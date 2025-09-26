TEST BMW 220d Gran Coupé – Diesel neřekl poslední slovo
V době nástupu elektřiny jako pomocného či hlavního pohonu trochu zapomínáme na konvenční řešení, která mají stále co nabídnout. V případě vznětového BMW 2 Gran Coupé to platí bezpochyby.
Design, interiér
Řada 2 je v rámci značky BMW rozkročena opravdu široce. Tohle označení totiž nese kompaktní MPV Active Tourer, sedan Gran Coupé i sportovní kupé včetně vrcholného provedení M2, respektive M2 CS. To se od zbytku portfolia liší použitou technikou.
Němci totiž na rozdíl od minulosti již nemají k dispozici menší a lehčí verzi platformy s pohonem zadních kol, BMW M2 proto v aktuální, druhé generaci vsadilo na architekturu CLAR, kterou mají i větší řady 3 či 5. To s sebou neslo nejen zvětšení vnějších rozměrů, ale také nárůst hmotnosti v řádu nižších jednotek stovek kilogramů.
Naproti tomu BMW 2 Gran Coupé sdílí techniku se zmíněným MPV. Oba vozy proto spojuje pohon předních kol, který je u zvolené platformy UKL2 standardem. Vedle obou modelů ji najdeme také u SUV X1 a X2 včetně jejich elektrických variant či sesterského Mini Countryman.
Druhá generace 2 Gran Coupé se představila teprve loni na podzim. Jedná se ovšem v podstatě o výraznou modernizaci předchozího provedení, přesto se podařilo trochu zahýbat s vnějšími rozměry. Na délku novinka měří 4546 milimetrů, což je o 20 mm více než u předchůdce. Výška se zvětšila o 25 milimetrů na 1445 mm. Šířka 1800 mm a rozvor o délce 2670 milimetrů zůstaly beze změny.
Vnitřní rozměry zůstaly velmi podobné. Vpředu je v podélném směru o několik málo centimetrů méně, zato vzadu si cestující polepší až o sedm centimetrů, za což jim jejich kolena poděkují. BMW 2 Gran Coupé tudíž můžete používat klidně jako čtyřmístné, aniž byste se museli nějak výrazně omezovat. Tedy s výjimkou místa nad hlavou v druhé řadě, které je limitováno nižší siluetou.
U sedanu jen málokdo hledí na kapacitu zavazadlového prostoru. I proto BMW 2 Gran Coupé nabídne pouze 360 litrů. Konkurenční Audi A3 sedan je na tom o 65 l lépe. Benzinové 220 Gran Coupé přitom nabídne slušných 430 litrů.
Konečně hezčí
Minulá generace řady 1 a odvozeného 2 Gran Coupé se mi nelíbila. Velká přední světla, v případě gran coupé doplněna nehezkými koncovými světlomety, ve vás pozitivní emoce nevyvolávaly. Nástupce je v tomhle ohledu výrazně dál.
Místo vykulených předních „očí“ designéři nakreslili útlejší a na pohled hezčí světlomety. Mnohem lépe se také podařilo vyřešit zadní část. Už jen přechod sloupku C v blatník a jeho návaznost na víko zavazadelníku už nepůsobí tak neharmonicky jako v minulosti, kdy zadek připomínal batoh naroubovaný na hatchback. Celkově uhlazenější a elegantnější linie autu opravdu hodně prospěly, přičemž naživo vůz vypadá ještě lépe.
Pohlednější je také interiér, kterému prospívají kvalitnější materiály. V tomhle ohledu se ovšem na podobnou úroveň dostávají i modely z mainstreamového segmentu, BMW tudíž nemá moc velký náskok.
V čem naopak novinka zaostává, je ergonomie. Jestliže u předchůdce jste měli k dispozici fyzické ovladače ventilace a již legendární otočné kolečko systému iDrive, u aktuálního provedení si musíte vystačit s prsty na displeji. Ačkoliv má BMW vcelku velmi dobře vyřešenou obsluhu klimatizace na středovém displeji (teplota má velké číslice a je z řidičova sedadla dobře dosažitelná), tradiční řešení bych uvítal víc.
Nejinak je to s výhradně dotykovým ovládáním multimediálního systému iDrive s operačním systémem 9. Absence fyzického ovladače je sice v takovém případě zcela běžná, u BMW je člověk přece jen zvyklý, že spoustu věcí může obsluhovat pravou rukou i při jízdě, aniž by musel prsty kroužit po displeji. V tomhle ovšem mají mnichovské modely stojící na platformě UKL2 smůlu.
