Mazda CX-30 Skyactiv-X – Pryč se zavedenými pořádky!

Design, interiér

Mám rád období Vánoc. Pro automobilové novináře má kromě obvyklých radostí a starostí ještě jednu výhodu – dlouhodobější zápůjčky. Mezi svátky se nikomu nechce vysedávat v kanceláři, ani zástupcům automobilek ne. Proto nám testovací vozy zpravidla ochotně půjčí na delší období dvou až tří týdnů. Pro značky to znamená, že od nás mají na chvilku klid, pro nás je to vedle tradičních „dlouhodobáků“ jedna z mála příležitostí, jak se s vozem seznámit podrobněji a dostat se pod kůži více než při tradičním týdenním testu. A když máte pod kapotou takového exempláře něco nevšedního, je to ještě o to zajímavější.

Nemá smysl chodit kolem horké kaše, však vy už to z titulku víte. Mým dvoutýdenním vánočním parťákem se stala Mazda CX-30 – samo o sobě zajímavé auto, navíc s inovativní „benzinonaftovou“ technologií Skyactiv-X. Záměrně se v testu pokusím vyhýbat slovíčku revoluční, a to hned ze dvou důvodů - prvně jsem si na něj nadužíváním (ano, tohle je částečně kritika sebe sama) vytvořil alergii, zadruhé si nemyslím, že je to revoluce v pravém slova smyslu. Ale k tomu se dostaneme později. Vlastně na to pojďme hned, protože za těch čtrnáct dní jsem za volantem japonského crossoveru zvládl nějakých 1600 kilometrů včetně tripu po německém autobahnu. Je co vyprávět!

Nástupce bez předchůdce

Ještě než se pustíme do auta samotného, zůstaneme chviličku u jeho názvu. Mazda CX-30 ukazuje, že když se kamarádky Rosalie a Linda rozhodnou otevřít společný salón krásy, nemusí se nutně jmenovat Rosalinda. Jak se dozvíte za chviličku, rozměrově novinka přesně zapadá mezi své evropské SUVrozence CX-3 a CX-5. Že byste takové auto z logiky věci pojmenovali CX-4? No jasně, já taky. Jenže Mazda už model CX-4 prodává v Číně, zatímco s novinkou se počítá v globálním měřítku, proto to vychýlení z nabízené postupky. Je zajímavé sledovat, jak odlišně k názvosloví jednotlivé značky přistupují. Taková Škodovka prodává Kamiq v Číně i u nás, i když ta auta nemají kromě jména společného zhola nic. To ale jen pro zajímavost, jeden ani druhý přístup nekritizuji, název je konec konců to nejmenší, co může kupce trápit.

Proč nástupce bez předchůdce? Mazda CX-30 se v zákulisí původně rýsovala coby náhrada za CX-3, k menšímu z japonských crossoverů má ostatně blíže. Jenže nejmenší SUV v tuzemské nabídce se i po letech skvěle prodává a pro tak zásadní změnu nebyl úplně důvod. CX-30 je s rozměry 4395 x 1795 x 1540 mm o 120 mm delší a 30 mm širší než CX-3, avšak o 155 mm kratší a 45 mm užší než CX-5. Tak proč neprodávat všechny tři najednou?

Mazda CX-30 vs. CX-3 a CX-5 - rozměrové srovnání sourozeneckých SUV Mazda CX-3 Mazda CX-30 Mazda CX-5 Délka [mm] 4275 4395 4550 Šířka [mm] 1765 1795 1840 Výška [mm] 1535 1540 1680 Rozvor [mm] 2570 2655 2700 Rozchod vpředu [mm] 1525 1565 1595 Rozchod vzadu [mm] 1520 1565 1595 Světlá výška [mm] 160 174 200 Objem kufru [l] 350/1260 430/1406 506/1620

Styl v rouše plastovém

Musím říct, že kde se testovací CX-30 ve speciální příplatkové červené (+20.900 Kč) objevila, tam se líbila. Není se co divit. Zcela subjektivně považuji dnešní mazdy za jedny z nejkrásnějších aut, která na silnicích můžete potkat. A CX-30 není výjimkou. Zamračená příď s výraznou maskou je snadno zaměnitelná s CX-5, vzadu už ale sourozence hravě rozeznáte. Třeba díky světelné technice s odlišným podpisem či faktu, že CX-30 je po vzoru Mazdy 3 (z níž technicky vychází) uhlazenější a karoserie má jen minimum rušivých elementů. Celkově stylovka jako víno!

Pokud kompaktní trojce někdo vyčítal, že zezadu vypadá poněkud otyle, na styl crossoveru nelze říct půl slova. Proporce jsou vyvážené, žádná snaha prvoplánově zaujmout, ale spíše si pozvolna získat srdíčko potenciálního zájemce. Tuto snahu může narušit snad jen výrazné oplastování kastle. Vpředu a vzadu navozuje pocit robustnosti, po stranách už se ale může zdát přehnaně „vyhnané“. Osobně jsem měl z oficiálních fotek stejný pocit, při prvním setkání jsem si toho ale ani nevšiml a po pár dnech soužití už ani nevím, že nějaké plasty existují.

