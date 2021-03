Nová Škoda Kushaq oficiálně: Městské SUV od Indů pro Indy ukazuje detaily nové Fabie

Indie je pro automobilky velice perspektivním trhem, který se do budoucna může stát největším odbytištěm světa, když dokonce překoná čínský trh. Evropští výrobci tam ale zatím neumí prorazit. Škoda však věří, že se jí to konečně podaří. Představuje proto SUV Kushaq, auto navržené Indy pro Indy.

Škoda Kushaq je městské SUV, které na indickém trhu má ambici konkurovat takovým modelům jako Hyundai Creta nebo Kia Seltos. S délkou 4.221 mm a rozvorem 2.651 mm odpovídá v Evropě prodávanému Kamiqu (rozvor je dokonce shodný), s výškou 1.612 mm je ale o nějakých 81 mm vyšší a s šířkou 1.760 mm o 33 mm užší. I proto Kushaq působí robustněji jako klasické SUV, než že by byl crossover blízký konvenčním hatchbackům jako Kamiq. Řekněme, že spíše než Kamiqu má svým postojem blíže Volkswagenu T-Cross.

Samotný design už před rokem naznačila studie Škoda Vision In, proti níž se sériový automobil zase tak zásadně nezměnil. Většina stylistických prvků zůstala zachována, jen třeba maska chladiče není podsvícena, dveře využívají klasické kliky a koncová světla jsou jinak řešena. Příď s rozdělenými světlomety a charakteristicky tvarovanou maskou nicméně navazuje na ostatní SUV Škoda.

Prvky nové Fabie

Kushaqa jsem viděl naživo v ateliéru během focení, zhruba přesně po roce, kdy jsem si na tom samém místě prohlížel jeho předobraz, koncept Vision In. Do Čech byl prezentovaný exemplář přivezen přímo z Indie. Předsériový kus totiž už opravdu vznikal v cílové destinaci. A musím říct, že to naživo automobilu náramně sluší. Klidně bych si ho dovedl představit i v evropské nabídce. Snad jedině záď působí kvůli velké mase plechů poněkud těžkopádně. U konceptu to bylo díky vodorovnému svítícímu pásu elegantněji vyřešeno.

Příjemný šok mě pak čekal uvnitř. Pokud od vozu pro rozvojový trh očekáváte laciné plasty a odbyté zpracování, nevěřili byste vlastním očím. Účelně a přehledně navržený vnitřek Kushaqu totiž snese srovnání i v rámci evropské nabídky. Použité plasty jsou sice tvrdé (na rozdíl od Kamiqu), jejich kvalita ale odpovídá, dejme tomu, VW T-Cross. A ten se v Evropě také prodává...

To souvisí s tím, že Škoda hraje v Indii roli spíše prémiové značky. Indický trh se totiž primárně dělí na vozy do čtyř metrů a od čtyř metrů nahoru, přičemž právě automobilky nabízející vozy z druhé kategorie (jako právě Škoda) mají v Indii nádech luxusu. Dokonce i v případě takto kompaktního SUV jejich majitelé mnohdy využívají služeb řidiče.

I proto uvnitř nechybí ty nejmodernější prvky, jako je třeba ambientní osvětlení, obrazovka multimediálního systému s úhlopříčkou až 10 palců nebo dotykové slidy pro nastavení klimatizace. Časem dokonce Kushaq nabídne také digitální přístrojový štít.

Pro našince je pak zajímavý fakt, že se tu poprvé ukazují i detaily, které se již zanedlouho objeví v nové Fabii. Podobná bude například linka před spolujezdcem, avšak doplněná kulatým výdechem ventilace. Naopak shodná bude nová volicí páka automatické převodovky. Ta má nově podsvícené schéma řazení přímo v hlavici, což usnadňuje aplikaci pro vozy s levostranným a pravostranným řízením.

Místa je uvnitř vpředu i vzadu hodně, a to hlavně nad hlavou. Zavazadlový prostor pak nabízí objem 385 litrů, podle indické módy jde přitom o co největší možný prostor. Proto tu třeba chybí dvojitá podlaha.