Motor, jízdní vlastnosti
Spousta lidí i kvůli aféře Dieselgate od vznětových motorů ustoupila. Přitom právě díky tomuto emisnímu skandálu, který ve výsledku nepřímo postihl většinu automobilek, se z naftových motorů staly výrazně čistší a efektivnější pohon. Progres, jaký za pouhých několik let udělaly, by za normálních okolností trval mnohem déle.
Odvrácenou stranou je mnohem komplikovanější technologie, která se v dlouhodobém horizontu jeví jako riziková. To se však bude týkat až starších exemplářů, prvního majitele proto nemusejí trápit.
Dojezd 1000 kilometrů na nádrž
Dalším důvodem odklonu lidí od nafty je výrazný technický pokrok v případě zážehových agregátů, které zvládnou jezdit s podobnou spotřebou jako diesely před patnácti lety. Přesto se nevyplatí diesely zcela přehlížet. Zejména když požadujete auto, s kterým na jednu nádrž ujedete klidně přes 1000 kilometrů.
Už v testu šestiválcového BMW 740d xDrive, které je v rámci modelové řady jediným bez externího dobíjení, jsem zmiňoval, že pohled na palubní přístroje, kde na vás svítí dojezd ekvivalentní 2,5 plně nabitým akumulátorům elektromobilu, je v dnešní době příjemně povznášející.
BMW 2 Gran Coupé s nejsilnějším vznětovým motorem 20d má sice mnohem menší nádrž než 740d (49 vs. 74 litrů), díky nesmírně efektivnímu chodu ovšem zvládne podobné dálky.
Ve srovnání s předchůdcem si tahle pohonná jednotka pohoršila. Minulá generace nabídla výkon 140 kilowattů, nástupce má o 20 kW méně. Jedná se ovšem o systémový výkon. Dvoulitrový čtyřválec totiž sám o sobě disponuje 110 kilowatty, k dispozici má v rámci 48V mild-hybridu ještě 15kilowattový startér-generátor integrovaný do standardní sedmistupňové dvouspojky. Energii malý elektromotor čerpá z 48voltové baterie umístěné pod podlahou zavazadlového prostoru (i proto má verze 220d menší zavazadelník než BMW 220 bez mild-hybridu), která napájí i 12voltovou elektrickou palubní síť. Akumulátor se nabíjí prostřednictvím adaptivní rekuperace během akcelerace a brzdění, a to výkonem až 15 kW.
Dejte naftě šanci
Cenový rozdíl mezi 220d a zážehovou verzí 220 s 1,5litrovým tříválcem dosahuje pouze 40 tisíc korun v neprospěch dieselu. Ten má sice o pět kilowattů nižší výkon na stovce o desetinu sekundy pomaleji, přesto ho i jako zastánce zážehových motorů vřele doporučím.
Ano, kultivovanost vznětového čtyřválce není zrovna ideální, zejména s ohledem na prémiový charakter BMW 220d Gran Coupé a vyšší pořizovací cenu sedanu. Motor ovšem celkově funguje prakticky na jedničku.
Ačkoliv bych ho krátkými cestami po městě dlouhodobě nezatěžoval (na to jsou ideální hybridy, plug-iny a elektromobily), dokáže 220d v takovém režimu vykouzlit spotřebu, za jakou by se nestydělo ani legendární 1.9 TDI v devadesátkách. Sjezd z pražských Stodůlek, které stojí na kopci, na Smíchov a následná cesta do redakce ve Strašnicích (většina cesty poté probíhá po Jižní spojce s plynulejším provozem) o celkové délce necelých 20 kilometrů znamenala spotřebu 3,8 litru na 100 km. V opačném směru s několikakilometrovým stoupáním jsem se dostal zhruba na 4,5 l.
Na dlouhých cestách se při dodržování rychlostních limitů budete stále pohybovat v hodnotách začínajících čtyřkou, maximálně lehce přelezete pětilitrovou hranici. Když budete dostatečně efektivní, zvládnete na jednu „bandasku“ okolo tisícovky kilometrů. Pro člověka, který denně křižuje republiku, je takový stav ideální. Stačí natankovat jednou za dva tři dny a zbytečně se nezdržovat. Gran coupé s nízkou stavbou a hladkou karoserií má skvělou aerodynamiku, která se projeví hlavně ve vyšších rychlostech, dálnice jsou pro tohle auto proto jako stvořené.
Někoho může zklamat absence pohonu všech kol xDrive, který byl dostupný u předchůdce. Aktuálně čtyřkolku dostanete pouze ve verzích 223 a M235 se 160, respektive 221 kilowatty. Záběr pouze jedné nápravy je ovšem z hlediska spotřeby efektivnější. Navíc pokud na auto obujete kvalitní zimní gumy, nemusíte se bát ani zasněžených kopců.
