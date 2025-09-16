Kontroverzní systém ISA zamíří i do amerických aut. Ale jinak než u nás
Americká obdoba našeho Euro NCAP začne od roku 2027 vyžadovat systém, který řidiče upozorní na překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Kdo ho nenamontuje, nedostane nejlepší hodnocení.
„Eurohlásítko“ rychlosti, oficiálním názvem Inteligentní asistent rychlosti (Intelligent Speed Assistant), je realitou v nových autech prodávaných na trzích EU od července 2024. Spojené státy nic takového mezi požadavky na výbavu nových aut nemají. Vbrzku se však mohou američtí motoristé „těšit“ na to stejné, co máme v Evropě.
S tím rozdílem, že takový systém nebude zákonnou povinností, nýbrž cestou, jak získat nejvyšší hodnocení Top Safety Pick+ amerického Pojišťovacího institutu pro silniční bezpečnost (IIHS). To je obdoba evropského Euro NCAP a stejně jako ten, i IIHS se při hodnocení nových aut nezabývá jen pasivní bezpečností, nýbrž i tou aktivní, tedy předcházení nehodě. Navíc hodnotí třeba výkon světlometů, což Euro NCAPu trestuhodně chybí.
Aby auto získalo druhý nejvyšší titul Top Safety Pick, musí v ochraně chodců, výkonu světlometů a nárazu 2/5 přídě při 64 km/h (tzv. moderate overlap) získat nejvyšší hodnocení „dobrý“ či druhé nejvyšší „přijatelný“. V nárazu čtvrtinou přídě (tzv. small overlap) a v bočním nárazu musí být hodnocení „dobrý“.
Pro nejlepší titul Top Safety Pick+ musí být hodnocení nárazu „moderate overlap“ rovněž „dobrý“. Letos získalo toto hodnocení zatím 46 vozidel. Od roku 2027 právě sem přibude nějaká forma elektronického varování při překročení rychlosti. Může jít o zvukové varování stejně jako v Evropě, příp. vůz může sám odstavit plyn při dosažení rychlosti, o níž si bude zrovna myslet, že je platným rychlostním limitem.
O spolehlivosti tohoto systému si neděláme iluze, jelikož máme zkušenosti z Evropy. A můžeme jen doufat, že stejně jako téměř všechny ostatní jízdní asistenty, i tenhle půjde v USA vypínat.
Za pět let i alkoholtester
Co možná vypínat nebude možné, je další bezpečnostní prvek, který se do požadavků na Top Safety Pick+ chystá od roku 2030. Jde o detekci, zda je řidič pod vlivem alkoholu. Podle studie IIHS by mohlo na silnicích USA umírat ročně o 10 tisíc lidí méně, kdyby byla všechna auta vybavena systémem detekce jízdy pod vlivem alkoholu či omamných látek a neumožnila řízení člověku s hladinou alkoholu v krvi nad 0,08 promile. V současnosti je roční počet mrtvých ze všech příčin na silnicích USA zhruba 40 tisíc.
Jak by vypadala technická implementace tohoto systému, zatím není jasné. V případě dechového alkoholtesteru zabudovaného do auta, do nějž by bylo při startu vždy nutné fouknout – ten by pravděpodobně musel procházet periodickou údržbou a kalibrací – by ovšem začala být o to víc otravná ta auta, která se vypnou, kdykoliv z nich vystoupíte byť na 20 sekund, abyste si vytáhli z kufru láhev s vodou.
Pochopitelně, tím, že tyto prvky začne vyžadovat IIHS pro udělení své nejlepší známky, ještě není řečeno, že bude nějaký systém zaveden plošně do všech nových aut prodaných v USA. Že ho automobilky přidají, je vysoce pravděpodobné, aby se v marketingových materiálech mohly chlubit nejlepším výsledkem hodnocení bezpečnosti. Může však zůstat např. příplatkovou výbavou.
