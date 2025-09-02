Více bezpečnosti pro motorkáře: V Česku se testuje nové značení
Počet nehod motocyklistů v zatáčkách má snížit nové značení. Inspirace pro něj vzešla ze zkušeností v některých zemích západní Evropy.
Nové značení se zatím testuje, a sice na silnici číslo I/44 poblíž Červenohorského sedla. Má podobu elipsy umístěné podél středové čáry. Smyslem je pomoci motorkáři udržet se bezpečně ve svém jízdním pruhu, aby nehrozilo k čelnímu střetu s protijedoucími vozidly.
„Inspirovali jsme se zkušenostmi zejména z Rakouska, ale také například Slovinska, Lucemburska či Skotska, kde ověřili, že při vhodném umístění vedlo toto vodorovné značení ke snížení počtu nehod motocyklistů v zatáčkách. Pro první test tohoto značení jsme vybrali serpentiny na silnici I/44, které vyhledává mnoho motocyklistů z ČR i ze zahraničí,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Nové značení a jeho testování je vlastně součástí pilotní studie. Tu s podporou Ministerstva dopravy zpracovává Centrum dopravního výzkumu (CDV), a sice v rámci hloubkové analýzy dopravních nehod. Cílem studie je ověřit, zda značení má pozitivní efekt. Pokud se to potvrdí, dojde k jeho umístění i v dalších vhodných lokalitách.
„Motocyklisté jsou při střetu s jinými vozidly výrazně méně chráněni než řidiči automobilů, což vede k vyšší pravděpodobnosti vážných zranění. Statistické údaje ukazují, že zejména nehody motocyklistů při průjezdu zatáčkou vykazují zvýšenou závažnost následků nehod, k bezmála 40 % smrtelným nehodám motocyklistů dochází právě v zatáčkách,“ říká Jindřich Frič, ředitel CDV.
Dle zjištění BESIPu mají motocyklisté tendenci jezdit v zatáčkách blízko středu vozovky. To je pak už jen krůček k tomu, aby přešli do protisměru. Elipsy na vozovce jim mají pomoci udržet se na své polovině, a tedy dále od středové dělicí čáry.
„Na základě zahraničních zkušeností se ukazuje, že vhodně navržené vodorovné dopravní značení může pozitivně ovlivnit volbu jízdní trajektorie motocyklistů,“ doplňuje vedoucí oblasti hloubkové analýzy dopravních nehod Kateřina Bucsuházy. Nové dopravní značení ve formě elips podél dělicí čáry poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a nabádá jezdce, aby se bezpečně drželi ve svém jízdním pruhu,“ dodává.
„Nové značení pro motocyklisty má potenciál pozitivně ovlivnit chování motocyklistů a snížit riziko nehod v kritických úsecích, jsme připraveni podpořit rovněž jeho širší implementaci na českých silnicích,“ doplnil vedoucí odboru dopravního inženýrství Ředitelství silnic a dálnic ČR Michal Caudr.
Zdoj: tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR
Foto a video: BESIP