Sáhnete-li po revoluč… pardon, inovativním pohonu Sky-X, dostanete už ve standardu bohatou výbavu. „Benzinonafťák“ se totiž páruje s vyšším provedením GT, které čítá 18“ kola, plně diodovou světelnou technologii včetně hlavních adaptivních světlometů s dvaceti segmenty, 8,8“ multimediální systém s navigací či klimatizaci. Připlatit si lze za provedení Plus (pro „náš“ Sky-X s automatem a čtyřkolkou je to standard), které dá navíc vyhřívaná přední sedadla a volant, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčový vstup a startování, zadní parkovací kameru nebo elektrické otevírání zavazadelníku. Tato konfigurace přijde na 847.900 Kč, což není úplně málo, zase ale odjíždíte vybaveni až po strop.

To si však tvůrci tohoto exempláře nemysleli a dopřáli mu ještě pakety Safety (360° pohled, výstraha při pohybu před a za vozidlem, hlídání bdělosti řidiče či asistent pro jízdu v silném provozu), Luxury (kožené bílé čalounění, elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí, automatické sklápění vnějších zpětných zrcátek) a konečně Sound se systémem Bose a 12 reproduktory. Jednotlivé pakety lze zakoupit v celistvém balíčku za 83.000 Kč, ale můžete je poskládat i jinak dle vlastních potřeb.

Sympatickým detailem jsou pulsující blinkry – kromě indikací vpředu a vzadu se pozvolna rozsvěcí a zhasínají i jejich ikonky na přístrojovém štítu. V době, kdy se všichni hrnou do „jezdících“ blinkrů, je to příjemné zpestření. Prohlédnout si jej můžete v níže přiloženém videu. Už o něco méně nadšený jsem byl z umístění předních blinkrů. Jsou až dole v nárazníku, což nemusí být vždy dobře vidět. V hlavních světlometech by se pro ně místečko určitě našlo. A dole by pak zůstal prostor pro přední mlhovky, které v ceníku hledám marně.

Před usednutím dovnitř ještě dva detaily, které mi utkvěly v paměti - tím prvním je tak trochu plechový zvuk při zavírání zadních dveří. Dacia budiž, ale auto za necelý milion? Tím druhým je samotný klíček. Je to klasická plastová krabička, která ale nemá tlačítka na jedné ze svých největších stran, nýbrž na hraně, tudíž jsou malá a pohmatu se jen těžko hledají. Omluvou budiž alespoň snadný přístup, díky kterému klíč vůbec nemusíte brát do ruky.

Pracoviště podle mého gusta

Když kolega Standa Švarc testoval benzinovou verzi a v popisu interiéru se několikrát nebál vyskloňovat slovo prémie, rozhodně nepřeháněl. Pracoviště řidiče ve mně zanechalo snad ještě silnější dojem než atraktivní vzhled vnějšku, a to je co říct. Usedám za volant, všechno důležité mám při ruce, zároveň jsou ale jednotlivé prvky uspořádány přehledně a čistě. Podtrhuje to zmiňovaný paket Luxury, který na přístrojové desce či ve výplních dveří nešetří kůží a jednotlivé části na sebe elegantně navazují.

Začnu tím, co mě šokovalo nejvíc - multimediální systém. Zase jedna věcička, kterou si Mazda s chutí udělala po svém. Že jsou dnes populární obrovské displeje (ideálně v množném čísle), dotykové plochy a ovládání pouze prsty? Tomuhle Japonci ukazují prostředníček a do kabiny umisťují vcelku nenápadnou vodorovnou 8,8“ obrazovku, na kterou dotyk neplatí. Už dříve se mazdy vyznačovaly tím, že z důvodu bezpečnosti šlo na displej ťapkat jen v momentě, kdy auto stálo. Teď od toho Mazda upustila zcela a multimediální systém se ovládá výhradně otočným ovladačem na středové konzole. Jasně, inspirace u BMW je zřejmá, ale komu to vadí, když to funguje? Stále si stojím za svým dřívějším tvrzením, že tohle řešení je prostě nejlepší.

Překvapilo mě, když jsem četl kritiku na svižnost systému. Osobně jsem s ním neměl nejmenší problém. Prostě točím kolečkem, klikám na něj a jednotlivá menu se okamžitě střídají. Stejně snadné je i zadávání adresy do navigace, propojení chytrého telefonu, prostě vše důležité. K dokonalosti už mi chybělo jen indukční nabíjení (které můžete dokoupit) a bezdrátové připojení Apple CarPlay. Automobilky se tohle ale v posledních měsících učí rychle a Mazda určitě nebude výjimkou.

Japonci sice o svých budících hovoří jako o digitálním přístrojovém štítu, ve skutečnosti je to ale kombinace digitálního řešení a analogové klasiky, což se mi líbí. Středový budík je tvořen obrazovkou a umí zobrazit i vybraná data o jízdě, zatímco zbylé dva zůstávají klasické. Další informace si řidič může promítnout na head-up displej, jenž je součástí standardní výbavy. Promítá rovnou na čelní sklo rychlost či šipky navigace a jedinou nevýhodou je, že nejde vypnout. Respektive jde, ale po opětovném nastartování se zase zapne.

