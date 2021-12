Volkswagen masivně investuje do zelené energie, financuje větrné i solární elektrárny

Automobilka Volkswagen se nedávno pochlubila podepsáním dohody, která není v automobilovém průmyslu příliš obvyklá. Šlo totiž o smlouvu se společnosti Onshore Aldermyberget AB, která se vztahuje k financování výstavby větrné farmy v lokaci Skelleftea, umístěné na severu Švédska.

Podle Volkswagenu by tento projekt, do kterého automobilka investovala blíže neznámou sumu, měl ročně vygenerovat zhruba 100 GWh elektrické energie. To by přitom mělo bohatě stačit k pokrytí průměrné spotřeby cca 27.000 domácností po celý jeden rok.

Tato investice přitom byla jen dalším krokem v cestě automobilky za tzv. uhlíkovou neutralitou, které chce dosáhnout v roce 2050. Pro tento program, označovaný jako Way to Zero, přitom společnost vyhradila cca 40 miliard euro, které mají být investovány do větrných farem a solárních elektráren napříč Evropou do roku 2025.

A když už se bavíme o solárních elektrárnách, sluší se zmínit také projekt realizovaný automobilkou ve spolupráci s energetickou společností REWE, kterým je solární farma s cca 420.000 solárními moduly v severovýchodní části Německa (oblast Tramm-Gothen). Do provozu by tato elektrárna měla být uvedena již v příštím roce a údajně půjde o největší nezávislý solární projekt v zemi.

Během dalších tří let se pak očekává výstavba dalších zelených energetických projektů napříč Evropou, zejména pak ve Španělsku, Velké Británii a Finsku. Výsledkem tohoto úsilí by měla být kombinovaná produkce okolo sedmi TWh (terawatthodin), což by mělo teoreticky pokrýt průměrnou roční spotřebu asi 600.000 domácností.

Investice do obnovitelných zdrojů elektřiny vnímá automobilka jako součást procesu dekarbonizace, kdy vznikající emise z provozu aut nebo jejich výroby kompenzuje bezemisním vznikem elektřiny. Investice do větrné elektrárny ve Švédsku je pak vysvětlována jako logický krok, neboť automobilka investuje do obnovitelných zdrojů v místech, kde jsou její elektromobily populární. V celkově ekologickém Švédsku přitom VW drží v současnosti cca 20 % trhu s elektromobily.