Škoda Kamiq 1.0 TSI (85 kW) DSG – Němci by se novým Yeti měli poučit

Sdílej

Škoda rozšířila svoji evropskou paletu SUV o třetí model. Kamiq je zatím nejmenší člen SUV-rodiny, přijíždí ale s prvky z vyšších segmentů. Po prvních jízdách jsme ho podrobili redakčnímu testu.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér Městská SUV jsou dnes tak populární trend, že se mu automobilka Škoda nemohla vyhnout. Na trh uvádí model Kamiq, který se podle zákulisních zpráv do budoucna stane nepřímým nástupcem u nás populární Fabie Combi, s níž se v nové generaci už nepočítá. Městský crossover má zkrátka podle stratégů firmy větší prodejní potenciál než malé kombi. Jaký Kamiq je a má šanci být plnohodnotným nástupcem kombíkové Fabie? To jsme zjišťovali v rámci redakčního testu. Velký jako Yeti Škoda sice říká, že modelem Kamiq vstupuje do segmentu městských crossoverů, svým způsobem jde ale o návrat. Někdejšímu modelu Yeti totiž Kamiq velikostně odpovídá více než model Karoq, který ho ve výrobě v roce 2017 přímo nahradil. Jestliže Yeti bylo dlouhé 4.222 mm a mělo rozvor 2.578 mm, Kamiq na délku měří 4.241 a jeho rozvor činí 2.651 mm. Karoq je oproti tomu dlouhý 4.382 mm, s rozvorem 2.638 mm. Škoda Kamiq – srovnání rozměrů s konkurencí Model Škoda Kamiq Citroën C3 Aircross Opel Crossland X Peugeot 2008 (II) Renault Captur (II) Suzuki Vitara VW T-Cross Délka (mm) 4241 4155 4212 4300 4288 4175 4108 Šířka (mm) 1793 1765 1765 1770 1797 1775 1760 Výška (mm) 1531 1605 1605 1530 1556 1610 1584 Rozvor (mm) 2651 2604 2604 2650 2639 2500 2551 Objem zavazadelníku (l) 400/1395 410/1289 410-520/1255 434 536/? 375/1120 385-455/1281 V případě velikosti tak platí, že Škoda chce opět nabídnout „kus auta navíc,“ jak tvrdí už od dob Octavie. V rámci segmentu malých SUV (nebo malých crossoverů, chcete-li) je totiž Kamiq jeden z těch větších modelů. Vždyť takové Suzuki Vitara z hlediska délky přerůstá o 66 mm, výrazně delší je i než koncernový konkurent VW T-Cross (dokonce o 133 mm). Velikostně tak nejvíce odpovídá nastupující druhé generaci Peugeotu 2008, která je dlouhá 4.300 mm, s rozvorem 2.650 mm. Povedené tvary Design přímo navazuje na koncept Škoda Vision X, která loni v Ženevě poprvé naznačila vzhled chystaného městského crossoveru. Příď s rozdělenými světlomety tímto nápadem navazuje na větší SUV mladoboleslavské značky, v případě Kamiqu je ale tohle řešení podle mého názoru nejzdařilejší. Kamiq zkrátka s úzkými směrovkami (a denním svícením) nahoře a hlavními světlomety pod nimi vypadá šmrncovně, rozhodně mu to sluší více než ve výsledku konzervativnímu Karoqu a velkému Kodiaqu, který po příchodu na trh rozděloval názory. Šmrnc má i záď, která svými úzkými koncovými světly odkazuje na hatchback Scala, s níž novinka sdílí svůj technický základ. Jen místo nápisu Škoda bych pořád preferoval logo výrobce, které by autu dodalo větší osobitost. Jestliže exteriér je v rámci palety Škoda svébytný, vnitřek je dobře známý všem, co už někdy jeli v modelu Scala. Obě Škodovky totiž použily shodné palubní desky, což je zajímavá snaha o úsporu – díky tomuto řešení totiž oba vozy mohly využít hodnotnější materiály, než kdyby měly každý svébytnou kabinu. Škoda Scala 1.0 TSI (85 kW) – Rapid to už není. Je to ale Golf? A je to znát, protože přestože i Kamiq v dolní části palubní desky používá tvrdé plasty, z kabiny máte hodnotnější pocit než třeba z malého SUV T-Cross od mateřského Volkswagenu. Chválíme také dekor oživující kabinu, který v kombinaci s volně stojící obrazovkou multimediálního systému působí hodně moderně. Pravdou ale je, že některé detaily i ve Škodě vypadají lacině – na mysli máme až příliš lehce pohybující se výdechy ventilace nebo typický nešvar boleslavských aut, madla dveří. Na něco se zapomnělo... Za volantem se sedí příjemně vysoko tak, jak mají