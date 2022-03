Video: Nový Volkswagen Multivan T7 se silnějším benzinem. Jak a za kolik jezdí?

Nový Volkswagen Multivan T7 to nemá jednoduché od samotného začátku. Fanoušci ikonického „téčka“ mu vyčítají, že už to není to poctivé užitkové auto, které si napříč generacemi oblíbili, a že namísto kultovního Multivanu jde spíše o nástupce modelů Sharan a spol.. Byť mají v některých věcech pravdu, nemyslíme si, že vždycky je to úplně na škodu.

A tak jsme si do redakce nový Multivan pozvali k prvnímu testu. Ještě než dojde na klasický psaný text, který vyjde zítra, můžete mrknout na naše nové video. Je znovu o něco obsáhlejší, novinku jsme prolezli křížem krážem a vyrazili i na silnice. Nejen do města, ale i na okresky a dálnice, kde jsme se zaměřili především na spotřebu. Společnost nám totiž dělal vůz s motorem 2.0 TSI o výkonu 150 kW a 320 newtonmetrech točivého momentu - podle nás momentálně nejzajímavější volba. Za kolik jezdí už se dozvíte ve videu.