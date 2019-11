Audi SQ5 TDI – Nafta je zase cool

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Co se týče „wow“ efektu, na novější sourozence, vybavené obrovskými displeji a dotykovými plochami, asi SQ5 nemá, ale upřímně říkám, že mi to ani nevadilo. Od ovládání v kabině chci, aby fungovalo, ne abych jeho futuristickou podobou někoho ohromoval. A v SQ5 pracuje všechno perfektně, interiér je bez ergonomických přešlapů a všechno je tu nějak přirozeně na svém místě. Přidejme dokonalé zpracování, skvělá sedadla a výborný výhled a dostaneme stroj, v němž bude každý cestovat rád.

I když tak krátká epizoda benzinového šestiválce působí zvláštně, nasazení dieselu není překvapivé. Audi totiž v Evropě na naftu přezbrojuje celou rodinu svých poloostrých modelů s písmenem S v názvu. Jenže zatímco třeba u takové S6 nebo S7 tento krok můžeme vnímat jako kontroverzní, neboť u zmíněných modelů jsme z minulosti zvyklí na zajímavé zážehové motorizace, u SQ5 jde vlastně tak trochu o návrat ke kořenům. Navíc se bavíme o SUV, tak by to snad nemuselo tak moc vadit. No, uvidíme!

Motor, jízdní vlastnosti

Ať žije elektrisch angetriebener Verdichter

I když Audi SQ5 opět vybavilo turbodieselem, neznamená to, že by se technikou vrátilo do roku 2012. Kdepak. Výrobce sáhl po tom nejmodernějším, co má k dispozici – a po tom, co nabízí i v dalších svých poloostrých modelech.

Máme tu tedy vznětový třílitrový šestiválec, který spolupracuje s osmistupňovou samočinnou převodovkou s hydrodynamickým měničem a pohonem všech kol, doplněný o dvojité přeplňování. Konvenčnímu turbodmychadlu s proměnnou geometrií rozváděcích lopatek sekunduje elektricky poháněné dmychadlo, které získává energii z 48V palubní sítě.

Elektricky poháněné dmychadlo EAV (elektrisch angetriebener Verdichter) funguje jako podpora velkého turba, do práce se totiž zapojuje v situacích, v nichž výfukové plyny ještě nedisponují dostatečným množstvím energie k pohonu výfukového turbodmychadla. Pro zajímavost, Audi udává, že elektromotor s výkonem až 7 kW zrychlí oběžné kolo kompresoru během zhruba 300 milisekund na 65.000 otáček za minutu, což postačuje k vytvoření relativního plnicího tlaku 1,4 baru.

Dopad tohoto řešení je každopádně ohromující, diesel působí opravdu silně a mocně. Stačí přidupnout pravou nohu a šestiválec vás okamžitě zasype točivým momentem. Je úžasné, jak snadno motor plní, co po něm chcete. Předjet na krátkém rovném úseku několik aut? Pohoda. Hnát se dvoustovkou na dálnici? Žádný problém.

Jenže i u SQ5 se nemohu zbavit dojmu, že tomu něco chybí. Zátah je sice úžasný, ale nafťák prostě nedokáže nabídnout momenty, kdy vás překvapí šimrání v břiše a během akcelerace začnete buď panikařit, nebo se nekontrolovaně smát. Chybí mu totiž otáčky a gradace výkonu. Pocitově prostě táhne pořád stejně. Sice úchvatně, ale za chvíli je to trochu nuda.

Na druhou stranu nemůžu říct, že by mi to vadilo. Nebavíme se přece o vyloženě sportovním autě, které jeho majitelé budou řídit jen za slunečných a teplých dnů, aby si dopřáli trochu radosti. SQ5 je potřeba brát jako rychlé SUV do pohody i nepohody. A v tomto ohledu funguje naprosto excelentně.

A protože je to diesel, navíc částečně hybridní, nenutí vás každou chvíli zastavit na čerpací stanici. Audi tvrdí, že mildhybridní ústrojí (splňující emisní normu Euro 6d-TEMP) umožňuje vozu jet mezi rychlostí 55 až 160 km/h setrvačností, s vypnutým spalovacím motorem, až po dobu 40 sekund. A tímto způsobem prý pomáhá snížit spotřebu až o 0,7 litru na 100 kilometrů.

Pravdou je, že SQ5 dokáže být úsporná. Rozumnou, ovšem nikoli vyloženě ekonomickou, jízdou mimo města jsem se dokázal dostat na spotřebu 6,7 l/100 km. Další zajímavý údaj jsem našel v palubním počítači, v němž byl uložen dlouhodobý průměr 8,4 l/100 km po ujetí 2973,5 km. To není vůbec špatné! Zvlášť na novinářské auto...

A pro úplnost nabízím ještě mnou dosaženou průměrnou spotřebu ve městě: rovných 11 l/100 km.

Zatáčí to?

Už tedy víme, že Audi SQ5 je hodně rychlé. A že si vystačí s velice rozumným přísunem paliva. No, u dobrých zpráv ještě zůstaneme. Co mě okamžitě po rozjezdu praštilo do, ehm, uší, bylo dokonalé ticho. Vůz byl nastaven v komfortním režimu – a v tomto případě označení jízdního módu opravdu vystihuje způsob, jakým se auto pohybuje.

Nejde jen o ticho, ale také o způsob, jakým příplatkový vzduchový podvozek (za 27.800 Kč) s pětiprvkovým zavěšením kol vpředu i vzadu doslova pohrdá nerovnostmi. Audi se i na velkých, 21palcových, kolech přes díry elegantně přenese. Tohle auto by snad bylo pohodlné, i kdyby místo pneumatik jezdilo na poklopech od kanálu.

Příjemně komfortní jízda je ovšem i ve sportovním režimu, který přináší tužší podvozek a výraznější zvuk „motoru“. Uvozovky napovídají, že o motor vlastně nejde, odlišný projev způsobuje akustický systém ve výfukové soustavě. Zvuk je tedy trochu falešný, ale zní kupodivu docela příjemně – hutně a bručivě.

Co se týče charakteristiky tlumení, rozdíly mezi jednotlivými režimy jsou opravdu patrné, ve všech případech však není projev vyhnán do extrémů. SQ5 se vzduchovým odpružením tak nikdy není ani příliš měkká a houpavá, ani moc tuhá a prkenná.

A hlavně: když dorazíte na zakroucený úsek silnice a na auto zatlačíte, budete jen zírat, jak se s tím tohle poměrně velké Audi dokáže vypořádat.

SQ5 se standardně opírá o pohon všech kol quattro se středovým diferenciálem Torsen a výchozím rozdělením hnacích sil v poměru 40:60 ve prospěch zadní nápravy, zkoušený kousek měl ale navíc k dispozici i sportovní zadní diferenciál za 38.600 Kč. Ten je na obou výstupech opatřený planetovým převodem a elektrohydraulickou lamelovou spojkou, a dokáže pod plynem přinést až nepředstavitelnou stáčivost. K té nedojde přibrzděním vnitřního zadního kola, jak jsme zvyklí ze systému ovládaných brzdami, ale naopak zrychlením vnějšího zadního kola.

Výsledkem je taková ochota zatáčet, že vás dosažitelná rychlost v obloucích přinutí hledat v malém techničáku kolonku s pohotovostní hmotností. Tohle že váží dvě tuny? Neuvěřitelné.