Volkswagen chce zlepšit vestavěné navigace. Snad i pomocí dat od Googlu

Automobilka Volkswagen si je vědoma popularity navigačních aplikací třetích stran a s ohledem na to chce zlepšit svou vlastní navigaci. Lidé by tak nepřišli o plánování trasy včetně zastávek pro nabíjení elektromobilu.

Řada lidí upřednostňuje navigační aplikace zrcadlené ze smartphonu skrz Android Auto či Apple CarPlay, protože jsou v některých ohledech lepší než navigace vestavěné, často zejména co se týče hustoty provozu či nástrah na silnicích. Co však aplikace neumí, je plánovat zastávky u nabíječek, když člověk vyrazí na delší trasu elektromobilem.

Přesto je jejich popularita opravdu velká a to podle Axela Heinricha, šéfa inovací a architektury systémů u Volkswagenu, ukazuje, že vestavěné navigace mají rezervy. „Naše mapy a dopravní data nejsou nejlepší,“ cituje Heinricha britský web Autocar, který zprávu přináší.

Vestavěná navigace však dokáže kromě plánování zastávek pro nabíjení také odhadnout dobu, jakou bude třeba při jednotlivých zastávkách strávit nabíjením, aby člověk dosáhl cíle v co nejkratším celkovém čase.

Všechno to je potřeba samozřejmě brát s určitou rezervou, neboť ukazatele dojezdu elektromobilů bývají optimistické a navíc, není-li v cíli pomalá nabíječka, je vhodné dobít vůz se zahřátou baterií před cílem, než dojet s deseti procenty a pak druhý den ráno tvrdnout věčnost u nabíječky se studenou baterií, ovšem nějakou představu to dá. Lidem, kterým moc nevoní plánování a chtějí prostě jet, to může pomoci.

Aby lidé používali vestavěné navigace více, chce Volkswagen své systémy zlepšit právě po stránce mapových dat a dat o hustotě provozu. Jednou z možných cest je sdílení dat s gigantem co do map z nejpovolanějších, tedy s Googlem.

Volkswagen nyní zkoumá, jaké možnosti by taková spolupráce mohla přinést. Heinrich naznačil, že nová pravidla o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii by mohla zákazníkům nabídnout volbu v tom, jestli a jak chtějí data z vozidla sdílet s třetími stranami.

Veškeré snahy automobilky na poli softwaru se odehrávají ve snaze napravit škody, které napáchala extrémní orientace na dotykové ovládání v modelech ID.3 a Golf VIII. generace. Vedení Volkswagenu již dříve přiznalo, že to byl krok špatným směrem. Nyní postupně navrací klasická tlačítka na volanty místo dotykových a reorganizuje infotainmenty tak, aby měly nejdůležitější funkce prioritu.