Vedle spotřeby hodnotím kladně také chování mild-hybridu, který si sám ovládá systém stop/start. Nahození čtyřválce probíhá vcelku rychle a bez škubání. Standardně dodávaná sedmistupňová dvouspojka řadí tak, jak od skříně v kompaktním autě očekáváte. Libí se mi, že skříň dvoulitrový motor příliš nepodtáčí, což bylo u aut z konkurenčního koncernu Volkswagen ještě před několika lety zcela normální.
Dynamika dieselu je zcela adekvátní dnešním standardům. Zrychlení na 100 km/h BMW zabere osm sekund, přičemž díky točivému momentu 360 Nm dostupnému již od 1500 otáček se velmi příjemného zátahu dočkáte velmi brzy.
Testovaný exemplář dostal 19palcová kola za příznivých 16.250 Kč (u konkurenčního Audi A3 sedan za disky s totožným průměrem dáte minimálně 65.700 korun), která bych si ve výsledku klidně odpustil. S osmnáctkami bude gran coupé nepochybně o něco komfortnější, byť ani zvolená kola cestovní komfort nijak razantně neovlivňovala. Na hladkém povrchu je odpružení tužší, avšak stále poddajné. Horší cesty poznáte především v nižších rychlostech. Jakmile se pružiny s tlumiči pérování dostanou do tempa, BMW nerovnosti slušně filtruje.
Neočekávejte od něj ale řidičskou nirvánu. Řízení je spíše lehčí a méně komunikativní. Charakteristika vznětového motoru se zátahem v nižších až středních otáčkách navíc okreskovému dovádění příliš nepřeje. Pokud však motor budete držet do 3500 otáček, budete si užívat jen velmi mírně klesající sílu pohonu, který vás ze zatáčky vytáhne i s jemným sešlápnutím plynového pedálu.
Závěr
Nepatřím do cílové skupiny BMW 220d Gran Coupé. Osobně bych volil něco praktičtějšího se zážehovým motorem. A nebo si rovnou připlatil za „dospělejší“ BMW 320d s preferencí zadních kol a motorem uloženým podélně.
Přesto se mi testovaná konfigurace líbila. Konečně se totiž dá říci, že je BMW 2 Gran Coupé docela hezké auto. Se čtyřválcovým dieselem se navíc jedná o jedno z nejefektivnějších aut v nižší střední třídě, které se i ve městě dokáže vyrovnat tradičním hybridům.
Nejlépe se ovšem vůz cítí na dlouhých cestách, kde vynikne parádní aerodynamika a jeho celková univerzálnost. Potěší také relativně malý cenový odskok od podobně výkonného tříválce 220 Gran Coupé, s kterým bych u prémiového auta se základní cenou okolo milionu korun měl trochu morální problém.
|BMW 2 Gran Coupé vs. konkurence
|BMW 220D Gran Coupé
|Audi A3 2.0 TDI sedan
|Motor
|R4, diesel, turbo + mild-hybrid
|R4, diesel, turbo
|Zdvihový objem [cm3]
|1995
|1968
|Výkon [kW/min]
|120/3750-4000
|110/3000
|Točivý moment [N.m/min]
|360/1500-2500
|360/1600
|Převodovka
|7 DKG
|7 DSG
|Max. rychlost [km/h]
|226
|232
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8
|8,1
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km]
|4,2-4,3
|4,7
|Vnější rozměry [mm]
|4546 x 1800 x 1445
|4504 x 1816 x 1417
|Rozvor [mm]
|2670
|2635
|Zavazadlový prostor [l]
|360
|425
|Základní cena [Kč]
|1.032.200
|973.900
Z konkurence BMW 2 Gran Coupé aktuálně zbylo pouze Audi A3 sedan. Mercedes-Benz CLA druhé generace se totiž již nenabízí, nástupce je navíc dostupný zatím pouze jako elektromobil. Spalovací verze přijde o něco později. Jestliže tudíž toužíte po stylovém sedanu s úsporným motorem, testovaná verze by mohla být vaším favoritem. Já bych jí před Audi A3 přednost dal.
Jen ovšem musíte počítat s tím, že za relativně malé auto dáte hodně peněz. Za téměř 1,5 milionu přitom pořídíte například takřka plně vybavenou a mnohem prostornější Škodu Superb Combi Laurin & Klement s motorem 2.0 TDI se 142 kilowatty a s pohonem všech kol. Každý má ovšem priority nastavené jinak.
|Nejlevnější verze modelu
|854.100 Kč (216/90 kW Gran Coupé)
|Základ s testovaným motorem
|1.032.200 Kč (220d/120 kW Gran Coupé)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.032.200 Kč (220d/120 kW Gran Coupé)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.476.648 Kč (220d/120 kW Gran Coupé)