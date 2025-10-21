Předplatné
Velký test zimních pneumatik ADAC potvrdil zlaté pravidlo

Marek Bednář
Kdo ušetří na zimním obutí, velmi pravděpodobně bude jezdit s nižší bezpečností, než jiný řidič s kvalitními, ale dražšími pneumatikami, ukázal test 18“ obutí německého autoklubu ADAC.

Ty z nás, kteří nejezdíme na celoročních pneumatikách, v nejbližších týdnech čeká přezouvání letních pneumatik na zimní. Žijete-li na horách, už máte možná přezuto, naopak obyvatelé Polabí či jižní Moravy si možná mohou dovolit návštěvu pneuservisu ještě o týden či dva odložit.

Pro všechny, jezdí-li vozem do 3,5 tuny, v každém případě dle § 40a zákona 361/2000 Sb. platí, že od 1. listopadu je nutné mít obuty zimní pneumatiky, je-li na vozovce souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo to lze vzhledem k počasí předpokládat. Výjimku tvoří úseky osazené značkou „Zimní výbava“ – tam je nutné mít zimní pneumatiky na voze vždy, bez ohledu na datum či počasí.

Patříte-li k těm motoristům, kteří na jaře své dosloužilé zimní pneumatiky už vyhodili a budou pořizovat nové, může přijít vhod test 31 gum v rozměru 225/40 R18, běžného pro prémiová i běžná auta nižší střední a střední třídy. Vyhotovil ho německý autoklub ADAC a výsledky jednoznačně ukazují jasnou věc – dostanete to, za co zaplatíte.

Ušetřit se dá opravdu hodně, značková guma může stát i dvojnásobek té levnější. Jenže až na naprosté výjimky jsou značkové, a tedy dražší pneumatiky na špici, naopak levné značky na chvostu žebříčku podávají špatné výkony a nejsou doporučeníhodné.

Nejhorší označení „nedostatečná“ získalo 11 pneumatik včetně relativně známých značek jako Nankang, Petlas, Goodride či Tomket. Naopak pneumatika Matador překvapila docela příjemně svým 11. místem a hodnocením „uspokojivá“, stejně tak v Evropě vyvinutá, ale v Číně vyrobená guma značky Momo – ano, té italské značky, která vyrábí volanty – se umístila poměrně dobře se stejnou výslednou známkou jako finský Nokian, který je na zimní obutí specialista.

Přesto, na špici tabulky nejsou. Nejlepší celkové hodnocení 2,0, tedy „dobrá“, získala goodyearka UltraGrip Performance 3. Má také nejlepší hodnocení na mokru, na suchu je však horší. Pro české nížiny se jeví nejlépe guma na třetím místě, Bridgestone Blizzak 6, která má výkony na mokru a suchu vyrovnané.

Na sněhu je nejlepší Syron Everest 3 se známkou 1,4, jenže na suchu a mokru je tak špatný, že je na posledním místě celé tabulky, a tak ho doporučit nelze. Lepší volbou, pokud víte, že se budete pohybovat převážně na sněhu či ledu, bude Kleber Krisalp HP3 s hodnocením 1,9 na sněhu, vyrovnanější gumou však bude Michelin Pilot Alpin 5, celkově druhá guma.

 Disciplína
225/40 R18 92 H/VSuchoMokroSníh a ledDopad na živ. ProstředíCelkové hodnocení
Goodyear Ultragrip Performance 32,51,82,21,72,0, dobrá
Michelin Pilot Alpin 51,92,32,12,02,1, dobrá
Bridgestone Blizzak 62,12,12,52,32,2, dobrá
Dunlop Winter Sport 52,52,42,42,32,4, dobrá
Hankook Winter i*cept evo3 W3302,32,42,61,92,4, dobrá
Continental WinterContact TS 870 P2,42,32,62,22,5, dobrá
Kleber Krisalp HP32,42,71,92,52,6, uspokojivá
Nokian Tyres Snowproof P2,82,72,82,52,7, uspokojivá
Momo W-20 North Pole2,72,42,72,82,7, uspokojivá
Ceat WinterDrive3,02,92,02,22,8, uspokojivá
Matador MP93 Nordica3,23,02,62,63,0, uspokojivá
Uniroyal WinterExpert3,32,22,82,43,0, uspokojivá
Fulda Kristall Control HP23,42,82,52,63,1, uspokojivá
Semperit Speed-Grip 53,32,12,62,83,2, uspokojivá
GT Radial WinterPro 2 Sport3,33,12,83,03,2, uspokojivá
Giti GitiWinter W23,52,63,23,13,4, uspokojivá
Point S Winter 53,62,82,52,43,6, dostatečná
Firestone Winterhawk 43,62,62,22,73,6, dostatečná
Maxxis Premitra Snow WP63,73,02,92,33,7, dostatečná
Apollo Aspire XP Winter4,12,62,72,74,1, dostatečná
Radar Dimax Winter3,44,62,32,94,6, nedostatečná
Nankang Winter Activa 44,83,05,23,75,2, nedostatečná
Landsail Winter Lander4,02,65,32,85,3, nedostatečná
Petlas SnowMaster 2 Sport5,33,45,12,95,3, nedostatečná
Imperial Snowdragon UHP2,95,43,12,45,4, nedostatečná
Tomket Snowroad Pro 33,95,52,62,05,5, nedostatečná
Star Performer Stratos UHP3,55,52,72,35,5, nedostatečná
Goodride SW6083,65,53,62,85,5, nedostatečná
Evergreen EW664,85,54,72,95,5, nedostatečná
CST Medallion Winter WCP13,53,05,53,05,5, nedostatečná
Syron Everes 25,05,51,43,25,5, nedostatečná
Hodnocení: 0,6-1,5: velmi dobrá, 1,6-2,5: dobrá, 2,6-3,5: uspokojivá, 3,6-4,5: dostatečná, 4,6-5,5: nedostatečná
zdroj: ADAC

„Výsledky testů ukazují, že pro výrobce pneumatik je velkou výzvou sladit různé požadavky (chování při jízdě v měnících se podmínkách, cena, počet najetých kilometrů atd.). Je to jistě možné, ale obvykle to s sebou nese vyšší cenu,“ komentuje svůj test ADAC. „Doporučujeme řidičům (…) investovat do vysoce kvalitních pneumatik, protože úspora při nákupu obvykle také znamená nižší bezpečnost,“ dodal autoklub s tím, že kdo se setkává se skutečně zimními podmínkami jen zřídka, „by měl zvážit pořízení dobrých celoročních pneumatik“.

zdroj info, foto: ADAC

