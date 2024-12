Zmapovali jsme značku „Zimní výbava“. Není jen na zapadlých silničkách

Konkrétní a hlavně aktuální informace o tom, kde na českých silnicích je povinnost jezdit se zimními pneumatikami i v létě, nejsou tak snadno dostupné, jak by být měly.

Povinnost jezdit na zimních pneumatikách mezi listopadem a březnem, jsou-li pro to povětrnostní podmínky, platí už tak dlouho, že by leckterý mladší řidič mohl zapomenout, že tomu někdy mohlo být jinak. Snaha o nařízení zimního obutí je ale ještě starší – v roce 2008 se objevila dopravní značka C 15 „Zimní výbava“, která v určitých úsecích silnic přikazovala v zimě patřičné pneumatiky.

Když v roce 2011 přišlo ono plošné ustanovení, zdálo by se, že ony značky postupně zmizí, protože jich už nebude potřeba. Jenže se tak nestalo a v některých horských úsecích tato značka zůstává osazená i v roce 2024. Když ale hledáte, o které úseky jde, dostat se k nějakému konkrétnímu seznamu či třeba mapě není vůbec jednoduché.

Zde by se mohlo dát namítnout, že nemáme pravdu – když do map.cz zadáte dotaz „zimní výbava“ a z rolovací nabídky následně vyberete kategorii „Povinná zimní výbava“, dostanete záplavu úseků, kde tyhle značky mají platit. Jenže když na některý z nich kliknete a otevřete přiložený odkaz na webu ministerstva vnitra, vede na tiskovou zprávu z roku 2008. Tedy z toho roku, v němž se tzv. zimní značka zaváděla.

V oné zprávě se dozvídáme, kdy tyto značky původně platily – v období od 1. listopadu do 30. dubna. Mapy.cz u těchto záznamů uvádí platnost do 31. března – tak se platnost změnila právě s novelou 133/2011 Sb., zavádějící do zákona 361/2000 Sb. povinnost zimních pneumatik plošně – ovšem odkaz naznačuje, že je mapa hrubě neaktuální, a tak se na ni člověk těžko může spolehnout.

Škoda 4×4 Winter Experience • Škoda

Opět, dalo by se nad tím mávnout rukou, když přece všude je nutné mít zimní pneumatiky mezi listopadem a březnem, panuje-li zimní počasí. Jenže se značkami C 15a a C 15b se pojí jeden chyták – není-li pod nimi dodatková tabulka upravující platnost, tyto značky platí celoročně. V lednových mrazech stejně jako v červencových vedrech.

„Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky,“ stojí ve vyhlášce 294/2015 Sb., v níž jsou uvedeny všechny na českých silnicích používané dopravní značky. Není to přitom žádná novinka, takovéto znění má vyhláška od ledna 2016, tedy téměř devět let.

Zneplatnění není jistota

Dalo by se předpokládat, že správci silnic o tomhle faktu ví a značky nějakým způsobem zneplatňují, ať už zmíněnou dodatkovou tabulkou upravující platnost, nebo třeba překrytím, přeškrtnutím či demontáží. Jenže tomu tak ve skutečnosti není, nebo alespoň ne všude. To ukazuje červencová osobní zkušenost ze silnice I/11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou vodou, kde nám značka nařizovala zimní výbavu, i když teploty venku atakovaly pětatřicítku nad nulou.

Absence zneplatnění značky totiž může znamenat problém. Ne ani tak v tom, že by někdo vjel na letních gumách za „zimní značku“ a tam ho překvapily zimní podmínky. Stát se to samozřejmě může, ale kdo se častěji pohybuje v horách, ví, že se nevyplácí je podcenit v žádném ohledu, včetně jejich schopnosti zasypat silnice sněhem začátkem května. Spíš v tom, že by policie mohla chtít uložit za značkou pokutu za nepoužití zimních pneumatik, i když jsou pro ně podmínky zjevně nevhodné, a řidič by se musel bránit ve správním řízení.

5 zimních řidičských nešvarů, které vidíme v Česku: Rychlost, sníh i mlhovka Marek Bednář Bezpečnost

Nemáme zprávy o tom, že by se to nějak masově dělo, ovšem vždycky je lepší vědět, než tušit nebo spoléhat. Přeci jen za nepoužití zimních pneumatik v situaci, kdy je to nařízeno, hrozí dle odst. 7 § 125c zákona 361/2000 Sb. pokuta až 1.500 korun, což člověk na zemi ležet nenajde. A proto jsme se pokusili výskyt značky „zimní výbava“ zmapovat lépe, aktuálněji, a zanést je do mapy.

Některé kraje mají vypracované a veřejnosti dostupné – buď přímo na webu, nebo na e-mailový dotaz – seznamy, kde zimní značky stojí. Takovým krajům upřímně děkujeme za drobné usnadnění práce. Jiné kraje nic takového nemají, ale aspoň se většina snaží pomoci a odpověď najít. Z některých jsme však odpovědi tahali obtížně, např. i přes obce s rozšířenou působností, a ne všechny přišly.

Zkombinujte mapy a rozum

Tedy, mapa, kterou najdete na tomto odkaze, obsahuje všechno, co se nám podařilo zjistit. Částečně vychází z onoho letitého seznamu na mapách.cz; to v případě, že se nám podařilo ověřit platnost úseku zaneseného v tom seznamu. V některých krajích nejsou vidět žádné záznamy, což má dvě možné příčiny. Některé z nich takové úseky nemají; to je případ např. Plzeňského, Jihomoravského, Středočeského či Olomouckého kraje.

Zrovna u Olomouckého kraje s velmi hornatým severem je to zvláštní, ale zde přišel i důvod – je v plošné povinnosti užití zimních pneumatik. Kraj však na náročné podmínky na některých svých silnicích nerezignuje, odpověď zmínila konkrétně např. Červenohorské sedlo, které se při významnějším sněžení dostává do celostátních zpráv pravidelně. Jsou tam podle potřeby „aktivovány“ knížkové dopravní značky C 5 „Sněhové řetězy“.

Víte, jak správně používat mlhovky? Je to snadné, ale ne pro tyto řidiče Marek Bednář Novinky

Kraje, v nichž nevidíte žádné umístění značky, buď neodpověděly samy, anebo neodpověděly jejich správy silnic či obce s rozšířenou působností, které jsme v některých případech také kontaktovali. Anebo odpověď zatím (už pár měsíců) slibují; až a pokud přijde, mapu doplníme.

V jednom případě jsme snad také iniciovali změnu. V odpovědi od jednoho z krajů stálo, že značky není třeba zneplatňovat, protože platí jen mezi listopadem a březnem. Kraj uznal omyl, ovšem zda začne značky zneplatňovat, můžeme už jen doufat.

Řídit se pouze podle naší mapy tedy není dostatečné, ale v kombinaci s onou starou a samozřejmě selským rozumem, který říká, že v horách můžou být zimní pneumatiky třeba mnohem déle, než nařizuje zákon, se do problémů kvůli nevhodnému obutí pravděpodobně nedostanete. Riziko příliš horlivého policisty, který ke konci teplého května potřebuje „čárku“ a zneužije k tomu zimní značky, však dokáže vyřešit pouze jejich důsledné zneplatňování ze strany správce komunikace.