezi důležité trhy pro toto SUV, aktuálně ho nejen v Česku pořídíte pouze s jedním motorem. Zážehový atmosférický čtyřválec 2.5 e-Skyactiv G s mild-hybridem sice láká na poměrně vysoký objem, disponuje ovšem relativně skromným výkonem 104 kilowattů, což je jinak číslo obvyklé spíše u menších modelů.
Ve srovnání s předchůdcem jde přitom o výrazně větší vůz, který se jen do délky natáhl o 115 mm na finálních 4690 milimetrů. Počítat proto musíte spíše s podprůměrnými dynamickými parametry, které nepochybně nebudou odpovídat možnostem podvozku a jízdním vlastnostem celkově. V tomhle ohledu nemám o novou Mazdu CX-5 strach.
Základní cenu 875.900 Kč jsme se dozvěděli již v rámci červencové světové premiéry. Nyní české zastoupení Mazdy zveřejnilo kompletní český ceník včetně akčních cen, které se vztahují k předobjednávce a výkupnímu bonusu 25.000 Kč. Ten je však vázán k výkupu ojeté Mazdy CX-30, tudíž nebude dostupný pro každého. Navíc se týká pouze předokolky.
|Český ceník Mazdy CX-5
|2.5 e-Skyactiv G FWD
|2.5 e-Skyactiv G AWD
|Prime-line
|875.900 Kč
|-
|Centre-line
|970.900 Kč/895.900 Kč**
|1.021.900 Kč/970.900 Kč*
|Exclusive-line
|1.023.900 Kč/948.900 Kč**
|1.074.900 Kč/1.023.900 Kč*
|Homura
|1.104.900 Kč
|1.155.900 Kč/1.104.900 Kč*
|Zdroj: Mazda, *Akční cena s předobjednávkovým bonusem pro vozy objednané do 31. 12. 2025 a předané do 30. 6. 2026, **Akční cena při výkupu Mazdy CX-30, která se skládá z bonusu 50.000 Kč a bonusu 25.000 Kč při výkupu vozu. Platí pro vozy objednané do 31. 12. 2025 a předané do 30. 6. 2026
U verze s pohonem obou náprav je k dispozici zmíněné zvýhodnění v podobě předobjednávky, díky které za čtyřkolku zaplatíte stejně jako u modelu s pohonem předních kol.
Český ceník je tradičně spíše skromný, jelikož Mazda jednotlivé linie poskládala tak, aby bylo co nejméně příplatků. Těch je ostatně jen několik. Připlatit si můžete za panoramatickou střechu (38.000 Kč) a metalické laky, jejichž ceny jsou 14.900, 18.400 či 22.300 korun.
Již základní stupeň Prime-line ve standardu nabídne například 17“ litá koal, 12,9palcový středový displej, Apple CarPlay a Android Auto, integrované aplikace od Googlu, samočinnou klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, přední a zadní parkovací senzory či audio s 8 reproduktory.
Vyšší Centre-line přidává třeba devatenáctipalcové ráfky, bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto, elektrické ovládání pátých dveří, head-up displej, vyhřívaný volant, černé čalounění z umělé kůže s elektrickým nastavením u řidiče a s vyhříváním předních sedadel a bezklíčkový přístup.
Exclusive-line se navíc pyšní audiosystémem Bose s 12 reproduktory, adaptivním tempomatem, panoramatickým parkovacím systémem, hlídáním mrtvého úhlu nebo asistentem změny jízdního pruhu. Nejvyšší Homura má ještě například černé kožebé čalounění s elektricky nastavitelnými předními sedadly s vyhříváním a odvětráváním, 15,6palcový středový displej, adaptivní přední LED světlomety a další prvky.
V porovnání s podobně dimenzovanou konkurencí Mazda CX-5 ztrácí hlavně dynamikou a cenou. Například Ford Kuga s tříválcem o objemu 1,5 litru s výkonem 137 kilowattů je na stovce o šest desetin sekundy rychleji, navíc ve výbavě Titanium vyjde o více než 160 tisíc levněji. Zhruba 140tisícový rozdíl panuje při srovnání s čínským MG HS, které v současné generaci není vůbec špatné. Výrazně výhodněji vychází také Opel Grandland. Zato Nissan X-Trail je levnější pouze decentně.
|Mazda CX-5 vs. konkurence
|Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G FWD
|Ford Kuga 1.5 EcoBoost
|MG HS 1.5 TGI
|Nissan X-Trail 1.5 VC-T
|Opel Grandland 1.2 Turbo
|Motor
|R4, benzin + mild-hybrid
|R3, benzin, turbo
|R4, benzin, turbo
|R3, benzin, turbo + mild-hybrid
|R3, benzin, turbo + mild-hybrid
|Zdvihový objem [cm3]
|2488
|1496
|1496
|1497
|1199
|Výkon [kW/min]
|104/4500-5000
|137/6000
|125/5500
|120/4800
|100/5500
|Točivý moment [N.m/min]
|238/3500-3750
|240/1600
|275/3000-4000
|300/2800
|230/1750
|Převodovka
|6 AT
|8 AT
|7 DCT
|CVT
|6 DCT
|Max. rychlost [km/h]
|187
|195
|190
|200
|202
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|10,5
|9,9
|7,9
|9,6
|10,2
|Poháněná kola
|přední
|přední
|přední
|přední
|přední
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km]
|7
|6,8-7,6
|5,5
|6,9-7,3
|5,5-5,6
|Vnější rozměry [mm]
|4690 x 1860 x 1695
|4604-4645 x 1882 x 1680-1682
|4670 x 1890 x 1663
|4680 x 1840 x 1725
|4650 x 1905 x 1665-1667
|Rozvor [mm]
|2815
|2710
|2765
|2705
|2784-2795
|Zavazadlový prostor [l]
|583-2019
|645-1530
|507-1484
|585-1424
|550-1645
|Základní cena [Kč]
|875.900 (Prime-Line)
|713.900 (Titanium)
|734.900 (Emotion)
|869.990 (Acenta)
|719.990 (Akční cena Opel 24 pro linii Edition)
|Zdroj: Výrobci
Výsledné srovnání ovšem záleží na konkrétní verzi, příplatkové výbavě a finální ceně od dealera, která se od té oficiální může lišit klidně o desítky procent.
Zdroj: Mazda, video a foto: Mazda