milovníci crossoverů a SUV rádi. Příplatkový digitální přístrojový štít (tzv. virtuální kokpit s 10,25“ obrazovkou) nabízí několik režimů grafiky, které se od sebe výrazně liší, a tak si tu svoji nejoblíbenější najde opravdu každý – líbí se nám třeba i „noční“ mód, zobrazující jen ty nejdůležitější informace. Sedadlo řidiče sice lze nastavit „hatchbackově“ nízko, kvůli relativně vysoké linii oken už ale není takový posaz příjemný. Sedačky sice v oblasti hýždí nemají výrazné boční vedení, obstojně ale podrží tělo. Tříramenný volant skvěle padne do ruky, jeho ovladače jsou logicky a přehledně rozmístěny, jak jsme od Škody léta zvyklí. To už bohužel neplatí pro středový panel, kde automobilka opustila léta vedený směr intuitivnosti a přehledného ovládání. Stejně jako ve Scale platí, že se část ovládání klimatizace přesunulo do multimediálního systému. Když si tak chcete nastavit směřování vanoucího vzduchu, musíte nejprve stisknout tlačítko menu u ovladačů klimatizace a pak ještě dotykové tlačítko na obrazovce. Ani samotný multimediální systém nám nepřišel tak přehledný jako v minulosti. Zdá se nám, že ovládání navigace bylo dříve jednodušší a srozumitelnější, byť se nám líbí moderní grafika systému, rychlé reakce nebo moderní funkce, jako je bezdrátové zrcadlení telefonu SmartLink nebo aktualizace systému online, bez nutnosti navštívit servis. Více si k tomuto řekneme v chystaném videu. Testovali jsme verzi s infotainmentem Amundsen, což znamená velkou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 9,2 palce a dotykovými plochami po stranách. Je sice hezky na očích, kolečko na ovládání hlasitosti bychom ale stále ocenili více jak dotykové plochy. Nepotěší ani použití vstupů USB-C, ke kterým kromě nejmodernějších přístrojů budete potřebovat adaptér, abyste v nich chytrý telefon mohli nabíjet. Co všechno umí multimédia Škody Kamiq? V jednom se dokonce rovnají prémii Jinak je tu přitom hned několik důmyslných prvků, nad nimiž se evidentně přemýšlelo. Roletka panoramatické střechy se stahuje odzadu, takže si děti na zadních sedadlech mohou užívat výhledu ven a řidičova hlava zůstává ve stínu. Dveře při otevírání mohou chránit plastové prvky, abyste neodřeli své, ani vedlejší auto na parkovišti. Škrabka ve víčku palivové nádrže pak umožňuje změřit dezén pneumatiky. Prostorný, na Fabii Combi ale ztrácí Posazení se na zadní sedadla odhalí velkorysý prostor. Se svými 185 centimetry mám při posazení se „za sebe“ dostatečnou rezervu před koleny i nad hlavou, a to i s příplatkovou panoramatickou střechou. Jen lavice je ukotvena poněkud nízko. Přeměření pak dokazuje o chlup více místa pro kolena než ve Fabii Combi, ale zase o chlup méně nad hlavou. Kamiq však oproti malému kombíku boduje šířkou ve výši loktů. Škoda Fabia Combi 1.0 TSI 81 kW DSG Monte Carlo – Nejlepší z rodu Fabia Combi má ale velkou výhodu v oblasti zavazadelníku, kde nabízí 530 litrů objemu. Udávaný objem 400 litrů Kamiqu sice v rámci segmentu není špatný, představuje jednu z větších velikostí, na rodinné auto to ale nestačí. S šířkou 101 centimetrů mezi podběhy, 70 centimetry na délku a 57 centimetry na výšku to stačí spíše pro jízdu ve dvou, než pro plné obsazení na dovolenou. Opět však nechybí chytré prvky, jako bytelné háčky po stranách, příplatkový oboustranný koberec (z jedné strany gumový, z druhý textilní) nebo síťka zakomponovaná do krycího plata zavazadelníku. Oceňujeme též pravidelné tvary kufru nebo nabídnutí elektricky ovládaného víka. Po sklopení zadních sedadel nicméně bez příplatkové dvojité podlahy vznikne asi 12 centimetrů vysoký schod. Obejít se musíte i bez průvlaku na lyže nebo posuvných zadních sedadel, které konkrétně koncernový T-Cross má. Objednat si nicméně alespoň lze sklopné sedadlo spolujezdce, usnadňující převoz dlouhých předmětů (až 2,45 metru).

