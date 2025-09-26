Nejen Bugatti. V Berlíně se má vyrábět i levnější kopie Rolls-Roycu Cullinan
Období neskrývaného kopírování designu západních automobilek už v Číně převážně skončilo. Některé firmy se však nepoučily, a platí to i pro výrobce vysavačů Dreame. Ten chce konkurovat Bugatti a Rolls-Roycu tím, že jim kompletně zkopíruje auta.
O plánech výrobce vysavačů Dreame na průnik do automobilového světa jsem už psal dvakrát. Po první slibné zprávě o přípravě nejrychlejšího auta světa přišlo zklamání z první oficiální fotky. Prvotina totiž bude kopií Bugatti Chiron, i když jako čtyřdveřového sedanu. I přesto Dreame plánuje vůz vyrábět v Německu, továrnu chce postavit kousek od berlínské Tesly.
Mezitím se do světa dostaly další fotky falešného Bugatti a také více informací o plánech Dreame, což nově doplňují také fotky dalšího modelu. A opět jde o naprosto neskrývanou kopii, tentokrát Rolls-Royce Cullinan. Dreame totiž neplánuje zamířit jen mezi nejrychlejší vozy, ale také mezi ty nejluxusnější.
Firma na to bude mít dvě divize. První je Dreame Automotive, interně označováno jako Dreame-Bugatti, které bude vyrábět rychlé sportovní vozy s elektrickým pohonem a sériovým hybridem. První se má v nějaké formě ukázat už letos v USA na veletrhu CES a do prodeje zamířit v roce 2027. Půjde zřejmě o sedan silně připomínající Bugatti, který se ukázal na prvních několika renderech.
Druhou divizí je Starry Automotive, které má nabízet luxusní vozy inspirované Rolls-Roycem a Bentley. A opět to zjevně vzali doslova, protože na prvních renderech vozu Starry je naprostá kopie Rolls-Royce Cullinan, které chybí jen slavná soška Spirit of Ecstasy. Veliké SUV ale má typickou obří chromovanou masku a proti sobě otvírané boční dveře. V interiéru jsou čtyři místa, vzadu dvě veliká kapitánská křesla, která opět působí jako z originálu.
Vůz má mít elektrickou verzi se 100 kWh baterií, ale v nabídce bude také sériový hybrid. Pohon mají zajišťovat čtyři elektromotory, zadní kola se mají natáčet až do úhlu 24°, což má zajistit poloměr otáčení pod pět metrů. Nechybí ani vzduchový adaptivní podvozek, který bude využívat data pro nastavení výšky a tuhosti z lidaru, kamer a radaru.
Následovat mají další a zřejmě levnější modely, kterými chce Dreame konkurovat čínskému startupu Li Auto. Ten dělá primárně velká SUV se sériovým pohonem, nově doplněná o čistě elektrické modely v separátní sérii SUV. Li Auto patří mezi ty nejúspěšnější nové značky a je prvním z nových startupů, který se dostal do zisku, a Dreame jej chce v prodejích porazit. Zakladatel Dreame Yu Hao prý dokonce řekl, že jeho vozy „mohou totálně převálcovat Li Auto, rozdrtit vše od modelů L9 až po L6“.
Připravuje na to novou platformu s rozvorem 3,2 a 3,3 metru, přičemž na první mají v počátku vzniknout čtyři modely a na větší zmíněná kopie cullinanu. K tomu Yu také řekl, že „by měl působit majestátně a robustně, s rozměry, které nesmí být menší než u cullinanu.“ Cenu kopie šéf Dreame odhaduje na 630.000–690.000 jüanů, tedy v přepočtu 1.840.000 až 2.020.000 Kč. Tedy zlomek toho, co za model Cullinan chce Rolls-Royce.
Vedle domácího trhu je zjevné zaměření také na export a v Evropě chce Dreame přímo vyrábět. Hledá si na to vhodnou parcelu v Berlíně poblíž továrny Tesly, kde chce postavit novou továrnu, a to ve spolupráci s francouzskou bankovní skupinou BNP Paribas. Pokud mají první modely vypadat tak jako na renderech, může to evropské plány Dreame minimálně opozdit. Nejde však pravděpodobně o jediné možnosti. V Dreame prý na designu pracují od minulého roku a každý týden se hlasuje o novém návrhu.
Vedle toho firma plánuje také vlastní značku mobilních telefonů a její první model, nazvaný Space, se představí už brzy. Firma vznikla teprve v roce 2017 jako výrobce vysavačů, fénů a podobné elektroniky. S jejími produkty se můžeme setkat i v Česku, kde má své zastoupení. Od počátku byly některé z modelů Dreame také součástí ekosystému Xiaomi.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Dreame, zdroj videa: Rollys-Royce