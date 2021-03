Video: Potkali jsme v Praze nové SUV Škoda. Zřejmě poprvé a naposledy

Je tomu asi rok a čtvrt, co se světu oficiálně představila Octavia čtvrté generace. Škodovka tehdy do poslední chvíle udržela vzhled pod pokličkou a testovací prototypy pečlivě maskovala fóliemi. Den po debutu už nám do redakce dorazila várka fotek, kterak jste novinku potkávali na českých silnicích v celé její kráse.

Zastihnout čerstvě představené auto, na tom není nic zas až tak zvláštního, řeknete si. No jo, jenže my jsme dnes, vlastně necelý den po světové premiéře, zahlédli v pražských ulicích Škodu Kushaq. To je ten zbrusu nový crossover navrhnutý a určený výhradně pro indický trh. Kolega David Bureš se s ním mohl seznámit v ateliéru a prozradil vám, čím se od evropských SUV a crossoverů Škody liší. Protože jde o indickou specialitku, ani jsme nepočítali, že bychom se s Kushaqem ještě někdy viděli.

Ale jak se zdá, Škodovka neomezila testování novinky jen na indické cesty, ale pečlivě crossover zkouší i na domácí půdě. Měli jsme opravdu štěstí, neboť podle našich informací má mladoboleslavská automobilka v Česku k dispozici jen několik jednotek kusů. Kushaqa tak u nás rozhodně nebudete potkávat obdobně často jako Octavie či Kodiaqy.

S Kamiqem – obdobně velkým škodováckým crossoverem určeným pro Evropu - si indického sourozence rozhodně nespletete. Příď má méně extravagantní, podobnou spíše Karoqu. Přední maska zase připomíná elektrické SUV Enyaq a zcela jiná je rovněž zadní světelná technika. Vedle Kamiqu by na našem trhu pro takové auto místo nebylo, ale zajímalo by nás, zdali se vám více zamlouvá crossover s indickým, nebo evropským designem. Dejte nám vědět v anketě přiložené níže!

Který crossover Škody se vám líbí více? Kamiq 18,8 %

Kushaq 81,2 % Děkujeme za váš hlas. Celkem hlasovalo 64 čtenářů.