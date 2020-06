Volkswagen musí opět razantně šetřit. Zatím hledá cesty

Pandemie koronaviru, respektive minimálně její první vlna, je v Česku již za námi, její následky se ale plně projeví až v následujících měsících. Těžce zasažen jí byl automobilový průmysl, který musel zastavit výrobu a nyní bojuje s nižším zájmem zákazníků. Stále více automobilek tak už oznamuje plány na snižování nákladů. Vedle Renaultu, který už má konkrétní strategii, takový krok chystá i největší evropský producent automobilů, Volkswagen Group.

„Hovořilo se v obecných úvahách o tom, jaká další opatření z pohledu nákladů by mohla být přijata v reakci na pandemii,“ přiznal agentuře Reuters tiskový mluvčí automobilky. Ten však zároveň zdůraznil, že žádná konkrétní rozhodnutí v tomto směru zatím nebyla přijata.

Čeho by se ale úsporná opatření mohla týkat, ale naznačil sám předseda představenstva skupiny Volkswagen Group Herbert Diess. „Ve srovnání s předchozím plánováním musíme výrazně snížit výdaje na výzkum a vývoj, investice a fixní náklady,“ prohlásil údajně Diess na čtvrtečním jednání s vrcholnými manažery automobilky.

První kroky už se navíc začínají rýsovat. Britská média píší o tom, že značka Bentley hodlá propustit zhruba 1.000 lidí, což odpovídá čtvrtině všech jejích zaměstnanců. Britská automobilka totiž už řešila potíže s vytvářením zisku ještě před pandemií koronaviru, která ji též těžce zasáhla.

Vedení německé automobilky přitom o úsporných opatřeních mluvilo ještě před pandemií koronaviru. Už v roce 2018 mateřský Volkswagen vyhlásil plán na výrazné snížení nákladů, který počítal se zjednodušením výroby, zjednodušením dodavatelských řetězců i zjednodušením modelové nabídky. Cílem tehdy bylo získat volné prostředky, které by Volkswagen mohl vložit do dalšího vývoje elektromobilů, bez nichž se do budoucna nechce obejít. I proto třeba byla navázána spolupráce s Fordem, respektive společný vývoj vybraných užitkových modelů.

Nyní je ale jasné, že tyto plány nebudou stačit. Vyhlídky pro nejbližší měsíce totiž nejsou příliš optimistické, tržby budou ještě nějaký čas klesat kvůli nízké poptávce zákazníků, a to minimálně do července. Dá se proto očekávat, že ne všechny značky koncernu budou za rok 2020 v zisku. I v reakci na to má údajně konkrétně Volkswagen snížit své režijní náklady o pětinu.