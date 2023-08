Za pár týdnů otevře brány největší evropský veletrh automobilů, pořádaný v Mnichově. Tato prestižní akce, známá jako IAA Mobility je místem, kde se střetávají naprosté špičky automobilového průmyslu, ale také obyčejní lidé, kteří jednoduše mají o budoucnost mobility zájem.

S obrovským množstvím nových modelů od známých i méně známých značek, řadou zajímavých přednášek a spoustou dalších atrakcí je tato událost skutečným svátkem pro všechny nadšence aut. Pokud se veletrhu plánujete zúčastnit také, nebo nad jeho navštívením teprve přemýšlíte, máme pro vás souhrn nejdůležitějších informací, které byste měli před odjezdem vědět.

Datum konání a otevírací doba autosalonu

Zatímco novináři budou mít šanci nahlédnout již 4. září, veřejnosti je veletrh otevřen od 5. do 8. září 2023. Hlavní hala bude v tyto dny otevřena od 9:00 do 18:00 a takzvaný IAA Open Space, určený pro širokou veřejnost, bude k dispozici od pondělí do soboty od 10:00 do 20:00 a v neděli od 10:00 do 17:00.

Kolik stojí vstupné a kde jej sehnat?

Vstupenky lze zakoupit on-line na internetových stránkách IAA Mobility, nebo přímo na místě (konkrétně u západního vstupu). Na pokladnách plaťte kartou, nikoliv hotovostí. Slevy se v případě českých návštěvníků dočkají pouze studenti, kteří ušetří přibližně dvě třetiny standardní ceny. Na webu je možné zakoupit také takzvané „GoGreen“ vstupenky, které jsou paušálně o 4 eura dražší a jejichž koupí přispějete projektu na ochranu klimatu.

Cena vstupenky Cena vstupného koupeného on-line Standardní vstupenka na jakýkoliv 1 den (včetně konferencí) 175 € (asi 4200 Kč) Standardní vstupenka na jakékoliv 2 dny (včetně konferencí) 345 € (asi 8300 Kč) Standardní vstupenka na všechny dny (od 5. do 8. září) (včetně konferencí) 495 € (asi 11900 Kč) Cena vstupného koupeného na místě Standardní vstupenka na jakýkoliv 1 den (včetně konferencí) 220 € (asi 5300 Kč) Standardní vstupenka na jakékoliv 2 dny (včetně konferencí) 400 € (asi 9600 Kč) Standardní vstupenka na všechny dny (od 5. do 8. září) (včetně konferencí) 600 € (asi 14400 Kč)

Cestování autem a další alternativy

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy na letošní ročník IAA Mobility bude cestování vlastním vozem. Pokud budeme brát naše hlavní město jako styčný bod, jízda do Mnichova zabere v dopoledních hodinách všedního dne zhruba přes 4 hodiny. Záleží, jaké štěstí budete mít cestou na hustotu dopravy.

Zřejmě nejrychlejší trasa povede po dálnici D5 (na německé straně A6), kterou opustíte až výjezdem 70-Kreuz Oberpfälzer Waldna. Na následném rozdvojení se budete držet vpravo a následovat značky München/Regensburg. Pokračovat budete po silnici A93, na které se po 41 kilometrech držíte vpravo - silnice vás navede na E45. Za necelých 11 kilometrů budete koukat po značce Aschheim-Süd a odtud to je k cílové destinaci jen kousek.

Pokud preferujete hromadnou dopravu, vybírat budete mezi vlakem a autobusem. Z této dvojice bychom doporučili, vzhledem k přímému spojení, spíše druhou variantu, která vás vyjde na necelých 600 korun. Při cestování vlakem si holt užijete několik přestupů, ovšem ve výsledku je tato možnost o něco málo rychlejší.

Jak to bude vypadat na místě a na co se těšit?

Pro návštěvníky je veletrh IAA Mobility rozdělen vesměs do dvou hlavních částí, které se dělí odborností návštěvníků. Soukromí návštěvníci budou mít k dispozici zmiňovaný IAA Open Space, IAA Experience a IAA Citizens Lab. Zde si budete moci prohlédnout vybrané expozice, zažít místní kulturu či si vyzkoušet některé atrakce na vlastní kůži. Na tyto prostory není třeba žádná vstupenka.

Pokud máte o budoucnost automobilového trhu skutečný zájem, nebo se dokonce pohybujete v oboru, bude vás zajímat především část pro „odborné návštěvníky“. Ta již vyžaduje vstupenku, jejíž ceny jsou podrobně rozepsány na začátku článku. Tímto se vám otevřou dveře do prostor mnichovského výstaviště, které bude napěchované nejnovějšími modely automobilů, inovativními technologiemi a velkou spoustou dalších atrakcí. Zároveň dostanete přístup na IAA Conference, která bude hostit na pěti oddělených pódiích přes 500 přednášejících. Kompletní program těchto konferencí naleznete na webu pořadatele.

Jaké modely se na IAA Mobility 2023 představí?

Stále si nejste svou účastí jisti? Třeba vás přesvědčí některý z modelů, jež se na výstavišti představí. Mezi největší taháky bezesporu patří koncept BMW Neue Klasse, kterým bude konečně odhalena nová platforma německé automobilky.

Pozadu nechce být ani konkurent ze stejného břehu - Mercedes-Benz si pro návštěvníky připraví koncept elektromobilu, který by měl být ekvivalentem současné třídy C. Vycházet bude z poznatků konceptu EQXX, který vyčníval zejména aerodynamickými vlastnostmi.

V tuzemsku budeme jistě zvědaví také na koncern Volkswagenu, který autosalon navštíví s modelem ID.7 ve sportovní verzi GTX. Německá odpověď na Teslu Model 3 Performance by měla, dle dostupných informací, disponovat kombinovaným výkonem okolo 390 koňských sil a řadou vizuálních vylepšení.

Poněkud tajemno je okolo účasti americké Tesly na mnichovském autosalonu. Již v minulosti společnost avizovala, že se na IAA Mobility bude objevovat jen při výjimečných příležitostech a zdá se, že ta chvíle nastala. Po potvrzení účasti se pochopitelně ihned vyrojily spekulace ohledně dlouho očekávaného Modelu 2, které nelze zcela potvrdit ani vyvrátit. Stejně tak by mohla Tesla naživo představit osvěžený Model 3. Inu, musíme se nechat překvapit.

Svou práci na veletrhu představí také Renault, který na odiv vystaví novou generaci modelu Scenic a poskytne další informace o elektrickém modelu Renault 5. Čínský BYD se chystá zdvojnásobit svoje globální prodeje a za tímto účelem představí nové modely pro evropský trh, včetně hatchbacku Dolphin. Vauxhall (v tuzemsku Opel) pak poskytne náhled do budoucího designu značky s konceptovým vozem Experimental, signalizující přechod k výhradně elektrickým vozům v roce 2028.