Renault upřesňuje plány úspor, zruší 14.600 míst a omezí výrobu

Zatímco před pár dny jsme se dozvěděli o úsporných opatřeních v rámci celé aliance Renault-Nissan-Mitsubishi, dnes svá úsporná opatření představila samotná automobilka Renault, která chce do tří let snížit své fixní náklady o částku převyšující 2 miliardy euro.

Jedním z tradičně prvních kroků při snižování nákladů bývá snižování počtu pracovních míst, čemuž se nevyhne ani Renault. Prostřednictvím různých opatření, včetně dobrovolných odchodů a rekvalifikačních kurzů, chce během následujících 3 let zrušit 4.600 pracovních míst ve Francii a dalších 10.000 pracovních míst ve zbytku světa. Celkem tedy 14.600 zrušených míst.

Dalším krokem by pak mělo být postupné snižování roční výroby automobilů, která by měla klesnout ze čtyř milionů vozidel v roce 2019 na 3,3 milionu do roku 2024. Ruku v ruce s omezením výroby by pak mohlo jít i omezování nabídky modelů, které ovšem automobilka dosud nepotvrdila.

V minulosti se ovšem objevily informace od několika zdrojů, podle kterých už Renault do budoucna nepočítá s modely Scénic, Espace nebo Talisman. Dobré zprávy se ovšem vztahují k modelu Alpine A110, jehož domovský závod v Dieppe měl být podle dřívějších spekulací v ohrožení. Renault ovšem upřesnil, že o jeho budoucnosti se bude jednat až po ukončení výroby sportovního kupé.

Automobilka také dodala, že upouští od plánovaného zvyšování produkční kapacity závodů v Maroku a Rumunsku. Navíc automobilka plánuje studii pro adaptaci výrobních kapacit Group Renault v Rusku a racionalizaci výroby převodovek po celém světě. Tím to ovšem nekončí.

Závody Douai a Maubeugue by se měly stát optimalizovanými centry pro elektrovozy a lehká užitková vozidla v Severní Francii, závod ve Flins, kde se vyrábí Nissan Micra a Renualt Zoe, čeká vytvoření lokálního ekosystému oběhového hospodářství a ve Fonderie de Bretagne zahajuje Renault strategickou revizi.

Kromě toho chce Renault zvýšit efektivitu a snížit technologické náklady využitím posílených aktiv Aliance. Toho by mělo být dosaženo například zvýšením standardizace, snížením diverzity jednotlivých komponent nebo optimalizací využití výzkumu a vývoje v zahraničních centrech. Další finance chce pak Renault hledat i v nákladech na marketing.

Úsporná opatření jsou tedy skutečně rozsáhlá, což se ovšem podepsalo i na očekávaných nákladech realizace tohoto plánu, které se pohybují okolo částky 1,2 miliardy euro.