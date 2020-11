Video: Elektrická Mazda MX-30 a úvodní hrstka zajímavostí. Jaké jsou sebevražedné dveře?

Mazda uvedla na trh svůj první elektromobil a zase jednou si věci udělala po svém. Je to dobře? To si povíme v připravovaném testu. Mezitím vám ukážeme pár zajímavých detailů.

Japonská automobilka Mazda si v náročné automobilové době získává srdce nejednoho kovaného petrolheada. Stále tlačí atmosférické motory, vyvinula zbrusu novou technologii Skyactiv-X, která má kombinovat to nejlepší ze světa benzinových a naftových motorů, zatímco v Evropě tolik populární elektrifikace jí byla úplně cizí. Tedy až doposud.

Ani Mazda se neubránila trendu dnešní doby a představila světu svůj první elektromobil MX-30. Fakticky je to městský crossover, jehož design se výrazně neliší od ostatních produktů japonské značky. Dobře známá příď, silueta ve stylu kupé a sebevražedné dveře po vzoru sportovní RX-8. Nejen je si můžete prohlédnout ve videu přiloženém výše.

Nebyla by to ale Mazda, kdyby ke svému prvnímu elektromobilu nepřistoupila svébytně. Že to u elektrického vozu snad ani nejde? Ale kdeže! MX-30 přijíždí s papírovým dojezdem 200 kilometrů, což je na poměry roku 2020, řekněme… skromná hodnota, která v reálných podmínkách ještě o pár desítek kilometrů klesne. Japonci to omlouvají „zelenějším“ přístupem k životnímu prostředí. Když totiž malý akumulátor po osmi letech vyměníte za zbrusu nový, pořád budete k planetě laskavější, než když si koupíte auto se spalovacím motorem.

Na to všechno přijde řada v chystaném testu, kterého se dočkáte už příští týden. Do té doby se můžete seznámit s prvními videodojmy. Kromě sebevražedných dveří přišla řada také na novou obrazovku. Displej multimediálního systému doplňuje nová dotyková plocha, skrz kterou nastavujete teplotu či fungování klimatizace. A zapomenout jsme nemohli ani na pronikavý zvuk, který auto vydává při akceleraci…