Bez škrabky i vyhřívaných sedaček

Kushaq je prvním výsledkem projektu Indie 2.0, což je nový strategický plán Škody Auto pro tento perspektivní trh. Jeho součástí je vývoj nové techniky, na níž je Kushaq postaven. Jde o platformu MQB A0 In přizpůsobenou indickému trhu. V automobilce totiž zjistili, že je jednodušší automobil navrhnout přímo pro Indii, než tomuto specifickému trhu přizpůsobovat známý základ.

Sama automobilka tak hovoří o autu „vyvinutém Indy pro Indy“. Místní specifika totiž cizinec těžko pochopí, a tak se na vývoji podíleli přímo Indové, aby se auto co nejvíce přizpůsobilo místním požadavkům.

Právě kvůli tomu třeba nabízí úctyhodný prostor nad hlavou, z toho důvodu, že Indové často řídí v turbanu. Je tu i speciální odkládací prostor na vrchu palubní desky, pro umístění amuletu, který si tam indičtí řidiči rádi umisťují. Koncept Vision In tam dokonce takovou ozdobu skutečně měl, v sérii však kvůli bezpečnostním normám použita nebyla.

Specifika ale najdeme také v konstrukci. Klimatizace je třeba záměrně hůře odhlučněná, protože místní zákazníci chtějí slyšet, že je opravdu spuštěna. Zato je však o 20 % výkonnější, aby si poradila s indickými podmínkami. Navíc má výdechy i pro zadní sedačky, přesto je jen jednozónová.

Právě kvůli místním teplotám Kushaq nenabízí vyhřívané sedačky, místo nich tu však jsou ventilovaná přední sedadla, která naopak v Evropě nejsou v této velikostní kategorii běžná. A vozu chybí škrabka ve víčku nádrže, už dlouhá léta typický detaily u nás prodávaných Škodovek.

Vedle toho je třeba klakson a vyvedení sání ukotveno výše, protože indičtí řidiči rádi projíždějí hluboké louže. Kvůli tamějším cestám je tak podvozek robustnější a komfortněji naladěn. Zato zadní brzdy jsou výhradně bubnové. I kvůli nižším rychlostem takové řešení stačí. Pro Indii je pak specifický i použitý infotainment, zatímco bezklíčové odemykání používá tlačítko na klikách, protože jsou na to tamější zákazníci zkrátka navyklí.

Známé motory, avšak jiný automat

Indickým podmínkám je samozřejmě přizpůsobena také nabídka motorů. K dispozici jsou i u nás dobře známé zážehové motory, tříválec 1.0 TSI (85 kW) a čtyřválec 1.5 TSI (110 kW), avšak přizpůsobené palivu s nižším oktanovým číslem, které je v Indii běžné.

Standardem je v obou případech šestistupňová manuální převodovka pohánějící přední kola. Rozdílem je však fakt, že pro litr je dostupný za příplatek šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem (AQ250). To patnáctistovka může být spárována s dobře známým sedmistupňovým DSG (DQ200).

Jednotky přitom splňují indickou emisní normu BS6, která odpovídá zhruba metodice Euro 6. Již za dva roky však Indové pravidla zpřísní na úroveň Euro 6d, což si vyžádá třeba zástavbu start-stop systému. I proto se v motorovém prostoru už počítá s místem pro větší akumulátor.

Indická lokalizace

Navíc nově bude Škoda díly pro Kushaq vyrábět přímo v Indii. Cílem je mít 95 % použitých komponentů lokálních, což je rozdíl proti dnešním modelům Škoda vyráběným přímo v Indii, na jejichž stavbu se používá velká část dovážených dílů. Těch pět procent přitom zbývá jen na vybrané dovážené díly od subdodavatelů, kteří z nich tvoří celek už přímo v Indii.

Prodej Škody Kushaq má odstartovat někdy v polovině roku, o výrobu se postará závod Púné. Není však vyloučeno, že se vlivem pandemie koronaviru start produkce opozdí. Ostatně původně se Kushaq měl představit už loni. Každopádně nadále platí, že se ještě letos představí i druhá Škodovka pro Indii s technikou MQB A0 IN - kompaktní „notchback“ jako náhrada pro tamější verzi Rapidu, což je upravený někdejší Volkswagen Polo sedan. Notchback a SUV se stejným základem nabídne v Indii také mateřský Volkswagen.