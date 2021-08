Volkswagen Arteon R Shooting Brake – Můj nový sen

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

To nástup dovnitř už tak bezchybný není. Určitá strohost palubní desky mi vyhovuje, protože to působí nadčasově, vadí mi však přece jen některé lacinější detaily. Na mysli mám buď vybrané plasty (mimo jiné sice velká, ale lacině působící řadicí pádla pod volantem) nebo třeba head-up displej tvořený jen výsuvným sklíčkem nad přístrojovým štítem. Proč tu nemůže být typický průhledový displej s promítáním přímo na čelní sklo, když už ho má dnes třeba i Toyota Corolla nebo Hyundai Tucson?

Zároveň to však neznamená nějakou přehnanou tvrdost. Ba naopak, Arteon R Shooting Brake je přesně ten univerzální nástroj, jak jsme léta zvyklí od menšího „erkového“ Golfu. Když máte chuť, užijete si s ním neskutečnou jízdu, jenže on vůz skvěle funguje i za každodenního používání. Adaptivní podvozek totiž komfortně tlumí nerovnosti, a to ani nemusíte rovnou volit komfortní nastavení. Mluvíme přitom pořád o voze s 20“ koly. Navzdory bezrámovým dveřím je pak pořád výtečné také odhlučnění.

Čísla ale nevyjádří to, jak v praxi motor funguje. Přestože vás při koupi nepochybně bude hlodat myšlenka, proč za tu cenu nemá Arteon R šestiválec (údajně by s ním byl těžkopádný), už po krátkém svezení vás všechny pochyby opustí.

Nic než pochvalu si pak zaslouží také použitý motor. Pod kapotou pracuje benzinový čtyřválec 2.0 TSI rodiny EA888 v nejnovější evoluci evo4, a to rovnou v té nejsilnější formě s výkonem 235 kW a točivým momentem 420 N.m. Jedná se tudíž o stejný agregát jako v menším Golfu R nebo SUV Tiguan R, s přímým vstřikováním, vodou chlazenou recirkulací výfukových plynů či turbem integrovaným do hlavy válců. Nechybí ani variabilní časování ventilů s dvojitým ovládáním vačkového hřídele a variabilní zdvih výfukových ventilů ve dvou úrovních.

Závěr

Už léta je pro mě vysněným automobilem Volkswagen Golf R Variant. Výtečný univerzál, který s přehledem zvládá jak každodenní jízdu do práce, tak víkendové radovánky. Po zkušenostech s novým Arteonem R Shooting Brake si však říkám, jestli roli mého vysněného vozu nepřevzal právě tenhle stylový kombík.

Ano, díky svým rozměrům je při rychlé jízdě přece jen těžkopádnější než Golf R. Vypadá ale fantasticky a při každodenní jízdě nadchne jak vnitřním prostorem (včetně zavazadelníku), tak poskytovaným pohodlím.

Zásadnější chybu sem na něj našel vlastně jedinou, a to sázku na dotykové ovládání, které se Arteon dočkal v rámci faceliftu. Nepřináší totiž v praxi žádnou výhodu, kvůli které byste toto řešení potřebovali. A ještě pár lacinějších detailů v interiéru... Jinak je to ale výtečné auto a do mé garáže snů jednoznačně patří. Jen ta cena vyvolává otázky, zda se neporozhlédnout raději u prémie a klidně i šestiválcové… Na to už si ale musí odpověď každý sám.

Nejlevnější verze modelu 1.024.900 Kč (Arteon Shooting Brake Elegance 1.5 TSI/110 kW) Základ s testovaným motorem 1.586.900 Kč (Arteon R Shooting Brake 2.0 TSI DSG 4Motion/235 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.586.900 Kč (Arteon R Shooting Brake 2.0 TSI DSG 4Motion/235 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.921.500 Kč (Arteon R Shooting Brake 2.0 TSI DSG 4Motion/235 kW)

Plusy

Stylový vzhled

Vnitřní prostor

Poskytovaný komfort

Sladění motoru a převodovky

Univerzální jízdní vlastnosti

