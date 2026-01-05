Subaru nepozorovaně zveřejnilo upoutávku na návrat řady STI. Premiéra je za dveřmi!
Vánoční klid na automobilovém trhu Subaru nečekaně narušilo krátkým videem z japonského účtu na síti X. Dvanáct sekund záběrů s logem STI a typickým zvukem boxeru naznačuje, že se sportovní odnož značky chystá zpět do hry, a odhalení má proběhnout 9. ledna 2026.
Období vánočních svátků a nového roku bývá i časem, kdy si automobilky dávají komerční pauzu. Není se čemu udivit, protože většina pracovníků je na dovolené a užívá si svátky stejně jako většina ostatních. Sezení u počítačů lidé na čas vymění za společné chvilky či výlety. Jenže právě tento čas si Subaru vybralo pro zveřejnění důležitého teaseru, který velmi silně naznačuje návrat označení STI.
Na příští rok si naplánovalo odhalení nové sportovní novinky se znakem STI; podle krátkého videa a reakcí médií může jít o návrat WRX STI, silničního modelu s duší rallyeového speciálu, který už v Evropě dlouhá léta chybí. Obecně to není novinka, protože automobilka o budoucnosti STI otevřeně mluvila už na Japan Mobility Show 2025 v Tokiu, ve spojení s prezentací konceptů Performance-B STI a Performance-E STI. Dvanáctisekundový spot se ukázal na sociální síti X, respektive na japonském účtu Subaru.
Odhaluje přední masku s logem STI zasazeným do mřížky chladiče s ornamenty ve tvaru plástve. Následuje krátký záběr na lem blatníku s plastovou ochranou a kliku zadních dveří. Za typického akustického projevu plochého čtyřválce boxer projíždí novinka za zasněženými stromy a následně se rychle mihne před objektivem kamery.
Následuje pohled na přední světlo a siluetu vozu při pohledu z ptačí perspektivy. To nám spíše naznačuje, že nadále půjde o sedan. Odhalení je naplánováno na 9. ledna 2026. To mimochodem koresponduje se začátkem tokijského autosalonu naplánovaného od 9. do 11. ledna, kde Subaru zároveň oficiálně potvrzuje svou účast.
Zdroj: Car and Driver, Subaru I Video a foto: Subaru