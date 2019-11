Volkswagen ID.3 ještě není ani na trhu a už se pracuje na jeho vylepšení

Automobilový svět má jasná pravidla. Ještě než se nové auto představí zákazníkům a začne se prodávat, už se uvnitř továrny pracuje na jeho dalších vylepšení, která přijdou až v průběhu let. Neplatí to přitom jen pro dnešní auta s konvenčním pohonem, ale také pro elektromobily, a to včetně Volkswagenu ID.3, který sám výrobce považuje za revoluční vozidlo.

„Stále tu existuje prostor pro optimalizaci. Podívejte se, jak se u aut se spalovacím motorem pořád snižují emise oxidu uhličitého, jak je konstruktéři optimalizují. ID.3 je velký krok vpřed, ale není to všechno,“ přiznává práce na dalším vylepšení letos uvedeného elektrovozu ID.3 Frank Welsch, vedoucí vývoje a výzkumu.

Tyto práce se přitom zaměřují na tři oblasti. První z nich je dojezd, který je podle Welsche pro zákazníky klíčový. ID.3 sice ve vrcholné verzi nabídne dojezd okolo 550 kilometrů podle WLTP, což je sice na poměry elektřinou poháněných aut hodně, některým zákazníkům to ale stále nestačí.

„Nebudeme to řešit využitím větších baterií, protože by to znamenalo více hmotnosti a vyšší cenu,“ říká Welsch s tím, že se automobilka raději zaměřuje na vylepšení hustoty energie v baterii.

Druhou oblastí je technologie. Welsch však nezmiňuje třeba jízdní vlastnosti, které jsou podle jeho slov u ID.3 skvělé už v této fázi, jako spíše o softwaru. Ten podle zákulisních zpráv dělal vývojářům velký problém, dokonce se kvůli tomu odsouvala premiéra osmé generace Golfu. Výhodou bude možnost aktualizací multimediálního systému bez nutnosti navštívit servis, s čímž automobilka počítá – majitelům bude pravidelně nabízet aktualizace softwaru.

Šéf vývoje Volkswagenu v tomto směru přiznává, že se pracuje na dalším vylepšování hlasového ovládání vozu, stejně jako na dalším využití head-up displeje s rozšířenou realitou. „Musíme posoudit, v jakých situacích je to užitečné. Nechceme dělat videohry,“ říká k tomu Welsch. Už dnes ID.3 prostřednictvím rozšířené reality upozorní na potenciálně kluzkou vozovku nebo pomůže při navigování.

Třetí oblastí jsou pak sportovní varianty, které mohou ocenit i kritici elektrického pohonu. „Lidé milují výkonné varianty a rádi za ně utratí peníze. Měli bychom proto něco takového mít i v elektrickém světě,“ tvrdí Welsch. Proto se počítá s modelem zatím nazývaným ID.3 R, který dorazí do pěti let. Nabídnout by měl silnější elektromotory a pohon všech kol. I díky tomu by měl akcelerovat rychleji než dnešní Golf GTI.

Volkswagen ID.3 se sice světu oficiálně představil už na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, jeho sériová výroba se ale rozbíhá až tento měsíc, v továrně v německém Cvikově, která se postupně zaměří výhradně na produkci elektromobilů. Do prodeje se tak ID.3 dostane až v první polovině roku 2020.