Velké ledvinky nebyly chybou, ale strategií, říká BMW. Co je pak Neue Klasse?
Ledvinky, které rozdělily automobilový svět, jsou konečně uzavřenou kapitolou. BMW si stojí za svým rozhodnutím a Neue Klasse ukazuje, že kombinace stylu a techniky funguje i v praxi.
Po kontroverzních obřích ledvinkách přechází automobilka na jejich střídmější podobu v duchu designového směru Neue Klasse. Leckoho by mohlo napadnout, že jde o tiché přiznání „přestřelu“, který automobilka postupně napravuje. Jenže celé téma není jen v názorech, ale i v číslech.
Právě kolem designu nových modelů BMW se strhla diskuze u kulatého stolu během představení nové iX3, na které byla přítomna i australská redakce deníku CarExpert. Ten uvedl, že šéf designu BMW Adrian van Hooydonk výrazné ledvinky nevnímá jako krok špatným směrem. Podle něj trend vycházel ze specifik klíčových globálních trhů, zejména asijských, respektive čínského.
Tamní zákazníci si například potrpí na verze s prodlouženým rozvorem, protože právě místo na zadních sedadlech je symbolem vyššího společenského postavení. A podobně je tomu i u designu. Na místním trhu působí řada lokálních či domácích automobilek, které na výrazný design poutají pozornost davu. Například Zeekr 009, Omoda 5 nebo Jaecoo 7 by mohli vyprávět.
Pro BMW a další importované značky je o to těžší nějakým způsobem vyniknout a vytvořit si neotřelý designový prvek, kterým by se odlišily. Čínští zákazníci pochopitelně chtějí dát najevo, že se rozhodli pro zavedenou evropskou prémii, a tento aspekt hraje důležitou roli.
Proč na tom záleží? V objemech prodejů se asijský trh blíží evropskému. Loni BMW Group prodalo v Evropě téměř 950.000 vozů, zatímco do Číny putovalo přes 714.000 aut a dalších 118.000 vozů do zbytku asijských států.
Na jednu stranu BMW vnímalo negativní komentáře na rozměrné ledvinky, ale zároveň nezaznamenalo odchylky nebo pokles zájmu, který by stál za úvahu o změně. Je tedy otázkou, zda kritika pocházela od potenciálních zákazníků, nebo od laické veřejnosti, která by do dealerství stejně nezavítala.
S příchodem designového směru Neue Klasse se dá tato diskuze uzavřít. BMW přehodilo výhybku k distingovaným ledvinkám s cílem prezentovat čistotu moderny a technického pokroku směrovaného k aerodynamické efektivitě elektromobility.
Zároveň jde o vyjádření odklonu od spalovacích motorů. Ostré linie a výrazné „lícní kosti“ nárazníku však přetrvávají, stejně jako do šířky klenuté blatníky, takže nelze říct, že BMW přišlo o svou identitu. K ní naopak přibyly LED světlomety tvaru s grafikou zkosených pruhů.
Zdroj: Best selling cars, BMW, Car Expert, Just-Auto, The Drive,