Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI (147 kW) – Skautův revír

Redakční garáží už nám prošla pěkná řádka osmičkových golfů. Vyzkoušeli jsme spalovací klasiky, verze do zásuvky, ryzí sportovní náčiní s odznaky GTI a R, dokonce už jsme stihli otestovat i praktičtější kombík. Nejeden by řekl, že na aktuálním provedení kultovního modelu už nemáme co objevovat. Ale přece se ještě jedna novinka vyloupla – Golf Alltrack! A jak už název napovídá, tohle náčiní by se nemělo zaleknout ani nezpevněných cest.

Golf Alltrack je sourozencem Octavie Scout. Oba se prodávají výhradně jako kombíky se zvýšenou a oplastovanou karoserií, v lecčems se však umí odlišit. Zatímco skauta můžete pořídit s motory 2.0 TSI (140 kW) i 2.0 TDI (110 a 147 kW) a na vybraných trzích se nabízí dokonce i bez čtyřkolky, paleta Golfu Alltrack se omezuje jen a pouze na silnější verzi dvoulitrového turbodieselu spojeného se sedmistupňovou dvouspojkou a pohonem všech kol. A vcelku výrazně se liší i jejich cena, ale to si povíme až v závěrečné kapitole…

Vážně Alltrack?

Když jsem k autu přišel poprvé, na chvilku jsem zapochyboval, jestli nemám špatné klíčky. Po stisknutí odemykacího tlačítka se přede mnou rozblikal nenápadný kombík, kterému bych jakékoliv dobrodružnější ambice netipoval. Golf Alltrack se sice chlubí zvýšenou světlou výškou, současných 164 milimetrů je však podstatně skromnějších než 175 mm předchůdce. A ani oplastování mi nepřijde tak výrazné jako u skauta, i když tady může velkou roli sehrát příplatkový šedý lak Moonstone za 8000 Kč.

Standardně Alltrack obouvá lité sedmnáctky, nechybí mu adaptivní tempomat, automatická klimatizace, LED světlomety či parkovací senzory vpředu i vzadu. To však neznamená, že byste už neměli za co připlácet. Testovaný exemplář zdobí příplatkové osmnáctky (+11.900 Kč), vůz je dále vybaven adaptivním podvozkem DCC (+20.900 Kč), progresivním řízením (+5200 Kč) a v neposlední řadě multimediálním systémem Discover Pro za 44.500 Kč, přičemž součástí balíčku je i head-up displej promítající informace přímo na čelní sklo. Připočtěme k tomu ještě pár dalších drobností a příplatky zvednou základní cenu o dalších 200.000 Kč. Ale to znovu předbíhám, řekli jsme si přece, že peníze probereme na závěr.

Vnější design asi nemá smysl zdlouhavě popisovat. Od premiéry osmé generace jste si na auto určitě stihli udělat názor. Pokud se vám nový Golf líbí, s největší pravděpodobností to bude platit i pro toto dobrodružnější pojetí. A naopak. Mně osobně jeho vzhled za srdíčko úplně nechytá, na druhou stranu s ním ale nemám žádný velký problém. O kousek více je mi však sympatičtější designový jazyk Octavie.

Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI (147 kW)

Příprava na facelift

V jednom z nedávných rozhovorů s designérem nejmenované automobilky jsem četl zajímavý poznatek. Někdy automobilky přemýšlejí už při tvorbě nové generace o faceliftu, jenž dorazí až o několik let později. A tu a tam si třeba v kabině nechají nějaké „nedodělky“, na kterých zapracují právě v rámci omlazovací procedury.

Mám pocit, že přesně takto se ve Wolfsburgu přistupovalo k přípravě osmého Golfu. Proto uvnitř převládají tvrdé plasty bez jakékoliv snahy o rozbití nudy nějakým zajímavým dekorem. A proto multimediální systém doprovází dotyková lišta nahrazující otočné ovladače a tlačítka, jíž ale chybí podsvícení, takže je v noci nepoužitelná. Přece nepostavíme dokonalé auto na první dobrou, říkali si asi v Německu.

Ale dost bylo hanění, pojďme kouknout na světlé stránky Golfu Alltrack. Začal bych volantem, který na rozdíl od našeho někdejšího dlouhodobého hatchbacku nemá dotykové plochy, ale klasická tlačítka. Nehrozí tedy, že o plošku omylem zavadíte třeba při rychlém vyhýbacím manévru a spustíte tak jednu z funkcí. I z uživatelského hlediska mi normální tlačítka přijdou násobně přívětivější. Povedené jsou rovněž sedačky s dostatečným bočním vedením. Navzdory povaze auta si můžete dát sedák překvapivě nízko, takže si tu ideální řidičskou pozici najde snad každý.

Velmi dobře je na tom kombík s prostorem ve druhé řadě. S výškou 178 cm mám sám za sebou ještě obrovskou rezervu před koleny i nad hlavou. Ani tady se nesedí jako na trestné lavici, sedáky jsou pohodlné a hezky podepírají stehna, takže se tu dají bez problémů zvládnout i dlouhé přesuny. Vhod samozřejmě přijde i velký zavazadelník s objemem 611 litrů, jehož kapacitu lze navýšit sklopením zadní lavice na celkových 1624 l. Za příplatek 12.500 Kč otevíráte víko kufru dálkově, případně „kopnutím“ pod zadní nárazník. Uvnitř zavazadelník potěší pravidelnými tvary i prostorem pod podlahou. Místa je tu i pro rodinu více než dostatek.

