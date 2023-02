Vlna útoků na SUV už i v Praze! Aktivisté šíří přesný návod

Lidé nazývající sebe sami "vypouštěči" se chlubí tím, že už potrestali tisíce řidičů v Evropě. SUV jsou podle nich amorální, protože jsou velká, těžká a spotřebují více paliva než menší auta.

Původně se iniciativa objevila v Londýně, ale v současnosti jsou členové tohoto hnutí bez konkrétního vůdce aktivní v Kanadě, USA, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku, Nizozemsku, Belgii nebo Novém Zélandu. A v Česku.

Před pár dny skupina aktivistů v Dejvicích a na jiných místech Prahy 6 vypouštěla pneumatiky autům typu SUV. V dopisu, který aktivisté umístili za sklo vozidel, oznamují majitelům, že tyto příliš velké vozy jsou marnivostí a představují problém pro celou společnost.

Jeden dopis se po vypuštění pneumatik objevil i za oknem SUV Mercedes GLC moderátora CNN Prima NEWS. Odkazuje na snahu aktivistů zabránit škodlivým dopadům vozidel na životní prostředí a zdraví obyvatel města.

V Brně tato skupina vypouštěla pneumatiky už loni v září, pro Prahu jsou ale podobné útoky zřejmě novinkou.

Pokud by pachatelé byli chyceni při činu nebo by existovaly důkazy, policisté by mohli udělit pokutu až 10 tisíc korun. A pokud by byla škoda větší než 10.000 korun, útok by mohl být posuzován jako trestný čin.

Na svých webových stránkách hnutí Tyre Extinguishers nabízí návod, jak postupovat při vypouštění pneumatik. Skupina nečiní rozdíl mezi SUV vozidly s hybridním nebo elektrickým pohonem.