Vlastní pojištění Tesly mělo být snem. Místo toho je noční můrou

Pojištění, které na svá auta nabízí sama automobilka Tesla, mělo přinést do tohoto odvětví revoluci. Množí se však zprávy o tom, že lidé musí likvidátory týdny nahánět a bez auta či peněz zůstávají měsíce.

Elonu Muskovi nelze upřít drtivý úspěch s platformou pro internetové platby PayPal a s automobilkou Tesla. V posledních letech se však zdá, že do čehokoliv se pustí, sklízí kritiku. Po akvizici Twitteru, který následně přejmenoval na X a za spoustu změn na tomto sociálním médiu na něm nejen jeho uživatelé nenechali nit suchou, se začínají na internetu množit zprávy i o tom, jakým fiaskem je vlastní pojištění odpovědnosti automobilky Tesla.

To automobilka přidala do své nabídky v roce 2019 v reakci na stížnosti potenciálních amerických zákazníků, že zavedené pojišťovny žádají u tesel vysoké pojistné. Musk se tehdy holedbal, že jeho pojištění bude „revoluční“ a „podstatně lepší“ oproti ostatním poskytovatelům.

Podle obsáhlé zprávy agentury Reuters však zůstalo jen u slov. Stížnosti formálního rázu, i ty méně formální na internetu, hovoří o tom, jak náročné je domoci se plnění. Většina se točí kolem toho, že dostihnout likvidátora hraničí s nemožným, že aby se pojištěncům dostalo nějaké odpovědi od pojišťovny, chce to týdny i měsíce opakovaných urgencí.

Veterán speciálních sil americké armády Mark Bova si letos v únoru koupil ojetou Teslu Model S. O pár dnů později na dálnici aktivoval Autopilot, suitu jízdních asistentů pro poloautonomní jízdu, vůz začal pískat a místo jízdy v pruhu uhnul doleva, kde narazil do středových svodidel a skončil mimo vozovku na střeše.

Bova se dostal ven a poté ho sanitka odvezla do nemocnice, kde podstoupil operaci zad. Peníze za zničené auto ovšem dostal až po několika měsících a účet za zdravotní péči ve výši zhruba 50 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) pojišťovna neproplatila dodnes.

Telefony nikdo nezvedá

Když na pojišťovnu zkoušel volat, čekal na telefonu v pořadí hodiny a čtyřikrát mu zavěsili, uvádí agentura. Poté, co se konečně dovolal, dostal jen slib, že se někdo během dvou týdnů ozve. Jsou to čtyři měsíce a pořád čeká.

Podobnou zkušenost má Phil Fioresi z Kalifornie. Automobil jeho dcery naboural řidič Tesly pojištěný právě u automobilky. Dovolal se až na patnáctý pokus. „To mají na zvedání telefonů kolik, tři lidi?“ říká a dodává, že tahle služba je „naprosto směšná“.

To navíc není jediný problém, byť je pro lidi v náročné situaci patrně nejpalčivější. Pojištění se pojí s automatizovaným hodnocením jízdy z hlediska bezpečnosti. V závislosti na skóre, kterého řidič dosáhne, se v některých amerických státech může měnit výše pojistného. Problém je, že když auto chybně hlásí nebezpečí srážky, zhorší to skóre, aniž by skutečné nebezpečí hrozilo. Automobilka v tomto ohledu čelí nejméně dvěma skupinovým žalobám.

Jednou z majitelek postižených tímto problémem je i Chanda Santiagová z Marylandu. Žalob se sice neúčastní, ale agentuře Reuters řekla, že její vůz mívá problémy s bezpečnostními hlídači, vydává chybná varování a někdy také sám od sebe začne prudce brzdit. Navzdory tomu, že ve skutečnosti žádné nebezpečí nehrozí, její pojistné se zvýšilo téměř o polovinu na zhruba 190 dolarů (4.265 korun) měsíčně.

Snadné není dokonce ani získání dokladu o pojištění. Podle losangeleského právníka Lestera F. Aponteho se aplikace v mobilu při pokusu o stažení dokumentů zasekla a když volal na zákaznickou linku, čekal na spojení až hodinu a půl. „Problém je, že neexistují služby zákazníkům. Vůbec,“ stěžoval si na Facebooku. Domohl se svého až po stížnosti neziskovce Better Business Bureau, která má za cíl zlepšit důvěru lidí v organizace.

Problém? Málo zaměstnanců

Jádrem všech problémů pojištění poskytovaného Teslou je podle agentury příliš malý počet likvidátorů a dalších zaměstnanců. V Kalifornii, kde automobilka službu nabídla nejdříve, zprvu najala jen asi tucet likvidátorů, kteří měli obstarávat celý devětatřicetimilionový stát. Každému denně přišlo třeba pětadvacet nových pojistných událostí, což bylo nad jejich možnosti a nevyřízené události se velmi rychle začaly vršit.

Zároveň měli právě oni zvedat telefony zákazníkům, nikoliv vlastní či najaté call centrum. A telefonních hovorů byly kvůli mizerně fungující smartphonové aplikaci, určené k obsluze pojištění, spousty. Automobilka se od té doby snažila naverbovat více zaměstnanců, ale podle agentury se zvyšování stavů příliš nedaří, neb stávající zaměstnanci odcházejí.

Výsledkem je, že pojištěnci jsou se službou extrémně nespokojeni. Dokonce do té míry, že jsou ochotní platit za pojištění výrazně více jen proto, aby se v případě potřeby na pojišťovnu normálně dovolali a dostalo se jim výplaty pojistného plnění dříve než za mnoho měsíců.