My už se známe

Agregát 2.0 TDI s označením EA288 evo pro nás není žádnou velkou novinkou, vždyť jsme jej před časem testovali třeba ve zmiňovaném skautu. Turbodiesel disponuje maximálním výkonem 147 kW a točivým momentem 400 newtonmetrů od 1750 otáček. Na stovku vůz dle tabulkových údajů zrychlí za 7,1 sekundy a pokračovat umí na 230 km/h. U takového auta je zajímavé nasazení systému Launch Control pro svižné starty z místa. Pár takových jsme si vyzkoušeli a proti papírovým předpokladům byla akcelerace na stovku dle naší měřící techniky dokonce o desetinku rychlejší.

V porovnání se slabšími turbodiesely se tento liší hliníkovým blokem, hliníkovými písty se sadou pístních kroužků s optimalizovaným třením a rovněž jsou použity jiné ojnice a silnější ojniční čepy s průměrem 54 namísto 48 milimetrů. Chlazení kapalinou pak zajišťuje vyváženější chlazení turbodmychadla.

Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI (147 kW)

Motor se pojí výhradně se sedmistupňovou automatickou převodovkou se dvěma mokrými spojkami. Specialitkou proti jiným golfům je tady režim Offroad, kdy dvouspojka řadí ve vyšších otáčkách a mění se reakce na sešlápnutí plynového pedálu, aby byl průjezd náročnějšími podmínkami co možná nejhladší.

Největší měrou se na tom samozřejmě podepisuje pohon všech kol, který je tu řešen elektronicky řízenou mezinápravovou spojkou šesté generace. Ta je mimochodem o 0,8 kg lehčí než u předchůdce a má vylepšené vnitřní mazání, olej s nízkou viskozitou a integrovanou řídicí jednotku, jež byla dříve umístěna mimo. Vůz navíc umí zcela odpojit elektromotor pohánějící olejové čerpadlo, ale zároveň čtyřkolku v mžiku aktivovat, vyžadují-li to jízdní podmínky.

Nafťák alltracku se vlastně projevuje přesně tak, jak by většina z vás čekala. Za studena o sobě umí dát vědět hrubším chodem, po zahřátí však působí výrazně kultivovanějším dojmem bez výrazných vibrací. Motor se ochotně zvedá již od nízkých otáček, nad 1500 ot/min se probouzí k životu a razantně zatáhne. Klidně pak pokračuje až k červeným čísílkům, kde už toho ale zas až tolik nepředvede. Při dálniční stotřicítce ukazuje otáčkoměr rovné dva tisíce a jediným rušivým elementem při takové rychlosti je jen občasný aerodynamický svist kolem zrcátek.

V průběhu testovacího týdne jsem většinu času trávil na dálnici, tu a tam ji proložil okreskami či popojížděním ucpanou Prahou. Výsledkem byl průměrný odběr rovných sedm litrů. To jsem se ale v jízdním stylu nikterak neomezoval a občas si dopřál všech 200 koníků v maximálním zápřahu. Pokud na dálnici jezdíte spíše sporadicky a prim hrají okresky, v kombinaci s lehkou nohou se klidně budete pohybovat kolem šesti.

Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI (147 kW)

Nehoupat!

Podvozek odpovídá tomu, na co jsme u nového golfu zvyklí. Zatímco Octava Scout svým houpavým charakterem nechávala vzpomenout na Superb, Golf Alltrack na osmnáctkách, s adaptivními tlumiči a víceprvkem je utaženější a tužší. Ne však přehnaně prkenný, o velkých dírách na cestách sice tu a tam víte, ale nevytřesou z vás duši, ani se od spodní části neozývají žádné nežádoucí zvuky.

Odměnou za takové naladění je pak jistější chování v zatáčkách, kde kombík jistě drží zvolenou stopu a ani na rozbitém úseku nemá tendence uskakovat. Od řízení se zpětné vazby nedočkáte, na druhou stranu je ale nezáludné a naladěné příjemně, takže jeho chování bude všednímu řidiči naprosto vyhovovat.

Závěr

A teď konečně ty ceny. Golf Alltrack v jediné dostupné specifikaci startuje na částce 1.015.900 Kč, se všemi „našimi“ příplatky stojí něco přes 1,2 milionu korun. Octavia Scout je v tomto případě výhodnější špás, neboť základ se shodnou technikou stojí 949.900 Kč. Standardní výbavou přitom za Golfem nikterak nezaostává.

Alltrack má po vzoru ostatních golfů skvělý podvozek. Absence možnosti jiné motorizace mě tady zas až tak nemrzí, k charakteru oplastovaného kombíku se mi silnější turbodiesel pořád jeví jako nejrozumnější volba. Moc se těším na facelift, ve kterém se zapracuje na materiálech v kabině a multimédia se navrátí alespoň k hrstce fyzických tlačítek ovládajících to nejdůležitější. Prosím!

Nejlevnější verze modelu 591.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Variant Life) Základ s testovaným motorem 1.015.900 Kč (2.0 TDI/147 kW DSG 4Motion Alltrack) Testovaný vůz bez příplatků 1.015.900 Kč (2.0 TDI/147 kW DSG 4Motion Alltrack) Testovaný vůz s výbavou 1.222.900 Kč (2.0 TDI/147 kW DSG 4Motion Alltrack)

Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI (147 kW)

Plusy

Prima podvozek

Slušná spotřeba

Prostornost kabiny

Minusy