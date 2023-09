Mezinárodní automobilová federace FIA se může snažit sebevíce, ale elektrický off-roadový šampionát Extreme E je zatím velikým propadákem. V šampionátu sice mají svůj tým bývalí šampioni formule 1 Nico Rosberg a Lewis Hamilton, a jezdí zde hvězdy motorsportu jako Sebastien Loeb, Carlos Sainz nebo Mattias Ekström, jenže na to, aby šampionát zaujal, je třeba více než jen slavná jména a obrovský marketing.

Video se připravuje ...

Organizátoři Extreme E již možná tuší, že tudy cesta nepovede. Proto nyní vyvíjí off-road na vodíkový pohon, který se stane základním stavebním kamenem pro novou sérii Extreme H, která by měla mít premiéru v roce 2025.

“Zavedení prvního světového šampionátu vodíkových speciálů pod FIA bude pro Extreme E a Extreme H významným milníkem,” řekl Alejandro Agag, zakladatel a ředitel Extreme E. “Případná akreditace jako šampionát FIA a poté mistrovství světa FIA znamená, že bychom patřili mezi nejvyšší úroveň globálních kategorií motorsportu a Extreme H by byla první závodní série svého druhu.”

Prezident automobilové federace FIA Mohammed Ben Sulayem k tomu dodal následující: “Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s Extreme E na jejich cestě stát se světovým šampionátem FIA. Používání udržitelných zdrojů energie v motorsportu je klíčovým úkolem FIA a součástí naší dlouhodobé strategie.”

Vůz pro šampionát Extreme H bude vyvinut společností Spark Racing Technology. Budou ho pohánět vodíkové palivové články, které budou produkovat stejný poměr výkonu vůči hmotnosti jako speciál Extreme E Oddysey 21. “Vodík je důležitou součástí tohoto mixu a proto jsme vyvinuli sadu bezpečnostních předpisů pro vozidla s vodíkovým pohonem, která jsou součástí Mezinárodního sportovního kodexu FIA,” řekl Ben Sulayem.

Očekává se, že nový šampionát by měl kopírovat formát a kalendář závodů Extreme E. Koncept týmu, který se skládá dvojice z mužského a ženského pohlaví, by měl být zachován také. Podle ředitele Extreme E mají všechny současné týmy v šampionátu zájem přejít na vodíkový pohon.

Z dalších prohlášení Agaga lze vyčíst, že šampionát Extreme E má budoucnost jistou pouze do roku 2024. S nástupem Extreme H by mohl být elektrický šampionát ukončen. Dává to logiku. Šampionát neprosperuje a samotné týmy nebudou chtít investovat do dvou šampionátů najednou.