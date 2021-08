Video: S Audi Q5 40 TDI quattro je život krásný. Tedy byl…

V mezidobí nám už importér naši modrou Q5 zabavil… respektive jsme ji museli vrátit, rána je to ale hluboká, tedy to vnímám jako újmu. Ne vážně, Q5 jsem si velmi oblíbil hlavně pro uživatelskou přívětivost a naprostou nekonfliktnost, kterou jsem považoval už pomalu za vyhynulou. K tomu celkem tuctový pohon dvoulitrového TDI spojeného s automatem a čtyřkolkou… aneb další věc, která minimálně bez výraznější elektrifikace nebude mít dlouhého trvání. A pro upřesnění stran pohonu všech kol – je zde použito quattro ultra, tedy kardanka se dvěma spojkami, které ji v případě nepotřeby odpojí a snižují se tím ztráty a emise. Torsen má jen V6 a SQ5.

Za mě zkrátka skoro dokonale fungující celek, který potěší i každodenní praktičností. Stále vzpomínám, přiznám se, že i díky (nebo spíš kvůli) novému dlouhodobějšímu vozu – Mercedesu GLE 350 de 4Matic. Těšil jsem se na něj, GLE mám rád, obří, komfortní SUV, ale trápí mě přesně těmi novodobými výdobytky, které jsou bohužel stále rozšířenější. V prvé řadě postartovní kolečko vypínání bezpečnostních asistentů. Nejsem apriori proti, kdo by si nepřál bezpečnější provoz, třeba přednárazový systém je zde i ve většině nejnovějších případů naladěn už tak, že neobtěžuje, ale skutečně pomáhá. A pomáhá jen tehdy, pokud je to nutné. Dlouho se mi nestalo, že by mě otravoval zbytečně. Webpaja si však právě tuším u GLE stěžoval, že mu tento asistent život stále spíš komplikuje. U našeho testovaného kusu naštěstí nic podobného konstatovat nemůžu.

U udržovače v pruhu si zakonstatuji, s tím jsem ještě v žádném autě nenašel společnou řeč. Strašně, strašně mě rozčiluje, když mi auto bezdůvodně začne brát volant z ruky. Nebo samo a neustále brzdit… Na to jsem si stěžoval už při klasickém testu GLE 350 de 4Matic – auto v komfortním režimu stále samo brzdí (naprosto stejně jako s aktivovaným adaptivním tempomatem, pokud je auto před vámi a vy se nedejbože opovážíte přiblížit, GLE začne brzdit). A nejde to vypnout!!! Jedinou možností je přepnutí do sportovního režimu, kde ale GLE už neumí jezdit jen na elektřinu, byť by baterka energií přetékala, což mi u plug-in hybridu nepřijde jako systémové řešení.

Omlouvám se, že jsem se u článku k videu o Audi Q5 tak rozkecal o úplně jiném autě, ale to já jenom, že audina mě s ničím podobným nezatěžovala. Tam jsem sedl, nastartoval a jel. Jako kdysi. A jakkoliv šlo o nijak řidičsky atraktivní SUV, vlastně jsem si díky tomu celému bezkonfliktnímu balíčku jízdu pokaždé a znovu užíval. Ach jo…