Video: Citroën C4 zmoudřel a do interiéru vrací věc, po které tak moc voláme

Od automobilky Citroën bychom žádnou designovou šeď nečekali. Přesto nás nová generace modelu C4 dokázala překvapit. Francouzi totiž rozvinuli svůj už tak extravagantní design a cé-čtyřku prezentují jako hatchback budoucnosti. Tedy hatchback je to jen z části, já osobně v něm mnohem víc vidím crossover, svažující se střecha zase nechává vzpomenout na stále populárnější SUV-kupé.

Ať už novou C4 zařadíte kamkoliv, jedno je jisté - na její vzhled zkrátka nejde nemít názor. Ještě než dojde na tradiční test včetně dojmů z jízdy, podívali jsme se kromě designu také na přepracovaný interiér. Tam nás obzvlášť potěšila jedna věc, se kterou se snad Citroën vrací do starých dobrých časů a konečně vyslyšel kritiku zákazníků. Co že to je? To už se dozvíte v samotném videu!