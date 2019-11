Volkswagen Crafter s chladírenskou vestavbou: Nad bodem mrazu

Velké furgony se dobře hodí i pro převoz květin, léků či jiného zboží, které podléhá přepravě s řízenou teplotou. Crafter s chladírenskou vestavbou Carrier Transicold jsme si půjčili za teplého počasí, abychom mohli vyzkoušet systém řízené teploty v běžných podmínkách.

Jedenáct kubíků

Pro smysluplné a efektivní využití vestavby je třeba zvolit vhodný objem nákladového prostoru. S přihlédnutím k fixním nákladům na vestavbu se jeví optimální co největší skříň, aby se vstupní investice rozložila na co největší množství chlazeného zboží. V úvahu je však třeba také vzít potřebu užitečného zatížení, takže se jako vhodný kompromis jevila jedanáctikubíková skříň na středním rozvoru a s vysokou střechou. Právě vysoká střecha je pro pohyb obsluhy téměř nezbytností, neboť u běžného furgonu dovoluje průchozí výšku 186 cm. Celková délka crafteru necelých šest metrů rovněž ještě vyhovuje solidnímu pohybu v městském prostředí.

Klasika

Základ chladírenské dodávky tvoří skříňový Crafter, jehož speciální účel prozrazuje navenek pouze zapuštěná jednotka do zvýšené střechy. To však platí pouze na první pohled, protože v levé části předního nárazníku se ještě nacházela zásuvka na připojení napětím 230 V. Této drobnosti by si však málokdo hned všiml. Zásuvka nebyla zvlášť chráněná, proto řidič musí dbát zvýšené opatrnosti zejména na levý přední roh vozidla, aby se mu byť drobný střet neprodražil. Zásuvka má samozřejmý úkol čerpat elektrickou energii pro chladicí jednotku v případě, že je motor vozu v klidu.

Z dvaceti na dva stupně

Během jízdy při dvacetistupňové venkovní teplotě jsme zkusili zapnout chlazení a nastavit teplotu tři stupně Celsia v ložném prostoru. Po několika sekundách se rozběhl elektrický výparník těsně za dělicí přepážkou a po cca dvaceti sekundách ukázal panel snížení teploty na devatenáct stupňů. Posléze už teplota klesala rychleji, takže během šesti minut displej ukazoval již požadované tři stupně. Je třeba připomenout, že uvnitř nákladového prostoru se nacházel pouze vzduch, jehož zchlazení je energeticky méně náročné než snižovat teplotu pevné látky s větším teplotním koeficientem. I kdyby byl nákladový prostor plný například krabic s léky, chlazení s výkonem 3,06 kW by úplně stačilo.

Ohřeješ?

Transport s řízenou teplotou potřebuje pro zimní období možnost teplotu uvnitř ložného prostoru zvyšovat. Proto vestavbář použil jednotku Carrier Xarios 300 EL Maxi, která kromě chlazení nabízí ohřev výkonem 2,8 kW. Při přibližně šesticentimetrové izolaci celého nákladového prostoru polyuretanovou pěnou se není třeba obávat, že i při hlubokém mrazu kolem minus dvaceti by došlo uvnitř crafteru ke zmrznutí zboží. Displej multifunkčního počítače stále informuje o teplotě uvnitř vestavby, takže řidič má stále stav nákladového prostoru pod kontrolou.

Řídicí jednotka chladírenské vestavby má vlastní diagnostiku poruch s možností komunikace se servisem, takže případné nedostatky lze rychle a konstruktivně řešit.

Izolace

Jak jsme již zmínili, hlavní část termoizolace tvoří polyuretanová pěna. Je na vnitřní části furgony pokryta překližkou, aby dobře odolávala případným nárazům převáženého zboží. Na překližku je nanesena laminátová vrstva, aby nemohla do pěny pronikat vlhkost z interiéru. Díky laminátu a lité podlaze byl celý vnitřní povrch furgonu lehce omyvatelný. Dal by se klidně čistit vodou z hadice. Kolem dokola se nacházel okopový plech, aby i případná nakládka palet vozíkem nepoškodila izolaci v dolní části vestavby.

Snadné ovládání

Nezbytnou součást těchto zařízení tvoří co nejsnazší nastavení. Proto v kabině uprostřed nad čelním sklem se nacházel ovladač s celkem šesti tlačítky. Jasné symboly nedovolovaly cokoliv splést. Stačilo chladírenskou jednotku zapnout tlačítkem On, pak jen pomocí + či - stanovit žádanou teplotu a nakonec vše potvrdit tlačítkem Set. Jednoduché a pro řidiče nenáročné. Tak jak to má být, aby se řidič mohl věnovat řízení a zboží se nacházelo v požadované teplotě.

103 kW na rozvážku

Chladírenský crafter poháněl dvoulitr o výkonu 103 kW. Na celkovou hmotnost 3,5 t a převážně městský provoz úplně stačil. I v prázdném stavu vozidla byl však znát nárůst pohotovostní hmotnosti kvůli vestavbě. Přibližně tři metrické centy však v rámci užitečného hmotnosti furgonu 1,4 t příliš neubraly na přepravní kapacitě dodávky.

Plusy

Záruka 2+2 roky na vozidlo

Rychlé chlazení

Jednoduché nastavení

Minusy

Zápach laminátu z nové vestavby