Stellantis přerušuje výrobu pěti modelů. Některým se přitom u nás daří dobře

Evropský automobilový trh hlásí útlum, v prvním pololetí klesly registrace o 0,7 %. Naopak český trh mírně roste, i když některé značky se potýkají s problémy. Stellantis kvůli slabým prodejům omezuje výrobu několika modelů.

Není tajemstvím, že evropský automobilový trh prochází těžkým obdobím, které s sebou přináší pokles zájmu o nové vozy. Z dat Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že v prvním pololetí tohoto roku klesl počet registrací o 0,7 % na 6.491.448 kusů. Naproti tomu český trh se těší pozitivní bilanci, kdy se za uplynulých 8 měsíců povedlo registrovat o 4,75 % více aut, celkem 161.067 kusů. Bohužel, pro některé automobilky to není všespásné.

Například Stellantis situace přinutila k přerušení výroby některých modelů. Jak na základě údajů společnosti Dataforce upozorňuje redakce Automotive News Europe, problém má především crossover Alfa Romeo Tonale. Jeho evropské prodeje klesly v prvních osmi měsících tohoto roku o 42,1 % na pouhých 10.840 kusů. V USA byl pád menší, „pouhých“ 28 %.

Český trh má na tento model jiný názor. Zde ve stejném období naopak vzrostly jeho registrace o 15 %, ačkoliv při 38 automobilech to nelze považovat za vítězství. U nás nejvíce frčí Alfa Romeo Stelvio se 63 registracemi. Je zajímavé, že nejmenší model Junior se v Česku zatím s 20 registracemi moc nechytil, ale ve světě dobře kompenzuje propad tonale. Budeme doufat, že situaci vylepší jeho očekávaná modernizace.

Celkově si ale Alfa Romeo v Evropě meziročně polepšila o více než 30 %, a to zejména díky Junioru, jehož elektrická verze překonala metu 45.000 objednávek. To automobilku přimělo přehodnotit priority výroby.

Technicky stejný vůz jako Alfa Romeo Tonale prodává v zámoří Dodge pod označením Hornet, jehož bilance je ještě horší. Prodeje se propadly o 52 % na 5.647 kusů. Stellantis proto přerušuje výrobu Tonale a Hornetu v italském Pomiglianu, a to mezi 29. zářím a 10. říjnem.

Omezení výroby uvnitř skupiny zasáhne více značek. Podle agentury Reuters čeká stejný osud i klasický Fiat Panda, a to v termínu od 29. září do 6. října. Nutno podotknout, že technicky 14 let starý Fiat Panda už je pro Fiat pouze přínosem, protože vývoj se dávno zaplatil, a tak každý prodaný kus je s trochou nadsázky čistým ziskem. Zajímavé je, že navzdory úctyhodnému věku poptávka po Pandě klesla jen o 5 % na 84.793 registrací.

Co se týče Fiatu, na českém trhu je nejvíce zájem o praktické dobló a stylovou šestistovku. Naopak dramatický pád zažívá Fiat 500, jehož loňských 232 registrací spadlo v roce 2025 na pouhých 24. Také registrace Pandy se snížily ze 114 na 62.

Další redukce výroby se dočkají Opel Mokka a DS3 vyráběné ve francouzské továrně Poissy. Odstávka je naplánovaná v období od 13. do 31. října. Opel Mokka si na českém trhu naopak polepšil ze 421 na 489 registrací, a tak je druhý hned za combem s 502 registracemi. DS3 se v ČR neregistrovala ani jedna a automobilka tu přežívá díky DS7 se 64 registracemi a DS4, která získala 11.

Video placeholder
Alfa Romeo Tonale oficiálně: Dynamické záběry • Zdroj: Alfa Romeo

Zdroj: ACEA, Alfa Romeo, Automotive News Europe, Reuters, Stellantis 

