Elektromobily v Evropě v srpnu: Škoda Elroq druhá. Ale co ta Tesla?
V osmém letošním měsíci tvořily elektromobily v Evropě pětinu všech registrovaných aut. Nejoblíbenějším modelem se stala Tesla Y, na záda jí ovšem dýchá Škoda Elroq.
Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo letos v srpnu v zemích EU, EFTA a ve Velké Británii zaregistrováno 790.177 nových aut, což představuje meziroční nárůst o pět procent. V případě elektrických aut jde dokonce o zlepšení o 27 %. Vozů s lokálně bezemisním pohonem v srpnu přibylo 159.746, loni jich ve stejném období bylo 125.494. Jejich tržní podíl se zvýšil z 16,7 na 20,2 procent.
Dařilo se také plug-in hybridům, jež zaznamenaly 83.872 zápisů (+31.052) a 10,6 tržní podíl (+3,6 procentního bodu). Ve srovnání s elektromobily ovšem stále představují zhruba poloviční objem, byť v jejich neprospěch hraje například menší nabídka a nižší daňové zvýhodnění na některých trzích a absence tak štědrých dotačních programů.
V případě koncernu Volkswagen (celkové registrace 217.320 aut) externě dobíjené hybridy v srpnu tvořily 11 procent celkových registrací, u elektromobilů podíl dosahuje 21 %. Druhý Stellantis se 106.412 vozy má podíl elektromobilů nižší (13 procent), u třetí skupiny Renault (74.762 vozů) tvoří taktéž třináct procent. Poslední jmenovaný výrobce se ovšem může pochlubit 13procentním podílem klasických hybridů, což je po Toyotě (73 %) a čínském SAIC (mj. MG) se 44 procenty třetí nejvyšší výsledek.
Nejúspěšnější samostatnou značkou se na poli elektromobility v Evropě v srpnu stal Volkswagen. Na první pohled si špatně nevedla ani druhá Tesla, která se však musela vyrovnat téměř se čtvrtinovým poklesem registrací, přičemž negativní vývoj v srpnu nebyl anomálií, ale spíše trendem z poslední doby. Za třetím BMW následuje česká Škoda, která jako poslední překonala hranici deseti tisíc registrovaných elektromobilů.
|Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle značek
|Pořadí
|Značka
|Srpen 2025
|Meziroční změna (%)
|1.
|Volkswagen
|16.523
|45
|2.
|Tesla
|14.753
|-23
|3.
|BMW
|13.018
|7
|4.
|Škoda
|11.536
|86
|5.
|Audi
|9744
|54
|6.
|Hyundai
|8739
|90
|7.
|Mercedes-Benz
|8429
|7
|8.
|Renault
|7799
|88
|9.
|BYD
|7109
|114
|10.
|Kia
|6717
|51
|11.
|Ford
|6663
|130
|12.
|Volvo
|5366
|-45
|13.
|Cupra
|5223
|57
|14.
|Mini
|4819
|43
|15.
|Peugeot
|4239
|-11
|16.
|Citroën
|3511
|252
|17.
|Opel/Vauxhall
|3015
|-5
|18.
|Polestar
|2621
|41
|19.
|MG
|2562
|-16
|20.
|Fiat
|2096
|-18
|21.
|Leapmotor
|2019
|-
|22.
|Dacia
|1841
|864
|23.
|Toyota
|1822
|4
|24.
|Porsche
|1643
|84
|25.
|Xpeng
|1094
|62
|Zdroj: ACEA
Její registrace táhlo především SUV Elroq, derivát většího modelu Enyaq, kterému se v srpnu meziročně nedařilo. Za poklesem stojí především nástup zmodernizované verze s tváří velmi podobnou zmíněnému elroqu, která navazuje na nový stylistický jazyk Modern Solid.
|Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle modelů
|Pořadí
|Model
|Srpen 2025
|Meziroční změna (%)
|1.
|Tesla Model Y
|8330
|-37
|2.
|Škoda Elroq
|6450
|-
|3.
|Tesla Model 3
|6382
|15
|4.
|BMW iX1
|5260
|42
|5.
|Volkswagen ID.3
|5253
|52
|6.
|Volkswagen ID.4
|4963
|22
|7.
|Kia EC3
|4519
|-
|8.
|Škoda Enyaq
|4410
|-18
|9.
|Renault 5 E-Tech
|4175
|-
|10.
|Volkswagen ID.7
|3981
|42
|11.
|Ford Explorer
|3379
|88
|12.
|Hyundai Inster
|3371
|-
|13.
|BMW i4
|3022
|-13
|14.
|Audi Q6 e-tron
|2952
|209
|15.
|Hyundai Kona
|2931
|24
|16.
|Mercedes-Benz EQA
|2897
|-10
|17.
|Cupra Tavascan
|2680
|-
|18.
|Cupra Born
|2680
|-17
|19.
|Audi Q4 e-tron
|2406
|-26
|20.
|Mercedes-Benz EQB
|2402
|12
|21.
|Volvo EX30
|2140
|-68
|22.
|Audi A6 e-tron
|2081
|-
|23.
|Citroën ë-C3
|1965
|-
|24.
|Mini Cooper
|1854
|-24
|25.
|Mini Aceman
|1846
|-
|Zdroj: ACEA
Zdroj: ACEA a Best-selling-cars, video a foto: auto.cz