Ještě jedna věc, na kterou bych velice nerad zapomněl - příplatkové audio Bose. Řeknu vám, to je naprosto špičková záležitost a patnáct tisíc se rozhodně vyplatí investovat. Bose má 12 reproduktorů a subwoofer místo rezervy pod podlahou v kufru a hraje… No, výtečně. Každý, kdo se do auta posadil, byl z výkonu soustavy nadšený, což jsem naposledy zažil v jedné z limuzín Audi s příplatkovým systémem Bang & Olufsen, to ale byla trochu jiná cenová.

Nejsem žádný hudební hyperznalec, ale mám pocit, že Mazda si na zabudování tohoto audia dala zvlášť záležet. Máme v redakci dlouhodobě zkoušený VW T-Cross. Také ten má vcelku slušnou sestavu od značky Beats, jenže když to potom trochu „ohulíte“, začne to v tvrdém plastovém interiéru všechno nepříjemně rezonovat a vibrovat, takže hlasitost otráveni zase rychle tlumíte.

Že při skládání tohoto interiéru někdo přemýšlel, prozrazují i ty nejmenší detaily. Například světelná indikace vyhřívání volantu je na tlačítku umístěna vlevo, protože kdyby byla uprostřed, nebylo by na ni přes otočný ovladač hlasitosti tak dobře vidět. Jaký kontrast - ještě teď dostávám tik do oka, když si vzpomenu na vyhřívání sedaček dlouhodobě testovaného Berlinga, které se vypínalo tlačítkem v maličké mezírce mezi samotnou sedačkou a výplní dveří.

Vpředu jako v bavlnce, vzadu s výhradami

Samotné sedačky mají široké sedáky a slušné boční vedení, což je fajn kompromis. Vejdou se sem i větší postavy, zároveň umí v zatáčce podržet. Ale co mě těší ze všeho nejvíc, když jsem si nastavil svou oblíbenou řidičskou pozici, vůbec mi nepřišlo, že bych seděl v crossoveru. Bylo to spíše jako v Mazdě 3 s lepším výhledem kolem sebe. Pokud má být CX-30 SUV pro řidiče, které pořád baví řídit, takový posez je polovinou úspěchu. Absolvovali jsme v autě nějakých pět hodin na cestě po Německu, a kdybych cestou nevypil tolik limonády, ani bych nepotřeboval zastavovat.

Jsem hamoun a za volant nikoho nepustím, ale kdyby jo, uložím si své nastavení sedačky a nebudu se rozčilovat, až mi jej někdo jiný rozhodí. Polohy můžete uložit dvě a netýkají se jen sedačky samotné, ale i sklonu vnějších zpětných zrcátek či polohy head-up displeje. Další detail, který vám usnadní každodenní život, pokud se za volantem točíte třeba s partnerkou.

Mazda 3 je často bita za stísněný prostor vzadu a technická spřízněnost s kompaktem je v tomto ohledu znát. Vzadu je proti hatchbacku logicky více místa, mezi přímými konkurenty se ale „naše“ mazda řadí spíš k průměru. Sám mám 176 cm a za sebe se posadím v takřka jakémkoliv autě. Když jsem tak učinil tady a narovnal záda (můj trenér by měl radost!), zůstalo mi nějakých pět čísel před koleny i nad hlavou. Takhle bych ale celou cestu sedět nevydržel, trochu jsem tedy povolil do příjemného rozvalení a rezerva před koleny hodně rychle zmizela. Trocha místa zůstala hlavně díky vykrojení předních sedaček.

Spolucestující s výškou 188 cm už za mnou trochu brebentil, nejen kvůli omezenějšímu prostoru, ale i krátkým sedákům. Pochvaloval si alespoň nebývale velký prostor pod předními sedačkami, kam se v pohodě „utopí“ celá chodidla. Na krátký přesun se zde posadí i tři dospělí, tomu uprostřed ale bude překážet výrazný středový tunel.

Zapomenout nesmíme ani na zavazadlový prostor. Nové mazdy umějí elektrické otevírání a zavírání. To chválíme, i když je pravda, že by s víkem mohlo cvičit svižněji. Méně místa na zadních sedadlech a krátký převis naznačují, že po jeho otevření nemáme čekat třídního přeborníka. Mazda uvádí objem 430 litrů (při sklopení zadní lavice 1406 l), což je pořád o 80 litrů víc než pojme CX-3. Líbí se nám, že má kufr pravidelný tvar, jen by mohl dostat nějaké praktické pomocníky – háčky na tašky, pogumovanou plochu… Měřící technika ukazuje, že pod otevřené víko se vměstná 183 cm vysoká postava. Výška dolní hrany je 73 centimetrů, je tedy relativně nízko a těžší náklad se nakládá snadno. Po sklopení zadní lavice nevznikne úplně rovná plocha, místa je tu ale habaděj. Na délku mezi zadní hranou kufru a předními sedačkami se vejdou až 150 cm dlouhé předměty.