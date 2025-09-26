Elektromobily v Evropě v srpnu: Škoda Elroq druhá. Ale co ta Tesla?

Předplatné
V osmém letošním měsíci tvořily elektromobily v Evropě pětinu všech registrovaných aut. Nejoblíbenějším modelem se stala Tesla Y, na záda jí ovšem dýchá Škoda Elroq.

Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) bylo letos v srpnu v zemích EU, EFTA a ve Velké Británii zaregistrováno 790.177 nových aut, což představuje meziroční nárůst o pět procent. V případě elektrických aut jde dokonce o zlepšení o 27 %. Vozů s lokálně bezemisním pohonem v srpnu přibylo 159.746, loni jich ve stejném období bylo 125.494. Jejich tržní podíl se zvýšil z 16,7 na 20,2 procent.

Dařilo se také plug-in hybridům, jež zaznamenaly 83.872 zápisů (+31.052) a 10,6 tržní podíl (+3,6 procentního bodu). Ve srovnání s elektromobily ovšem stále představují zhruba poloviční objem, byť v jejich neprospěch hraje například menší nabídka a nižší daňové zvýhodnění na některých trzích a absence tak štědrých dotačních programů.

V případě koncernu Volkswagen (celkové registrace 217.320 aut) externě dobíjené hybridy v srpnu tvořily 11 procent celkových registrací, u elektromobilů podíl dosahuje 21 %. Druhý Stellantis se 106.412 vozy má podíl elektromobilů nižší (13 procent), u třetí skupiny Renault (74.762 vozů) tvoří taktéž třináct procent. Poslední jmenovaný výrobce se ovšem může pochlubit 13procentním podílem klasických hybridů, což je po Toyotě (73 %) a čínském SAIC (mj. MG) se 44 procenty třetí nejvyšší výsledek.

Video placeholder
Peugeot e-3008 vs Renault Scénic E-Tech • Zdroj: Auto.cz

Nejúspěšnější samostatnou značkou se na poli elektromobility v Evropě v srpnu stal Volkswagen. Na první pohled si špatně nevedla ani druhá Tesla, která se však musela vyrovnat téměř se čtvrtinovým poklesem registrací, přičemž negativní vývoj v srpnu nebyl anomálií, ale spíše trendem z poslední doby. Za třetím BMW následuje česká Škoda, která jako poslední překonala hranici deseti tisíc registrovaných elektromobilů.

Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle značek
PořadíZnačkaSrpen 2025Meziroční změna (%)
1.Volkswagen16.52345
2.Tesla14.753-23
3.BMW13.0187
4.Škoda11.53686
5.Audi 974454
6.Hyundai873990
7.Mercedes-Benz84297
8.Renault779988
9.BYD7109114
10.Kia671751
11.Ford6663130
12.Volvo5366-45
13.Cupra522357
14.Mini481943
15.Peugeot4239-11
16.Citroën3511252
17.Opel/Vauxhall3015-5
18.Polestar262141
19.MG2562-16
20.Fiat2096-18
21.Leapmotor2019-
22.Dacia1841864
23.Toyota18224
24.Porsche164384
25.Xpeng109462
Zdroj: ACEA  

Její registrace táhlo především SUV Elroq, derivát většího modelu Enyaq, kterému se v srpnu meziročně nedařilo. Za poklesem stojí především nástup zmodernizované verze s tváří velmi podobnou zmíněnému elroqu, která navazuje na nový stylistický jazyk Modern Solid.

Registrace nových elektromobilů v Evropě v srpnu 2025 podle modelů
PořadíModelSrpen 2025Meziroční změna (%)
1.Tesla Model Y8330-37
2.Škoda Elroq6450-
3.Tesla Model 3638215
4.BMW iX1526042
5.Volkswagen ID.3525352
6.Volkswagen ID.4496322
7.Kia EC34519-
8.Škoda Enyaq4410-18
9.Renault 5 E-Tech4175-
10.Volkswagen ID.7398142
11.Ford Explorer337988
12.Hyundai Inster3371-
13.BMW i43022-13
14.Audi Q6 e-tron2952209
15.Hyundai Kona293124
16.Mercedes-Benz EQA2897-10
17.Cupra Tavascan2680-
18.Cupra Born2680-17
19.Audi Q4 e-tron2406-26
20.Mercedes-Benz EQB240212
21.Volvo EX302140-68
22.Audi A6 e-tron2081-
23.Citroën ë-C31965-
24.Mini Cooper1854-24
25.Mini Aceman1846-
Zdroj: ACEA  

Zdroj: ACEA a Best-selling-cars, video a foto: auto.cz

