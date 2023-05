Video: Šílenci vzali Felicii Vanplus na Nürburgring Nordschleife

Škoda Felicia Vanplus byla větší užitková verze, vycházející z modelu Felicia Combi. Měla pět dveří a vždy byla dvoumístná, s přepážkou za předními sedadly. Na voze byla namontována plastová nástavba se zvýšenou střechou.

Objem nákladového prostoru činil 2176 litrů. Vůz se vyráběl v závodech Kvasiny a Vrchlabí a celkem bylo vyrobeno jen 5168 kusů. A kolik z nich se podívalo na německou Nordschleife, nejdrsnější okruh světa? Dost možná jen jedna a až teď.

Specifikace a úpravy

Jaká je specifikace, jaké proběhly úpravy a jak se ta věc řídila nám řekl přímo řidič:

„Je to Felicia Vanplus 1.3 MPI 50 kw, najeto 250 tisíc km. Proběhl základní servis na motoru. Rozvody, vůle ventilů, jedna nová poloosa a převodovka z auta se 40 tis. km. Jinak je motor naprosto sériový. Včetně výfuku, kde jen není katalyzátor, který tam nebyl již při koupi.

V motoru jsou 4 litry oleje, což se rychle přehřeje. Proto jsem přidal olejový chladič, co se mi tady válel. Jinak vodní chladič je origo, včetně sahary. Vodní chlazení zůstalo sériové, na motoru je přidán chladič oleje s termostatem, co se válel doma.



Na podvozek se dala přední náprava se stabilizátorem a tréninkový podvozek H/P Sporting s přední a zadní rozpěrou. Auto nemá ABS, ani posilovač řízení. Brzdové třmeny pochází z Fordu Sierra, destičky jsou obyčejné, kotouče Clio Williams 260 mm, vzadu sériové bubny.

Pneu na autě je Nankang NS2R. Za cenu 1700 Kč jde o dobrou gumu, ale na lepší auta bych to nedával.

Cesta byla na platu, i když to původně mělo jet po ose. Bylo mi nabídnuto kamarádem, že mě odtáhne za cenu odpovídající spotřebě 7 l/100 km, což se vyplatilo.“

Jak se to sakra řídí?

„Řídí se to velice příjemně, tlumiče H/P makají opravdu dobře. V Karussellu jsem se díval, že byla rychlost 80 km/h, což tam jezdí lidi, co jdou k času 7 min BTG... Tacho přeměřuje tak o 3 km v hodině, gumy mají vysoký profil.

Schwedenkreuz se dal jet 160 pod plným, to samé liščí (Fuchsröhre; pozn. red.), v tuto chvíli autu chybí 100 koní na podvozek. Obrubáky se filtrovaly krásně, bylo to chováním dost podobné KWčku, které mám na BMW E36.

Rozložení hmotnosti je velice hezké na auto s pohonem předních kol, viz. foto v albu. Akorát to nepíše finální hmotnost, ta se musí sečíst. Nádrž je prázdná a chybí nějaké věci. Váha, jak to sypalo: 1060 kg s 30 litry benzínu, beze mě, to je dalších téměř 100 kg navíc. Vše makalo a vydrželo.“

Felicii doprovodila Toyota JZX100

Z Česka Felicii doprovázel ještě legendární sedan od Toyoty, Mark II JZX100. Dojmy přímo od majitele si můžete přečíst na ricedelivery.cz.