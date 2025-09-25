Nejdůležitější trh Fiatu není Itálie. Dokonce ani neleží v Evropě
Největší italskou automobilku již delší dobu nad vodou nedrží domácí trh. Největší odbytiště Fiatu totiž leží na druhé straně Atlantiku.
Koncern Stellantis, jehož součástí je také Fiat, neprožívá ideální období. Aktuálně například řeší odstávku výroby několika modelů (například Fiat Panda či Opel Mokka s DS 3), jelikož o ně není dostatečný zájem. Ani samotný Fiat nezažívá nejlepší časy. Jeho podíl na evropském trhu dlouhodobě klesá, přičemž jednou z hlavních příčin je nedostatečná modelová nabídka.
Aktuálně v portfoliu mezi osobními vozy najdeme pouze šest aut, přičemž zmíněná panda má nejlepší roky již za sebou. Ikonický Fiat 500 zase čeká na spalovací verzi, prodeje nezachrání ani stárnoucí tipo ve verzi sedan. Největší a nejčerstvější novinkou je Fiat Grande Panda, která však s o něco starším modelem 600 situaci nezachrání. Například v Česku je proto tradiční italská automobilka mezi značkami za prvních letošních osm měsíců s 237 registracemi až na 32. místě. Lépe si přitom vede například Honda (1105 aut a 23. pozice), čínské Jaecoo (416 vozů a 30. místo), které do Česka vstoupilo teprve před půl rokem, či Land Rover na 26. příčce se 723 registracemi, jehož modely se pohybují v milionových patrech.
Zaostávání za evropskou, japonskou, korejskou a v poslední době i čínskou konkurencí má původ především v letech globální ekonomické krize, jež v USA vypukla v roce 2008 a následně se přelila do zbytku světa. Italové se tehdy evidentně rozhodli, že těžké časy překonají šetřením a výrazně omezili vývoj nových modelů. Ten v dostatečné míře neprobíhá ani nyní, když Fiat jako jeden z mála nenabídne třeba kompaktní SUV, kterých se v Evropě každoročně prodají miliony.
Slabá je též nabídka elektrických aut. Atraktivní, ale ještě donedávna velmi drahý Fiat 500e je výhradně městské auto. Totéž platí také pro nedávno uvedenou elektrickou grande pandu. Ani větší 600e není žádný prodejní trhák.
Ne všude je ovšem situace úplně marná. Fiat se totiž stále může spolehnout na jeden obrovský trh, kde je po jeho autech stále sháňka.
Brazílie je se svými 213 miliony obyvatel 3,6krát lidnatější než Itálie, což vyvažuje i nižší kupní sílu Jihoameričanů. Fiat zde působí 50 let, přičemž si zde za tu dobu vydobyl suverénní postavení. Osmnáctkrát za posledních 24 let se zde stal nejprodávanější značkou.
Fiat zde loni prodal přes 500 tisíc aut, podle čísel za prvních letošních šest měsíců budou výsledky více méně podobné. Před třinácti lety se Italům v Brazílii dařilo ještě lépe, když zde udali přes 800.000 vozů. Konkurence ovšem nespí, zejména ta čínská, která obsazuje i jihoamerické trhy.
V druhé nejlidnatější zemi celého amerického kontinentu se tržní podíl Fiatu stabilizoval okolo 21 procent, v domovské Itálii přitom loni dosahoval pouhých 11 %. Ještě před deseti lety přitom automobilka ovládala 22 procent domácí trhu, její koláč se tak smrskl na polovinu.
|Tržní podíl Fiatu v Itálii a Brazílii
|Itálie (%)
|Brazílie (%)
|2024
|11
|21
|2019
|16
|14
|2015
|22
|18
|2005
|22
|25
|1995
|33
|23
|1985
|43
|13
|Zdroj: JATO Dynamics
A proč se Fiatu v Brazílii tolik daří? Na rozdíl od Evropy, kde se značka soustředí hlavně na méně náročné, zato loajálnější domácí publikum, musejí Italové častěji inovovat a bojovat o přízeň. Značce se podařilo trefit se do vkusu svými menšími pick-upy (například model Strada), daří se také crossoveru Fiat Fastback, který má vyšší světlost a karoserii připomínající kupé.
|Počet modelů Fiatu v Itálii a Brazílii
|Itálie
|Brazílie
|1985
|12
|5
|1990
|10
|4
|1995
|13
|4
|2000
|13
|4
|2005
|11
|7
|2010
|12
|11
|2015
|8
|12
|2020
|7
|8
|2025
|6
|9
|Zdroj: JATO Dynamics
Celkově lepší znalost tamního trhu a jeho konzistentnost (na rozdíl od velmi fragmentované Evropy s odlišnými preferencemi napříč zeměmi) je jedním z úspěchů Fiatu v Brazílii. K tomu se tamní zastoupení může pochlubit též kvalitním marketingem a celkově větším „drajvem“, kterým by se měli v Turíně, kde Fiat sídlí, inspirovat. Než bude pozdě…
