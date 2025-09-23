Bývalý SsangYong ukázal elektrický pick-up. U sousedů nevyjde vůbec draho
Korejská automobilka KGM uvedla na trh elektrický pick-up Musso, který potěší atraktivním designem i velmi zajímavou cenou.
SsangYong před zkázou před několika lety zachránil jihokorejský čebol (označení pro korejský konglomerát ve vlastnictví jednotlivce či rodiny) KG Group, po kterém nejmenší tamní automobilka nese označení KGMobility neboli KGM.
Pod novými vlastníky se značka nadechuje k růžovějším zítřkům, které nereprezentují pouze elektromobily, ale také spalovací motory a klasické hybridy.
Novinka v podobě pick-upu Musso ovšem spadá do kategorie aut s lokálně bezemisním pohonem. Koncem června o ní psal již kolega Michal Dokoupil, to jsme však ještě neznali evropské ceny. Ačkoliv si na český ceník musíme zatím počkat, leccos můžete odvodit od cen na sousedním, německém trhu.
Zde elektrické KGM Musso startuje na částce 41.990 eur, což je v přepočtu asi 1.018.000 Kč. Za tyhle peníze tamní zájemci dostanou verzi s jedním elektromotorem o výkonu 152 kilowattů a točivém momentu 339 Nm, který roztáčí výhradně přední kola. V nabídce bude také čtyřkolka, která k přední jednotce přidává další s totožnými parametry. Systémový výkon tudíž může narůst až na 304 kW. Cenu téhle varianty ovšem zatím neznáme.
Musso vedle toho spoléhá na trakční akumulátor typu LFP (lithium-železo-fosfát) s kapacitou 80,6 kWh, která má vystačit až na 419 kilometrů. KGM zmiňuje, že na 120kilowattovém stojanu se elektrický pick-up z 10 na 80 procent dobije již za 36 minut.
Již základní model ve standardu nabídne poměrně bohatou výbavu zahrnující například elektricky ovládaná a sklopná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, dvouzónovou klimatizaci, zpětnou kameru s přední a zadními parkovacími senzory, bezklíčkový přístup či dvojici 12,3palcových displejů.
Bezemisní KGM Musso na délku měří 5,16 metru, což je zhruba o šest centimetrů více než v případě vznětového pick-upu s totožným názvem, avšak odlišným designem, který se však v Česku neprodává (na rozdíl od Německa). Na velké Musso Grand pak do délky ztrácí 25 centimetrů. Omezení představuje relativně nízké užitečné zatížení pouhých 500 kg. V případě brzděného přívěsu pick-up zvládne až 1800 kilogramů.
Pro KGM, bývalý SsangYong, jde o druhý elektromobil na evropském trhu. Nabízí zde již kompaktní SUV Torres EXV s totožným elektromotorem, ale baterií se 73 kWh, který v Česku začíná na 879.900 Kč.
Zdroj: KGM a InsideEVs, video: auto.cz, foto: KGM