Motor, jízdní vlastnosti Silnější litr autu vyhovuje Motorová paleta Škody Kamiq odpovídá hatchbacku Scala, což znamená dvě výkonové verze zážehové tříválce 1.0 TSI (70 a 85 kW), čtyřválec 1.5 TSI (110 kW) a turbodiesel 1.6 TDI (85 kW), které v následujících měsících doplní ještě tříválec na CNG 1.0 G-Tec (66 kW). Do prvního testu jsme zvolili silnější z nabízených benzinových tříválců, který podle nás bude nejčastější volbou zákazníků. Nabízí už slušný elán, oproti jedna pětce je však stále dostupný. V kombinaci se zkoušenou dvouspojkovou převodovkou vyjde 1.0 TSI (85 kW) na 444.900 korun (ve stupni Style), což je v rámci segmentu spíše ta nižší částka. V tomto výkonovém spektru je totiž nabídka automatů omezená, mnohá malá SUV automatickou převodovku nabízejí až pro silnější agregáty. Oproti Opelu Crossland X s 1.2 Turbo (81 kW) a šestistupňovým automatem je tak sice Kamiq dražší, oproti Volkswagenu T-Cross se shodnou technikou jako ve Škodovce je však v základu o hodně levnější. Škoda Kamiq – srovnání testované verze s konkurencí Model Škoda Kamiq Opel Crossland X Suzuki Vitara VW T-Cross Motor 1.0 TSI 1.2 Turbo 1.0 BoosterJet 1.0 TSI Zdvihový objem [cm3] 999 1199 998 999 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 85/5000-5500 81/5500 82/5500 85/5000-5500 Točivý moment [N.m/min] 200/2000-3500 205/1500 160/1800-4000 200/2000-3500 Převodovka 7DS 6A 6A 7DS Max. rychlost [km/h] 193 187 180 193 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,0 11,8 12,5 10,2 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,0 5,6 5,7 5,0 Základní cena [Kč] 444.900 429.990 473.900 494.900 Litr je v Kamiqu parádně odhlučněný, rozhodně lépe než v T-Crossu, v němž dává svůj tříválcový ryk hodně najevo. Po zahřátí na volnoběh není v kabině prakticky slyšet. Pěkně se vytáčí a má více než dostatek síly i pro předjíždění. Musíte ho ale vytáčet nad 2000 otáček, v nižším pásmu poměrně duní. Start-stop pak není z nejtišších a nejrychlejších. Pozitivně hodnotíme i spárování se sedmistupňovou převodovkou DSG, která je dodávána za příplatek 40.000 korun. Rozjezdy jsou sice hladší u automatů s hydrodynamickým měničem, nijak zvlášť cukavé ale nejsou. Změna převodu je hladká, převodovka má nicméně tendenci držet co nejnižší otáčky motoru, při akceleraci zbytečně nepodřazuje a raději nechává vyniknout točivý moment agregátu. I ve výchozím režimu pak vyřazuje na neutrál. Nízké otáčky nicméně při pohybu ve městě negativně ovlivňují elán agregátu – když se potřebujete rychle zařadit do vedlejšího pruhu, chvilku trvá, než automat najde ten správný převod. Řešením je však přepnutí převodovky do sportovního režimu, ve kterém už je vše v pořádku. Spotřeba paliva se pak drží v mezích, nejčastěji se pohybuje okolo šesti, sedmi litrů. Na dálnici si Kamiq řekne o 6,5 l/100 km, na okreskách podle tempa jezdí kolem šesti litrů, dá se ale dostat i pod tuto hranici. Jedině ve městě apetit roste nad sedm litrů. Svižný, ale pohodlný Už při prvních jízdách na mezinárodní prezentaci Kamiq dokazoval, že umí jezdit pěkně svižně, což se potvrdilo i při delším redakčním testu. S městským crossoverem jsme si vyzkoušeli i vyhýbací manévr, v němž se ukázal až nečekaně stabilní. V tomto směru se konstruktérům povedlo naladit městský crossover skoro jako kompaktní hatchback. Shodná platforma MQB A0 (bez možnosti pohonu všech kol a vlečenou nápravou vzadu) se stejným rozchodem kol je v tomto ohledu zkrátka znát. Jízdní dojmy se Škodou Kamiq: Scalu má i tam, kde byste ji nečekali Rozdíl mezi Scalou a Kamiqem je minimální, jen ve větších náklonech karoserie toho druhého, v rámci konkurence je to ale stále v mezích, navíc si vůz uchovává vysokou jistotou. Chování je čitelné, na limitu dochází k lehké přetáčivosti, kterou však koriguje elektronika. To však neznamená, že by Kamiq bylo nějaké tvrdé prkno. Ba naopak, zůstává pohodlný i na českých silnicích, k čemuž mu mimo jiné pomáhá vyšší profil pneumatik – sedmnáctky mají rozměr 205/55. Právě sedmnáctipalcová kola se nám zdají jako vhodná volba, vypadají dobře a nebouchají. Jednoduchou zadní nápravu se povedlo dobře odladit, tupých ran se tak dočkáte jen na opravdu velkých dírách. Jezdili jsme přitom s kouskem bez příplatkových adaptivních tlumičů s elektromagnetickým ventilem. Není tu ani typický nešvar Škodovek, hluk od valících se pneumatik. V otázce pohodlí je dokonce Kamiq pohodlnější než VW T-Cross, který díky dlouhodobému testu máme nyní v dobré paměti. Lehký aerodynamický šum na dálnici ale zůstává, vysokou karoserii v tomto směru potlačit nelze.

Zobrazit celý článek